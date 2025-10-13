Mulți români au ales să se mute la Hidroelectrica după ridicarea plafonării, având în vedere că este compania cu cele mai mici prețuri, astfel că se apropie acum de 900.000 de clienți.

Metoda simplă de plată a facturilor Hidroelectrica

Într-un mesaj transmis clienților, compania de stat anunță că facturile Hidroelectrica pot fi plătite acum și pe portal, fără a avea cont.

Odată cu noua modificare, românii abonați la Hidroelectrica pot face plata fără a se înregistra pe site, fiind nevoie doar de numărul facturii și codul de contract.

„Nou în Portalul client Hidroelectrica! Acum poți plăti factura online, fără cont și fără autentificare. Accesează secțiunea „Plătește factura” din Portalul client. Este suficient să introduci numărul facturii și codul de contract, iar suma este alocată automat”, este mesajul transmis luni de Hidroelectrica, pe pagina de Facebook.

Alte căi de plată a facturilor Hidroelectrica

Din februarie, românii pot plăti facturile Hidroelectrica și prin Google Pay și Apple Pay.

Noile modalități de plată ale facturilor Hidroelectrica sunt disponibile pentru toți clienții companiei care au un cont activ și un card bancar înregistrat în Google Pay sau Apple Pay.

Recomandări Inculpații care au scăpat de dosarele de corupție cer daune morale uriașe. Cum își justifică solicitările

Pentru a putea plăti o factură Hidroelectrica cu Visa sau Mastercard, clienții trebuie să acceseze aplicația iHidro sau versiunea web a acesteia, ihidro.ro, să selecteze factura dorită și să urmeze pașii indicați pentru finalizarea tranzacției.

De asemenea, clienții Hidroelectrica pot plăti facturile direct cu cardul prin aplicația iHidro, mai spune compania.

Plata se mai poate face la automatele de plată și la ghișeele băncilor partenere, precum BCR, sau prin alte puncte de plată fizice care acceptă facturi Hidroelectrica.

Toate facturile la energia electrică, ușor crescute din octombrie

Recent, Hidroelectrica a anunțat cu cât se vor scumpi facturile românilor la energie electrică, din octombrie, după ce Transelectrica a majorat tariful, precizând că ei nu vor modifica prețul kilowaților.

Scumpirea făcută de Transelectrica va afecta prețul final al curentului electric, dar impactul este minor, reprezentând aproximativ 0,6% din valoarea totală a facturii, conform anunțului făcut de compania de stat Hidroelectrica.

Noul tarif se aplică tuturor furnizorilor de energie electrică din România. Pentru un consum mediu de 100 kWh/lună, creșterea se traduce printr-o diferență de aproximativ 70 de bani în factura finală.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie verde din România şi furnizează servicii tehnologice pentru sistemul energetic naţional.

Compania operează 188 de centrale cu o capacitate hidroenergetică de 6,4 GW. În plus, deţine un parc eolian la Crucea, cu o putere instalată de 108 MW. Compania acoperă, de asemenea, 13,09% din piaţa de furnizare din România.

Deținută în proporție de 80,06% de statul român prin Ministerul Energiei, Hidroelectrica este liderul producției de energie verde din România, fiind listată la bursă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE