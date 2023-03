Forțele aeriene americane din Europa au menționat, într-un mesaj postat pe Twitter, că „punctele de pe hartă sunt o estimare a locației incidentului”, nefiind reprezentate la scară.

Potrivit graficului, sunt prezentate locațiile și orele aproximative când drona MQ-9 Reaper se ciocnește și se prăbușește în Marea Neagră. În videoclipul lansat de forțele aeriene americane locul coliziunii apare la punctul central al graficului pe linia temporală.

The graphic below depicts approximations of the locations and times of the @usairforce MQ-9 Reaper collision and crash into the Black Sea. The video released earlier today by @US_EUCOM occurs at the middle plot point on the timeline. pic.twitter.com/nz8fTzL4ZG