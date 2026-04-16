Capitalizarea de piață a companiei a depășit pragul istoric de 70 de miliarde de lei, atingând un maxim de 72,4 miliarde de lei în primele ore de tranzacționare.

Explozia acțiunilor pe BVB

Evoluția spectaculoasă vine după ce, în ședința precedentă din 15 aprilie, acțiunile s-au apropiat de pragul de 70 de miliarde (cotate la 155,60 lei per acțiune), fără a-l atinge.

Joi, însă, bariera a fost spartă încă din debutul ședinței. Prețul a continuat să crească, bifând un maxim de 161 de lei în jurul orei 10:36.

Performanța bursieră a gigantului energetic este una remarcabilă. De la începutul anului 2026, randamentul acțiunilor Hidroelectrica se apropie de 30%.

Această creștere se situează cu aproximativ 10 puncte procentuale peste media indicelui BET, un semnal clar că piața validează direcția strategică și eficientizarea activităților de trading ale companiei.

Reacția fostului ministru al Energiei

Evoluția record a fost salutată de Virgil Popescu, fostul ministru al Energiei, în mandatul căruia a fost susținută listarea pe bursă a companiei.

Într-o postare pe Facebook, acesta a amintit de parcursul sinuos al Hidroelectrica, subliniind contrastul uriaș față de situația de acum un deceniu, când compania se afla sub spectrul insolvenței.

„Astăzi, nu doar că a revenit spectaculos, dar a reușit să depășească inclusiv profitul OMV Petrom. Este o confirmare clară că deciziile corecte dau rezultate”, a transmis Virgil Popescu.

Actualul europarlamentar a profitat de ocazie pentru a răspunde criticilor venite din sfera politică în perioada listării la bursă.

El a respins vehement acuzațiile potrivit cărora ar fi „vândut compania străinilor” în detrimentul interesului național.

Virgil Popescu a explicat că statul român nu a vândut nimic, ci s-au tranzacționat acțiunile deținute de Fondul Proprietatea, care au fost cumpărate direct de milioane de români.

Printr-o remarcă de final, acesta a atras atenția că Hidroelectrica nu este singura companie deținută de stat care a raportat un profit superior companiei austriece OMV Petrom, menționând performanțele similare înregistrate de Romgaz.

Infrastructura și investițiile de viitor

Rezultatele financiare și bursiere excepționale se sprijină pe cel mai mare portofoliu de generare a energiei din țară, dar și pe planuri concrete de modernizare și stabilitate.

În prezent, compania operează188 de hidrocentrale, cumulând o putere instalată de peste 6,3 GW, dar și parcul eolian Crucea Nord, cu o capacitate instalată de 108 MW.

În plus, pentru a-și consolida securitatea energetică și flexibilitatea, Hidroelectrica urmează să dea în folosință, în perioada mai-iunie 2026, o baterie de stocare de mari dimensiuni la parcul Crucea Nord. Aceasta va avea o putere nominală de 36 MW și o capacitate totală de stocare de 72 MWh.

Statul, „băiatul deștept” din energie

Statul este principalul „băiat deștept” din domeniul energiei, în contextul în care companiile de stat au făcut profituri mari în ultimii doi ani.

Marile companii energetice de stat au fost profitabile în 2025, la o cifră de afaceri apropiată, după liberalizarea pieței.

Astfel, profiturile nete totale ale celor mai importante șapte companii, printre care și Hidroelectrica, au totalizat 14,49 miliarde de lei anul trecut, la venituri totale de 80,45 miliarde de lei.

În 2024, aceleași companiile raportau câștiguri nete de 14,51 miliarde de lei la afaceri totale de 80,07 miliarde de lei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE