OMS: Spitalele se află în pragul colapsului

Oficialul ONU a relatat că a văzut un flux constant de palestinieni care se îndreptau spre sud, însă a subliniat că sute de mii de civili rămân încă blocați în oraș.

OMS avertizează că spitalele din Gaza, deja supraaglomerate, se află în pragul colapsului, din cauza imposibilității de a primi provizii medicale esențiale.

Armata israeliană a precizat că desfășoară operațiuni pentru „distrugerea infrastructurii teroriste și eliminarea combatanților Hamas”, estimând că în oraș se află între 2.000 și 3.000 de luptători. Obiectivele declarate: eliberarea ostaticilor și neutralizarea capacităților Hamas.

Atacul asupra celei mai mari zone urbane din Fâșia Gaza – unde trăiau circa un milion de locuitori și unde luna trecută a fost confirmată foametea – a generat reacții critice pe plan internațional.

200.000 de pesoane s-au refugiat în sudul enclavei

Datele ONU arată că, din august până acum, aproximativ 200.000 de persoane s-au refugiat din nord spre sudul enclavei, inclusiv 55.000 doar în ultimele zile.

Cherevko, revenită recent din Gaza, a descris condiții dramatice: drumuri pline de oameni care merg pe jos, familii cu doar câteva bunuri personale și lipsă totală de siguranță și adăpost odată ce ajung în sud.

Recomandări Cum au reușit sute de români din Franţa să cumpere și să renoveze o biserică catolică în comuna lui Van Gogh

„Lucrurile de acolo și scenele din drum spre orașul Gaza sunt pur și simplu cataclismice. Am întâlnit familii care umblau de patru zile fără să găsească un loc unde să doarmă”, a spus Olga Cherevko.

Joi, martori oculari au semnalat tancuri israeliene în cartierele Sheikh Radwan și Tal al-Hawa, unde bombardamentele au distrus case și vehicule. Cel puțin 14 persoane au fost ucise în aceeași zi, potrivit spitalelor locale.

ONU: Femeile nasc pe străzi

Spitalele funcționează la 180–300% din capacitate, conform ONU. Doar 17 unități medicale mai sunt parțial active în întreaga enclavă, inclusiv spitalul pediatric al-Rantisi, lovit marți de trei atacuri israeliene.

Daunele au afectat instalațiile de apă, electricitate și comunicații, punând în pericol zeci de copii, inclusiv nou-născuți și pacienți aflați la terapie intensivă.

ONU avertizează, de asemenea, că femeile nasc pe străzi, fără acces la medici, spitale sau apă potabilă.

Ofensiva actuală a Israelului a fost declanșată după atacul Hamas din 7 octombrie 2023, soldat cu aproximativ 1.200 de morți și 251 de persoane luate ostatice în sudul Israelului.

De atunci, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, cel puțin 65.141 de palestinieni au fost uciși, iar 435 au murit din cauza foametei și malnutriției, inclusiv patru în ultimele 24 de ore.