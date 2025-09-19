Mesajul Hamas

Într-un mesaj redactat în ebraică, adresat armatei şi liderilor israelieni, aripa militară a Hamas, Brigăzile Al-Qassam, a transmis că premierul israelian a emis, practic, o sentinţă la moarte pentru ostatici, relatează CNN, conform News.ro.

„Prizonierii voştri sunt dispersaţi prin cartierele din Gaza City şi nu ne vom preocupa de viaţa lor, atât timp cât Netanyahu a decis să îi ucidă. Începerea acestei operaţiuni criminale şi extinderea ei înseamnă că nu veţi primi niciun prizonier, nici viu, nici mort, iar soarta lor va fi aceeaşi ca a lui (Ron Arad)”, se arată în mesaj.

Ron Arad, fost ofiţer al Forţelor Aeriene Israeliene, a dispărut în 1986 în timpul unei misiuni în Liban. Se presupune că a fost capturat de gruparea Amal şi predat ulterior Hezbollah.

Într-o declaraţie ulterioară, Hamas a avertizat: „Gaza va fi un cimitir pentru soldaţii voştri”.

Declaraţiile Hamas vin pe fondul creşterii furiei publice în Israel împotriva lui Netanyahu şi a guvernului său. Protestele săptămânale din Tel Aviv, care cer încetarea războiului şi un armistiţiu, au atins un punct culminant. Mai multe familii ale ostaticilor se află în fruntea acestor manifestaţii.

Purtătorul de cuvânt al Forţelor de Apărare ale Israelului, Effie Defrin, a încercat să calmeze temerile familiilor. „Ostaticii sunt mereu în gândurile noastre. Vom face tot posibilul pentru a evita să le facem rău”. 

Cum au reușit sute de români din Franţa să cumpere și să renoveze o biserică catolică în comuna lui Van Gogh
Recomandări
Cum au reușit sute de români din Franţa să cumpere și să renoveze o biserică catolică în comuna lui Van Gogh

48 de ostatici s-ar afla în Gaza

Cu toate acestea, multe familii consideră că planurile Israelului de a cuceri orașul Gaza echivalează cu o condamnare la moarte pentru cei dragi. În Gaza se află încă 48 de ostatici, dintre care 20 ar fi în viaţă.

Un videoclip distribuit de Forumul Familiilor Ostaticilor şi Dispăruţilor o arată pe Einav Zangauker, mama ostaticului Matan Zangauker, protestând în faţa locuinţei lui Netanyahu: „Ieşi afară şi spune-mi cum m-ai minţit în faţă şi mi-ai spus că vei avea un acord şi îi vei aduce pe toţi înapoi. Ieşi şi spune-mi cum m-ai minţit”.

Pe plan internaţional, condamnarea acţiunilor Israelului este în creştere. Uniunea Europeană, principalul partener comercial al Israelului, a propus sancţiuni, iar o comisie a Naţiunilor Unite a concluzionat că Israelul comite genocid.

Totodată, Olga Cherevko, purtătoare de cuvânt a biroului umanitar al ONU, a afirmat că situația din orașul Gaza este „de-a dreptul catastrofală”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri – Filme și seriale: Ariana Grande și Robert De Niro, într-o nouă comedie | Margot Robbie revine pe marile ecrane
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația bombă din dosarul lui Toto Dumitrescu. Ce s-a aflat schimbă cu totul cursul anchetei. Procurorii au intervenit când au auzit. Ce răsturnare de situație!
Viva.ro
Informația bombă din dosarul lui Toto Dumitrescu. Ce s-a aflat schimbă cu totul cursul anchetei. Procurorii au intervenit când au auzit. Ce răsturnare de situație!
Jurnalista Sonia Simionov a explicat cum va scăpa Toto Dumitrescu de acuzația că a condus sub influența substanțelor interzise: „A fost depistat pozitiv la cocaină”
Unica.ro
Jurnalista Sonia Simionov a explicat cum va scăpa Toto Dumitrescu de acuzația că a condus sub influența substanțelor interzise: „A fost depistat pozitiv la cocaină”
Ce spune Gina Chirilă despre mesajele subtile din social media, după ce s-a zvonit că sunt destinate fostului ei soț, Bogdan Vlădău: „Și alții rezonează...”
Elle.ro
Ce spune Gina Chirilă despre mesajele subtile din social media, după ce s-a zvonit că sunt destinate fostului ei soț, Bogdan Vlădău: „Și alții rezonează...”
gsp
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
GSP.RO
„V-ați stabilit în Austria?”. În dialogul cu GSP, legendarul Octavian Bellu a dezvăluit cu ce ocupă în acest moment
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
GSP.RO
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
Parteneri
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai nesuferită zodie! Singura care nu se înțelege cu nimeni! Nimeni și nimic nu-i poate înmuia inima
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Avantaje.ro
Cei 4 copii ai lui Ilie Dumitrescu, între strălucire și scandal! Sică, condamnat pentru droguri, Toto, pozitiv la cocaină. Imagini cu toată familia: “Pe Toto îl vedeam ca pe un soare…”
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

