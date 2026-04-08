Potrivit președintelui României, „actori cibernetici asociați GRU, serviciul de informații al armatei ruse, colectau informații militare, guvernamentale și legate de infrastructurile critice”.

Operațiunea Masquerade

Hackerii asociați GRU exploatau routere vulnerabile la nivel global pentru a intercepta şi a fura informaţii sensibile.

Într-un comunicat emis miercuri, SRI anunță că, „prin intermediul Centrului Național Cyberint, a participat alături de comunitatea internațională de intelligence la operațiunea Masquerade”.

Operațiunea Masquerade a dus la „disruperea unei infrastructuri de atac formate din dispozitive de comunicații”, și anume routere, „utilizate de actorul cibernetic rus APT28/ FANCY BEAR, atribuit GRU”, adică Direcția Principală de Informații de pe lângă Statul Major al armatei ruse.

Cum acționau hackerii GRU

Potrivit SRI, „prin intermediul rețelei de atac, actorul cibernetic a colectat parole, tokenuri de autentificare și date sensibile, inclusiv e-mailuri și istoricul căutărilor pe internet, informații care în mod normal sunt protejate de protocoale SSL (secure socket layer) și TLS (transport layer security)”.

„În acest mod, GRU a compromis o gamă largă de entități de la nivel global, inclusiv din România, vizând în special infrastructuri critice și informații din domeniile militar și guvernamental”, se arată în comunicat.

Recomandări de protecție

SRI oferă câteva recomandări în urma opririi atacului cibernetic. „Modul de operare al actorului cibernetic evidențiază necesitatea adoptării unor măsuri de protecție din partea tuturor utilizatorilor de dispozitive SOHO (small-office home-office – echipamente pentru lucru de acasă sau birouri mici), precum:

  • revizuirea regulilor firewall pentru a limita expunerea conexiunilor neautorizate de la distanță;
  • înlocuirea dispozitivelor End-of-Life și End-of-Support, pentru care producătorii nu mai emit actualizări;
  • realizarea actualizărilor de firmware;
  • verificarea autenticității conexiunilor realizate de dispozitivele de rețea”.

„Operațiunea de disrupere a afectat operațiunile cibernetice derulate în prezent de APT28 prin exploatarea echipamentelor de tip router și limitează semnificativ capabilitățile atacatorului de a derula atacuri cibernetice viitoare utilizând această infrastructură de atac”, se arată la finalul comunicatului.

Departamentul Justiției din SUA revendică, de asemenea, neutralizarea unui atac cibernetic „comis de Unitatea Militară 26165, cunoscută şi sub denumirile APT28, Sofacy Group, Forest Blizzard, Pawn Storm, Fancy Bear şi Sednit”.

Țintele hackerilor ruși

„Unitatea a folosit routere (de tip small office/home office SOHO – n.r.) pentru a facilita operaţiuni maliţioase de deturnare a sistemului de nume de domeniu (DNS) împotriva unor ţinte de interes informativ la nivel global pentru guvernul rus, inclusiv persoane din domeniul militar, guvernamental şi al infrastructurilor critice”, explică Departamentul american al Justiției.

FBI precizează că „GRU a compromis fără discriminare un număr mare de victime din SUA şi din întreaga lume, după care a filtrat utilizatorii afectaţi, vizând în special informaţii legate de domeniul militar, guvernamental şi infrastructurile critice”.

„FBI şi următorii parteneri emit acest anunţ pentru a avertiza publicul şi pentru a încuraja pe cei care asigură protecţia reţelelor şi proprietarii de dispozitive să ia măsuri pentru remedierea vulnerabilităţilor şi reducerea zonei de atac a unor dispozitive similare de tip edge: Agenţia Naţională de Securitate a SUA (NSA) şi parteneri internaţionali din Canada, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia şi Ucraina”, notează Biroul Federal de Investigații din SUA.

Atacurile cibernetice rusești, o amenințare gravă

Procurorul general adjunct pentru securitate naţională din SUA, John A. Eisenberg, avertizează la rândul lui că „uilizarea abuzivă de către GRU a reţelelor din locuinţele şi companiile americane pentru operaţiuni cibernetice maliţioase rămâne o ameninţare gravă şi persistentă”.

„Divizia de Securitate Naţională va continua să folosească toate instrumentele disponibile pentru a detecta astfel de intruziuni şi pentru a elimina actorii străini ostili din reţelele noastre”, dă asigurări el.

„Serviciile de informaţii militare ruse au deturnat din nou echipamentele americanilor pentru a acapara date critice”, semnalează și procurorul federal pentru Districtul de Est al Pennsylvaniei, David Metcalf.

Rusia duce un război hibrid împotriva Occidentului, inclusiv împotriva României

Procurorul Metcalf denunță o „agresiune continuă din partea adversarilor statali” precum Rusia. „Guvernul american va răspunde la fel de ferm. Lucrând împreună cu FBI – şi cu partenerii noştri din întreaga lume – suntem hotărâţi să perturbăm şi să expunem astfel de ameninţări la adresa securităţii cibernetice a naţiunii”, afirmă el.

În opinia lui Brett Leatherman, directorul adjunct al Diviziei Cibernetice a FBI, „operaţiunea Masquerade demonstrează angajamentul FBI de a identifica, expune şi contracara eforturile guvernului rus de a compromite dispozitive americane, de a fura informaţii sensibile şi de a viza infrastructuri critice”.

„Rusia continuă, deci, războiul hibrid împotriva țărilor occidentale și numai cine este de rea-credință nu vede asta. România trebuie să-și îmbunătățească securitatea cibernetică și să colaboreze în continuare cu partenerii occidentali”, conchide Nicușor Dan într-un mesaj publicat pe Facebook.

Cutremurător! Mesajul de fix 25 de cuvinte care va sta scris pe cavoul lui Mircea Lucescu! A fost ales expres chiar de marele antrenor, iar semnificație e pur și simplu zdrobitoare: "Bogăție...”
Viva.ro
Cutremurător! Mesajul de fix 25 de cuvinte care va sta scris pe cavoul lui Mircea Lucescu! A fost ales expres chiar de marele antrenor, iar semnificație e pur și simplu zdrobitoare: "Bogăție...”
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu sfâșie suflete. Cuvintele lui rămase în urmă sunt cutremurătoare și îi vor marca pe toți cei care l-au cunoscut
Unica.ro
Ultima dorință a lui Mircea Lucescu sfâșie suflete. Cuvintele lui rămase în urmă sunt cutremurătoare și îi vor marca pe toți cei care l-au cunoscut
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
Elle.ro
Îl recunoști? Marele actor a fost surprins așa pe stradă, iar transformarea sa i-a șocat pe fani. Nimeni nu se aștepta să apară îmbrăcat așa în public
gsp
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
GSP.RO
Florin Prunea a dezvăluit un episod genial: „Era cu paharul de whisky în față. Mi-a dat 30.000 de dolari la pungă și m-a dat afară!”
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
GSP.RO
S-a stins victima accidentului provocat de Kader Keita » Ce riscă acum fotbalistul de la Rapid: concurs de infracțiuni
Ultima oră! Tudor Chirilă, reacție tulburătoare după moartea lui Mircea Lucescu. A scris un adevăr greu, apăsător: “A murit practic în vestiar”. Val de reacții după mesajul lui
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tudor Chirilă, reacție tulburătoare după moartea lui Mircea Lucescu. A scris un adevăr greu, apăsător: “A murit practic în vestiar”. Val de reacții după mesajul lui
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Avantaje.ro
Doamne, ce situație! Cum l-a găsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira când a revenit de la Desafio. A fost șocul vieții ei. A confirmat ce toată lumea bănuia
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie
Tvmania.ro
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie

Cum va circula trenul de la București la Viena până în decembrie 2026. „Modificări de orar pe teritoriul Ungariei”
Știri România 17:47
Cum va circula trenul de la București la Viena până în decembrie 2026. „Modificări de orar pe teritoriul Ungariei”
Curtea de Apel București a suspendat decizia CNA de a retrage licența Realitatea Plus. Televiziunea poate emite în continuare
BREAKING NEWS
Știri România 17:34
Curtea de Apel București a suspendat decizia CNA de a retrage licența Realitatea Plus. Televiziunea poate emite în continuare
Viktor Orban ar fi primit bani de la mafia rusă. Dezvăluirile unui șef de organizație criminală din Budapesta
Adevarul.ro
Viktor Orban ar fi primit bani de la mafia rusă. Dezvăluirile unui șef de organizație criminală din Budapesta
LIVE / Sicriul lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Naţională! Delegația FRF a sosit la stadion. Update
Fanatik.ro
LIVE / Sicriul lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Naţională! Delegația FRF a sosit la stadion. Update
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Elle.ro
Theo Rose, declarații triste despre viața ei. Ce a mărturisit artista, care este căsătorită cu Anghel Damian și au un băiețel: „Relații care se încheie, relații care se schimbă..."
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat
Viva.ro
Tulburător cum arată mormântul Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, la 16 ani de la moartea sa. Tocmai s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția. Toți au observat

