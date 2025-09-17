Propunerea de sancțiuni a fost anunțată de șefa diplomației europene, Kaja Kallas, potrivit căreia pe listă ar putea să fie incluși atât coloniști israelieni violenți, cât și membri ai mișcării islamiste palestiniene Hamas. Deocamdată, CE solicită sancționarea ministrului securității Itamar Ben-Gvir și a ministrului de finanțe Bezalel Smotrich.

UE vrea ca Israelul să permită ameliorarea situației palestinienilor din Gaza

Cei doi miniștri reprezintă partide extremiste care fac parte din fragila coaliție guvernamentală condusă de Netanyahu și au fost criticați pentru poziția lor dură privind războiul împotriva Hamas. Bezalel Smotrich s-a pronunțat constant împotriva accesului ajutorului umanitar în Fâșia Gaza, în timp ce Itamar Ben-Gvir a cerut strămutarea populației din această enclavă palestiniană de la Marea Mediterană.

În ultimele luni, mai multe țări, printre care Marea Britanie, au impus sancțiuni împotriva celor doi miniștri menționați, care sunt acuzați mai ales de „incitare la violență” împotriva palestinienilor din Cisiordania.

Pe lângă sancțiuni, CE intenționează să suspende aproximativ 20 de milioane de euro din sprijinul direct acordat diverselor proiecte israeliene.

„Vreau să fiu foarte clară, obiectivul nu este de a pedepsi Israelul. Scopul este de a ameliora situația umanitară din Gaza”, a precizat Kaja Kallas.

Măsurile vin după luni de presiuni

Comisia Europeană ia măsuri împotriva Israelului după luni de presiuni din partea unor lideri de stat din UE, grupuri politice şi chiar angajaţi ai UE care au semnat scrisori deschise în care o îndemnau pe Ursula von der Leyen să sancţioneze Israelul pentru războiul din Gaza.

Totuși, măsurile planificate de Comisia Europeană au nevoie de aprobarea tuturor statelor membre, iar unele dintre ele se opun, fiind alături de Benjamin Netanyahu.

Ruptură între UE și Israel

Tarifele și sancțiunile propuse marchează cea mai gravă ruptură în relaţiile dintre UE şi Israel din ultimele decenii şi reduc semnificativ un acord de liber schimb de anvergură încheiat în anul 2000. Chiar dacă vor fi adoptate, măsurile propuse vor fi mai degrabă simbolice decât devastatoare din punct de vedere economic pentru Israel, vizând doar 37% din totalul exporturilor către blocul comunitar şi lăsând neafectate comerţul cu servicii şi tranzacţiile financiare, în condiţiile în care UE este principalul partener comercial al Israelului, notează Politico.

Reacția diplomației israeliene

Israelul a reacţionat furios la propunerile de tarife și sancțiuni, ministrul de Externe Gideon Saar acuzând-o pe preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că încurajează grupurile teroriste. „Este profund tulburător faptul că, prin promovarea unor astfel de propuneri, încurajaţi în practică o organizaţie teroristă responsabilă de comiterea unor crime atroce şi care continuă să le comită”, susține Saar într-o scrisoare consultată de Politico.