Cutremur în România astăzi, 19 septembrie 2025. Ce magnitudine a avut
Știri România 08:22
Cutremur în România astăzi, 19 septembrie 2025. Ce magnitudine a avut
Vorbitori de Top la Aspen European Strategic Forum, la București, pe19 septembrie 2025
Știri România 08:22
Vorbitori de Top la Aspen European Strategic Forum, la București, pe19 septembrie 2025
Parteneri
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Adevarul.ro
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. „Ucigașii tăcuți” care te trag în larg
Călin Georgescu, surprize noi de la DIICOT. Cine e fostul ofițer DIPI devenit preot: o poveste cu Donald Trump, milioane de euro și offshore-uri rusești
Fanatik.ro
Călin Georgescu, surprize noi de la DIICOT. Cine e fostul ofițer DIPI devenit preot: o poveste cu Donald Trump, milioane de euro și offshore-uri rusești
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Reacția Alinei Sorescu despre presupusele interacțiuni cu Alexandru Ciucu, de pe TikTok. „El mă urmărește pe mine”
Stiri Mondene 18 sept.
Reacția Alinei Sorescu despre presupusele interacțiuni cu Alexandru Ciucu, de pe TikTok. „El mă urmărește pe mine”
Afecțiunea pe care Andreea Marin a ținut-o ascunsă. A căzut pe stradă: „Mi-am pus problema că aș putea avea ceva la inimă”
Stiri Mondene 18 sept.
Afecțiunea pe care Andreea Marin a ținut-o ascunsă. A căzut pe stradă: „Mi-am pus problema că aș putea avea ceva la inimă”
Parteneri
Cum și-au făcut apariția Donald Trump și soția lui la banchetul regal organizat la Castelul Windsor. Melania Trump a purtat o ținută îndrăzneață. FOTO
Elle.ro
Cum și-au făcut apariția Donald Trump și soția lui la banchetul regal organizat la Castelul Windsor. Melania Trump a purtat o ținută îndrăzneață. FOTO
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu și de ce s-au despărțit
Unica.ro
„Îmi reproșez divorțul de Daciana”. L-au cuprins regretele? Victor Ponta a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în căsnicia cu Daciana Sârbu și de ce s-au despărțit
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Viva.ro
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Parteneri
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
TVMania.ro
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Imagini exclusive din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului, cu o lună înainte de deschidere
ObservatorNews.ro
Imagini exclusive din interiorul Catedralei Mântuirii Neamului, cu o lună înainte de deschidere
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Fiul lui Dumitrescu, potop de înjurături după ce a fost încătușat. Declarații halucinante, imagini de la fața locului
Parteneri
Americanca Townsend, șocată de mâncarea găsită în China, la Billie Jean King Cup » A ironizat „bucătăria” și a primit replica de la rivală: „Dacă vrei, e un KFC la aeroport”
GSP.ro
Americanca Townsend, șocată de mâncarea găsită în China, la Billie Jean King Cup » A ironizat „bucătăria” și a primit replica de la rivală: „Dacă vrei, e un KFC la aeroport”
Hamilton dezvăluie de ce și-a vândut colecția de automobile: „Dacă îmi voi mai cumpăra o mașină, aceasta va fi!”
GSP.ro
Hamilton dezvăluie de ce și-a vândut colecția de automobile: „Dacă îmi voi mai cumpăra o mașină, aceasta va fi!”
Parteneri
Demisie răsunătoare la Kremlin / Numărul 2 din administrația lui Putin își dă demisia
Mediafax.ro
Demisie răsunătoare la Kremlin / Numărul 2 din administrația lui Putin își dă demisia
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Emmanuel și Brigitte Macron vor să demonstreze în instanță că Prima Doamnă este femeie. Cine este influencerita care bagă “mâna ca foc” că soția președintelui Franței s-a născut bărbat
KanalD.ro
Emmanuel și Brigitte Macron vor să demonstreze în instanță că Prima Doamnă este femeie. Cine este influencerita care bagă “mâna ca foc” că soția președintelui Franței s-a născut bărbat

Politic

Titus Corlățean spune că în PSD se practică intimidarea și amenințările: „nu m-am afişat, n-am spus, nu m-am văitat, nu mi-am rupt haina de pe mine”
Politică 18 sept.
Titus Corlățean spune că în PSD se practică intimidarea și amenințările: „nu m-am afişat, n-am spus, nu m-am văitat, nu mi-am rupt haina de pe mine”
Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Exclusiv
Politică 17 sept.
Ilie Bolojan a chemat primarii la Guvern, dar nu a mai venit să discute cu ei. Ce s-a decis în absența premierului
Parteneri
MI6 recrutează spioni ruși online, printr-un nou portal pe dark web
Spotmedia.ro
MI6 recrutează spioni ruși online, printr-un nou portal pe dark web
Singurele zodii care primesc noroc din plin de pe 19 septembrie. Schimbări majore, protecție divină și surprize mari pentru ele
Fanatik.ro
Singurele zodii care primesc noroc din plin de pe 19 septembrie. Schimbări majore, protecție divină și surprize mari pentru ele
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult
Spotmedia.ro
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult