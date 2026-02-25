Tragedia, soldată cu 41 de morţi şi peste 100 de răniţi, a zguduit staţiunea de schi. Decizia a fost anunţată miercuri de Consiliul Federal, marcând un gest de solidaritate şi compasiune.

„Consiliul Federal împărtăşeşte dorinţa victimelor şi familiilor acestora de adevăr şi dreptate”, a declarat preşedintele elveţian Guy Parmelin, subliniind angajamentul autorităţilor de a afla cauzele tragediei şi de a preveni incidente similare.

Ancheta preliminară indică faptul că incendiul ar fi fost provocat de lumânări cu artificii, care au aprins materialele izolatoare din spumă aflate pe tavanul barului situat la subsol. Martorii şi procurorii susţin această ipoteză, care va fi analizată în detaliu.

Pentru sprijinirea victimelor, guvernul federal va aloca în total 7,8 milioane de franci elveţieni, sumă destinată celor 156 de persoane cel mai grav afectate.

Ministrul justiţiei, Beat Jans, a explicat că fondurile vor completa ajutorul promis de cantonul Valais, care a alocat 10 milioane de franci unei fundaţii dedicate victimelor.

Tragedia a avut un impact internaţional, mulţi dintre cei decedaţi fiind adolescenţi, iar printre victime se numără numeroşi cetăţeni străini, inclusiv din România, Franţa şi Italia. În total, 115 persoane au fost rănite în incendiu.

Pentru a evita complicaţiile juridice, Consiliul Federal va organiza o masă rotundă, implicând victimele, asiguratorii şi autorităţile, cu scopul de a ajunge la acorduri extrajudiciare. Guvernul este pregătit să contribuie cu până la 20 de milioane de franci la aceste înţelegeri.

În plus, autorităţile elveţiene intenţionează să aloce 8,5 milioane de franci pentru a sprijini cantoanele afectate în acoperirea costurilor extraordinare.

Aceste măsuri vin după ce Oficiul Federal al Justiţiei a identificat lacune în sistemele de sprijin existente, care se dovedesc inadecvate în cazul dezastrelor de amploare.

Consiliul Federal speră că parlamentul va accelera adoptarea legislaţiei necesare pentru sprijinirea victimelor, consolidând astfel răspunsul statului în faţa unor asemenea tragedii, relatează Reuters.