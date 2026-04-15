Hackeri ruși au spart 170 conturi ale magistraților ucraineni

Hackeri ruși au spart peste 170 de conturi de e-mail aparținând procurorilor și anchetatorilor din Ucraina în perioada septembrie 2024 – martie 2026. Conform datelor analizate de Reuters, atacul subliniază modul în care spionii Moscovei monitorizează oficialii ucraineni însărcinați cu combaterea corupției și identificarea colaboratorilor ruși.

Datele, care includ jurnale ale operațiunilor de hacking și mii de e-mailuri furate, au fost descoperite pe internet de către cercetătorii colectivului Ctrl-Alt-Intel, format din experți britanici și americani în securitate cibernetică.

În urma analizei, s-a constatat că hackerii au compromis cel puțin 284 de căsuțe poștale, majoritatea aparținând oficialilor ucraineni, dar și unor persoane din țări vecine membre NATO și Balcani, inclusiv din România.

Ctrl-Alt-Intel susține că hackerii au făcut o greșeală operațională pentru că datele expuse oferă o imagine rară asupra modului de lucru al unei campanii de spionaj rusești. „Hackerii au făcut o gafă operațională uriașă. Și-au lăsat ușa de la intrare larg deschisă”, a precizat Ctrl-Alt-Intel, potrivit Reuters.

Moscova a negat în mod repetat implicarea sa în operațiuni de hacking împotriva altor țări.

Campania este atribuită grupului „Fancy Bear”

Campania de hacking a fost atribuită de Ctrl-Alt-Intel grupului „Fancy Bear”, o unitate bine cunoscută de hackeri militari ruși.

Potrivit datelor analizate, hackerii au vizat în mod special instituții cheie din Ucraina. Printre acestea se numără Parchetul Specializat în Domeniul Apărării, creat pentru a combate corupția și a identifica spioni în cadrul armatei ucrainene, Agenția pentru Recuperarea și Administrarea Activelor (ARMA) și Centrul de Formare a Procurorilor din Kiev. Printre cei vizați se numără și Yaroslava Maksymenko, fostul șef al ARMA, și Oleg Duka, director adjunct al Centrului de Formare a Procurorilor. La această instituție, hackerii au compromis 44 de conturi de e-mail, conform datelor analizate de Reuters.

De asemenea, datele arată că a fost accesată corespondența unui angajat de rang înalt din cadrul Parchetului Specializat Anticorupție (SAPO), care a investigat cazuri majore, inclusiv unul care a condus la demisia lui Andrii Yermak, negociatorul-șef pentru pace al președintelui Volodimir Zelenski, în noiembrie 2025.

Printre alte ținte ale hackerilor s-au numărat și Spitalul Central din Pokrovsk, un important nod feroviar pe care Rusia încearcă să-l controleze, și comitetul financiar al orașului.

Hackerii au acționat și în România

Operațiunea hackerilor ruși nu s-a limitat la Ucraina. Datele arată că aceștia au compromis 67 de conturi de e-mail ale Forțelor Aeriene Române, incluzând conturi ale unor baze NATO și ale unui ofițer militar de rang înalt.

Ministerul Apărării din România nu a oferit un răspuns oficial în acest sens.

Au mai fost afectate conturi militare și guvernamentale din Grecia, Bulgaria și Serbia

În Grecia, au fost sparte 27 de conturi de e-mail ale Statului Major General al Apărării Naționale, inclusiv ale unor atașați militari din India și Bosnia.

În Bulgaria, patru conturi ale unor oficiali din regiunea Plovdiv au fost compromise, iar în Serbia, hackerii au vizat academicieni și oficiali militari, în ciuda relațiilor apropiate ale țării cu Rusia.

SRI, FBI și alte agenții partenere au destructurat un atac informatic comis de hackeri ruși

Președintele României, Nicușor Dan, a informat pe 8 aprilie 2026, că Biroul Federal de Investigații din SUA (FBI), Serviciul Român de Informații (SRI) și alte agenții partenere au destructurat un „atac informatic prelungit” comis de o grupare de hackeri asociată spionajului militar rus.

Potrivit șefului statului, „actori cibernetici asociați GRU, serviciul de informații al armatei ruse, colectau informații militare, guvernamentale și legate de infrastructurile critice”.

Hackerii asociați GRU exploatau routere vulnerabile la nivel global pentru a intercepta şi a fura informaţii sensibile. Într-un comunicat emis miercuri, SRI anunță că, „prin intermediul Centrului Național Cyberint, a participat alături de comunitatea internațională de intelligence la operațiunea Masquerade”.

Operațiunea Masquerade a dus la „disruperea unei infrastructuri de atac formate din dispozitive de comunicații”, și anume routere, „utilizate de actorul cibernetic rus APT28/ FANCY BEAR, atribuit GRU”, adică Direcția Principală de Informații de pe lângă Statul Major al armatei ruse.

Potrivit SRI, „prin intermediul rețelei de atac, actorul cibernetic a colectat parole, tokenuri de autentificare și date sensibile, inclusiv e-mailuri și istoricul căutărilor pe internet, informații care în mod normal sunt protejate de protocoale SSL (secure socket layer) și TLS (transport layer security)”.

„În acest mod, GRU a compromis o gamă largă de entități de la nivel global, inclusiv din România, vizând în special infrastructuri critice și informații din domeniile militar și guvernamental”, se arată în comunicatul SRI.



