Potrivit președintelui României, „actori cibernetici asociați GRU, serviciul de informații al armatei ruse, colectau informații militare, guvernamentale și legate de infrastructurile critice”.

Operațiunea Masquerade

Hackerii asociați GRU exploatau routere vulnerabile la nivel global pentru a intercepta şi a fura informaţii sensibile.

Într-un comunicat emis miercuri, SRI anunță că, „prin intermediul Centrului Național Cyberint, a participat alături de comunitatea internațională de intelligence la operațiunea Masquerade”.

Operațiunea Masquerade a dus la „disruperea unei infrastructuri de atac formate din dispozitive de comunicații”, și anume routere, „utilizate de actorul cibernetic rus APT28/ FANCY BEAR, atribuit GRU”, adică Direcția Principală de Informații de pe lângă Statul Major al armatei ruse.

Cum acționau hackerii GRU

Potrivit SRI, „prin intermediul rețelei de atac, actorul cibernetic a colectat parole, tokenuri de autentificare și date sensibile, inclusiv e-mailuri și istoricul căutărilor pe internet, informații care în mod normal sunt protejate de protocoale SSL (secure socket layer) și TLS (transport layer security)”.

„În acest mod, GRU a compromis o gamă largă de entități de la nivel global, inclusiv din România, vizând în special infrastructuri critice și informații din domeniile militar și guvernamental”, se arată în comunicat.

Recomandări de protecție

SRI oferă câteva recomandări în urma opririi atacului cibernetic. „Modul de operare al actorului cibernetic evidențiază necesitatea adoptării unor măsuri de protecție din partea tuturor utilizatorilor de dispozitive SOHO (small-office home-office – echipamente pentru lucru de acasă sau birouri mici), precum:

revizuirea regulilor firewall pentru a limita expunerea conexiunilor neautorizate de la distanță;

înlocuirea dispozitivelor End-of-Life și End-of-Support, pentru care producătorii nu mai emit actualizări;

realizarea actualizărilor de firmware;

verificarea autenticității conexiunilor realizate de dispozitivele de rețea”.

„Operațiunea de disrupere a afectat operațiunile cibernetice derulate în prezent de APT28 prin exploatarea echipamentelor de tip router și limitează semnificativ capabilitățile atacatorului de a derula atacuri cibernetice viitoare utilizând această infrastructură de atac”, se arată la finalul comunicatului.

Departamentul Justiției din SUA revendică, de asemenea, neutralizarea unui atac cibernetic „comis de Unitatea Militară 26165, cunoscută şi sub denumirile APT28, Sofacy Group, Forest Blizzard, Pawn Storm, Fancy Bear şi Sednit”.

Țintele hackerilor ruși

„Unitatea a folosit routere (de tip small office/home office SOHO – n.r.) pentru a facilita operaţiuni maliţioase de deturnare a sistemului de nume de domeniu (DNS) împotriva unor ţinte de interes informativ la nivel global pentru guvernul rus, inclusiv persoane din domeniul militar, guvernamental şi al infrastructurilor critice”, explică Departamentul american al Justiției.

FBI precizează că „GRU a compromis fără discriminare un număr mare de victime din SUA şi din întreaga lume, după care a filtrat utilizatorii afectaţi, vizând în special informaţii legate de domeniul militar, guvernamental şi infrastructurile critice”.

„FBI şi următorii parteneri emit acest anunţ pentru a avertiza publicul şi pentru a încuraja pe cei care asigură protecţia reţelelor şi proprietarii de dispozitive să ia măsuri pentru remedierea vulnerabilităţilor şi reducerea zonei de atac a unor dispozitive similare de tip edge: Agenţia Naţională de Securitate a SUA (NSA) şi parteneri internaţionali din Canada, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia şi Ucraina”, notează Biroul Federal de Investigații din SUA.

Atacurile cibernetice rusești, o amenințare gravă

Procurorul general adjunct pentru securitate naţională din SUA, John A. Eisenberg, avertizează la rândul lui că „uilizarea abuzivă de către GRU a reţelelor din locuinţele şi companiile americane pentru operaţiuni cibernetice maliţioase rămâne o ameninţare gravă şi persistentă”.

„Divizia de Securitate Naţională va continua să folosească toate instrumentele disponibile pentru a detecta astfel de intruziuni şi pentru a elimina actorii străini ostili din reţelele noastre”, dă asigurări el.

„Serviciile de informaţii militare ruse au deturnat din nou echipamentele americanilor pentru a acapara date critice”, semnalează și procurorul federal pentru Districtul de Est al Pennsylvaniei, David Metcalf.

Rusia duce un război hibrid împotriva Occidentului, inclusiv împotriva României

Procurorul Metcalf denunță o „agresiune continuă din partea adversarilor statali” precum Rusia. „Guvernul american va răspunde la fel de ferm. Lucrând împreună cu FBI – şi cu partenerii noştri din întreaga lume – suntem hotărâţi să perturbăm şi să expunem astfel de ameninţări la adresa securităţii cibernetice a naţiunii”, afirmă el.

În opinia lui Brett Leatherman, directorul adjunct al Diviziei Cibernetice a FBI, „operaţiunea Masquerade demonstrează angajamentul FBI de a identifica, expune şi contracara eforturile guvernului rus de a compromite dispozitive americane, de a fura informaţii sensibile şi de a viza infrastructuri critice”.

„Rusia continuă, deci, războiul hibrid împotriva țărilor occidentale și numai cine este de rea-credință nu vede asta. România trebuie să-și îmbunătățească securitatea cibernetică și să colaboreze în continuare cu partenerii occidentali”, conchide Nicușor Dan într-un mesaj publicat pe Facebook.

