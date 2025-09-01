Reacția liderilor Houthi

Liderii Houthi din Yemen au promis să intensifice atacurile împotriva Israelului, drept răspuns față de războiul din Gaza. Gruparea a reținut și cel puțin 11 angajați ONU în raiduri făcute în birourile din Sanaa și Hodeidah.

General-maior Mohammed Abdulkarim al-Ghamari, șeful statului major al forțelor armate Houthi, a declarat că „crima odioasă” comisă de Israel prin uciderea premierului Houthi și a altor membri ai cabinetului nu va descuraja gruparea să continue atacurile în sprijinul Gazei.

„Inamicul sionist trebuie să știe bine că, comițând această crimă atroce, și-a deschis porțile iadului”, a spus el într-o declarație citată de Al Jazeera.

Al-Ghamari a adăugat că Houthi își dezvoltă „capabilitățile militare strategice” și vor face în curând anunțuri în acest sens.

Antonio Guterres a cerut eliberarea imediată și necondiționată a ostaticilor

Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, a condamnat arestarea personalului ONU de către Houthi în Sanaa și Hodeidah și a cerut eliberarea lor imediată și necondiționată.

Guterres a solicitat și eliberarea altor angajați ONU și lucrători umanitari deținuți din 2021 și 2023, precum și informații despre unul care a murit în detenție anul acesta.

„Detenția arbitrară continuă a tuturor acestor persoane este intolerabilă”, a spus șeful ONU într-o declarație.

Incident în Marea Roșie

Un petrolier sub pavilion liberian și deținut de Israel a raportat că un proiectil necunoscut a căzut în apropierea sa în Marea Roșie, în largul coastei Arabiei Saudite. Nu au fost raportate pagube sau răniți.

Firma britanică de securitate maritimă Ambrey a confirmat că nava este «aliniată» cu țintele Houthi din Yemen, având în vedere că este deținută public de Israel.

Morți în Liban, răniți în Cisiordania ocupată

Armata israeliană a aruncat în aer o clădire în Ayta ash-Shaab, sudul Libanului, și a ucis persoane în Liban, în încercări presupuse de a lovi ținte Hezbollah.

Soldați și coloniști israelieni au rănit mai mulți palestinieni în timpul incursiunilor în Hebron și alte zone din Cisiordania ocupată. Au fost raportate și noi arestări.

Guvernoratul Ierusalimului a acuzat Israelul că efectuează săpături și operațiuni de demolare neautorizate sub complexul Moscheii Al-Aqsa pentru a distruge clădiri vechi și de patrimoniu islamice.

Expediția umanitară Global Sumud Flotilla a plecat din Barcelona, Spania, într-o misiune de a rupe blocada Gazei și de a livra ajutoare palestinienilor.

Situația rămâne extrem de tensionată în regiune, cu multiple incidente și escaladări ale conflictului. Comunitatea internațională face apel la încetarea violențelor și reluarea negocierilor pentru pace.

