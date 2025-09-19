Mesajul Hamas

Într-un mesaj redactat în ebraică, adresat armatei şi liderilor israelieni, aripa militară a Hamas, Brigăzile Al-Qassam, a transmis că premierul israelian a emis, practic, o sentinţă la moarte pentru ostatici, relatează CNN, conform News.ro.

„Prizonierii voştri sunt dispersaţi prin cartierele din Gaza City şi nu ne vom preocupa de viaţa lor, atât timp cât Netanyahu a decis să îi ucidă. Începerea acestei operaţiuni criminale şi extinderea ei înseamnă că nu veţi primi niciun prizonier, nici viu, nici mort, iar soarta lor va fi aceeaşi ca a lui (Ron Arad)”, se arată în mesaj.

Ron Arad, fost ofiţer al Forţelor Aeriene Israeliene, a dispărut în 1986 în timpul unei misiuni în Liban. Se presupune că a fost capturat de gruparea Amal şi predat ulterior Hezbollah.

Într-o declaraţie ulterioară, Hamas a avertizat: „Gaza va fi un cimitir pentru soldaţii voştri”.

Declaraţiile Hamas vin pe fondul creşterii furiei publice în Israel împotriva lui Netanyahu şi a guvernului său. Protestele săptămânale din Tel Aviv, care cer încetarea războiului şi un armistiţiu, au atins un punct culminant. Mai multe familii ale ostaticilor se află în fruntea acestor manifestaţii.

Purtătorul de cuvânt al Forţelor de Apărare ale Israelului, Effie Defrin, a încercat să calmeze temerile familiilor. „Ostaticii sunt mereu în gândurile noastre. Vom face tot posibilul pentru a evita să le facem rău”.

Recomandări Cum au reușit sute de români din Franţa să cumpere și să renoveze o biserică catolică în comuna lui Van Gogh

48 de ostatici s-ar afla în Gaza

Cu toate acestea, multe familii consideră că planurile Israelului de a cuceri orașul Gaza echivalează cu o condamnare la moarte pentru cei dragi. În Gaza se află încă 48 de ostatici, dintre care 20 ar fi în viaţă.

Un videoclip distribuit de Forumul Familiilor Ostaticilor şi Dispăruţilor o arată pe Einav Zangauker, mama ostaticului Matan Zangauker, protestând în faţa locuinţei lui Netanyahu: „Ieşi afară şi spune-mi cum m-ai minţit în faţă şi mi-ai spus că vei avea un acord şi îi vei aduce pe toţi înapoi. Ieşi şi spune-mi cum m-ai minţit”.

Pe plan internaţional, condamnarea acţiunilor Israelului este în creştere. Uniunea Europeană, principalul partener comercial al Israelului, a propus sancţiuni, iar o comisie a Naţiunilor Unite a concluzionat că Israelul comite genocid.

Totodată, Olga Cherevko, purtătoare de cuvânt a biroului umanitar al ONU, a afirmat că situația din orașul Gaza este „de-a dreptul catastrofală”.