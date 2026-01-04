Familia tânărului primește asistență consulară

„În continuarea precizărilor de presă referitoare la incendiul produs în Elveţia, în staţiunea Crans-Montana, Ministerul Afacerilor Externe informează că, în conformitate cu informaţiile transmise de autorităţile elveţiene competente, cetăţeanul român presupus iniţial dispărut este decedat”, au transmis, duminică, reprezentanții MAE.

Ambasada României la Berna se află în contact cu familia persoanei decedate, iar reprezentanţii misiunii diplomatice acordă asistenţă consulară familiei. De asemenea, echipa consulară a ambasadei menţine legătura cu autorităţile elveţiene competente.

Ministerul Afacerilor Externe a transmis condoleanţe familiei îndoliate.

MAE aminteşte cetăţenilor români că pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Berna: telefon call-center: +41 31 351 05 46 şi +41 31 351 05 47, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center-ului în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice: +41 76 387 50 05.

Peste o sută de răniți cu arsuri grave

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat vineri, 2 ianuarie că un tânăr român, de 18 ani, care are și cetățenie elvețiană, ar fi dispărut în urma incendiului. România face parte din grupul de contact umanitar constituit pentru a sprijini autoritățile elvețiene în gestionarea cazurilor persoanelor spitalizate.

Majoritatea celor 115 răniți, care suferă de arsuri grave, sunt spitalizați în Elveția, precum și în Germania și Italia. Mai mulți răniți francezi au fost transferați în Franța, în special la Lyon și Paris.

Poliţia elveţiană a identificat încă 16 victime ale incendiului din Crans-Montana

Poliţia elveţiană a identificat încă 16 victime ale incendiului din barul Le Constellation din staţiunea de schi elveţiană Crans-Montana. Printre acestea se află și un român, ceea ce ridică la 24 numărul total al victimelor identificate oficial, relatează BBC.

Cea mai tânără persoană o fată, cetăţean elveţian, în vârstă de 14 ani, iar nouă dintre victime aveau sub 18 ani.

Printre cei identificaţi sunt persoane de naţionalitate elveţiană, italiană, română, turcă şi franceză, a declarat poliţia.

Autorităţile au declarat într-un comunicat că numărul persoanelor care au murit şi au fost identificate în urma incendiului a ajuns la 24. Sâmbătă fuseseră identificaţi opt cetăţeni elveţieni.

Conform concluziilor preliminare ale anchetei, artificiile de pe sticlele de şampanie ţinute prea aproape de tavan ar fi declanșat incendiul mortal.

Se suspectează că dezastrul ar fi putut fi provocat de o femeie misterioasă care purta o cască neagră și era purtată pe umeri de un bărbat.

Petrecerea de Revelion dominată de adolescenți și tineri era în toi la barul „Le Constellation”. În jurul orei 1:30 dimineața, totul s-a schimbat dramatic. 



Conform relatărilor martorilor și înregistrărilor, incendiul ar fi putut fi provocat de artificii plasate în interiorul sticlelor de șampanie. Scânteia ar fi aprins izolația inflamabilă de pe tavan. Au apărut fotografii care înfățișează o femeie cu o cască neagră, așezată pe umerii unui bărbat care poartă o mască. Femeia ține în mână o sticlă de șampanie la care sunt atașate artificii, foarte aproape de tavan. Atunci s-a aprins localul.

Patronii barului, vizați de o anchetă penală

Jacques Moretti, restaurator francez de 49 de ani, unul dintre patronii barului care a luat foc, incident soldat cu 40 de morți și în jur de 115 răniți, era cunoscut poliției pentru acuzații anterioare de proxenetism și răpire, a scris publicația franceză Le Parisien, preluată de Bild.

Cele două persoane, soț și soție, care administrau barul unde un incendiu izbucnit în noaptea de Revelion a ucis zeci de oameni, sunt vizate de o anchetă penală, a relatat Reuters.

Clubul, deținut de cuplul francez Jacques (49 de ani) și Jessica Moretti (40 de ani), era plin de tineri din întreaga lume când flăcările au cuprins subsolul în jurul orei 1:30 dimineața. Soția proprietarului se afla în club și a suferit arsuri la braț, iar Jacques Moretti nu era acolo la momentul izbucnirii incendiului.