Cine crede Loredana Pălănceanu că ar putea câștiga Survivor România 2026: „Are șanse mari să ajungă cât mai departe”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:12
Cine crede Loredana Pălănceanu că ar putea câștiga Survivor România 2026: „Are șanse mari să ajungă cât mai departe”
Chefi la cuțite 8 aprilie 2026. Jurații își formează echipele cu care vor intra în battle-uri
Stiri Mondene 17:08
Chefi la cuțite 8 aprilie 2026. Jurații își formează echipele cu care vor intra în battle-uri
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
TVMania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Doliu la UMF Iaşi. Roxana Chiriță, reputat psihiatru și profesor universitar, a murit la 65 de ani
ObservatorNews.ro
Doliu la UMF Iaşi. Roxana Chiriță, reputat psihiatru și profesor universitar, a murit la 65 de ani
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! Informația momentului despre crima care a șocat România! A recunoscut! Medicul Cristian Staicu ar fi fost ucis de…
Când titanii s-au întâlnit! Lucescu, poveste de fotbal cu Pele: „Tricoul lui este la mine, nespălat încă, are iarbă pe el”
GSP.ro
Când titanii s-au întâlnit! Lucescu, poveste de fotbal cu Pele: „Tricoul lui este la mine, nespălat încă, are iarbă pe el”
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
GSP.ro
Un studiu îmbucurător: obiceiul simplu prin care se reduce riscul de demență sau Alzheimer
The Economist: Războiul din Golf ar putea aduce o criză alimentară la nivel mondial
Mediafax.ro
The Economist: Războiul din Golf ar putea aduce o criză alimentară la nivel mondial
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
StirileKanalD.ro
Mojtaba Khamenei, "în stare de inconștiență, incapabil să conducă țara". Locația noului ayatollah, dezvăluită de serviciile secrete
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Wowbiz.ro
Ultimul mesaj transmis de Mircea Lucescu înainte să moară! Ce mărturisire cutremurătoare a făcut „Il Luce”: „Gata, s-a terminat…”
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu, prima reacție după ce l-a vizitat pe Mircea Lucescu. Antrenorul s-a întors în România de urgență
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
Redactia.ro
Mircea Lucescu va fi înmormântat în Vinerea Mare. Ce nu fac preoții în ziua în care a fost răstignit Iisus Hristos
Un tânăr român stabilit în Italia și-a pierdut viața sub ochii prietenilor, chiar în a doua zi a Paștelui Catolic
KanalD.ro
Un tânăr român stabilit în Italia și-a pierdut viața sub ochii prietenilor, chiar în a doua zi a Paștelui Catolic

Florin Barbu și Alexandru Nazare se ceartă pe motorina ieftină pentru fermieri și proiectul este blocat în Guvernul Bolojan. Ce riscă România | DOCUMENT
Politică 09:00
Florin Barbu și Alexandru Nazare se ceartă pe motorina ieftină pentru fermieri și proiectul este blocat în Guvernul Bolojan. Ce riscă România | DOCUMENT
CNA a explicat când se oprește emisia Realitatea Plus, după ce s-a retras licența. Valentin Jucan și Monica Gubernat: „Interdicția este și în online”
Politică 07 apr.
CNA a explicat când se oprește emisia Realitatea Plus, după ce s-a retras licența. Valentin Jucan și Monica Gubernat: „Interdicția este și în online”
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
ZiaruldeIasi.ro
Viața ca la țară pe mai multe străzi din Iași: așa a decis Poliția Rutieră. Bani de asfaltare sunt de doi ani, licitațiile sunt atribuite din 2024, ieșenii de pe acestea se chinuie în continuare prin noroaie sau praf
”Blestemul” lui Aaron Ramsey la final? Ce s-a întâmplat cu fostul jucător de la Arsenal și Juventus în ziua în care a murit Mircea Lucescu
Fanatik.ro
”Blestemul” lui Aaron Ramsey la final? Ce s-a întâmplat cu fostul jucător de la Arsenal și Juventus în ziua în care a murit Mircea Lucescu
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit
Spotmedia.ro
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit