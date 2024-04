For the past 6 months, Israel has been bombing the border region of southern Lebanon in response to rocket fire from Hamas ally Hezbollah. Nearly 400 people, mainly Hezbollah fighters but also civilians, have been killed in southern Lebanon in the last six months. Around 100,000 people have fled the villages bordering Israel since 7 October. Depuis 6 mois, Israel bombarde la region frontaliere du Sud-Liban en riposte a des tirs de roquettes du Hezbollah, allie du Hamas. Pres de 360 personnes, essentiellement des combattants du Hezbollah mais aussi des civils ont ete tues au Sud du Liban depuis le 7 octobre et environ 100.000 personnes ont fui les villages frontaliers avec Israel. South Lebanon : Surface to Surface rockets, topped by a flag with former senior hezbollah officials, pointing south, toward Israel, on the roadside from Nabatieh to Bent Jbeil in Hezbollah controlled South Lebanon. Lebanon, on April 9, 2024 Sud Liban : Roquettes surmontees d un drapeau avec d anciens hauts responsables du Hezbollah, pointant vers le sud, vers Israel, sur le bord de la route entre Nabathie et Bint Jbeil dans le Sud-Liban controle par le Hezbollah. Liban, 9 avril 2024 //CHAIRAPATRICIA_P1001150/Credit:Patricia CHAIRA/SIPA. Profimedia Images