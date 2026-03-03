Tanda pe manda

Marile companii energetice de stat au fost la fel de profitabile în 2025, la o cifră de afaceri apropiată.

Astfel, profiturile nete totale ale celor mai importante șapte companii au totalizat 14,49 miliarde de lei anul trecut, la venituri totale de 80,45 miliarde de lei.

În 2024, aceleași companii raportau câștiguri nete de 14,51 miliarde de lei la afaceri totale de 80,07 miliarde de lei.

Scumpirile la utilități au salvat bugetul de stat și în 2025. Companiile energetice, mâna invizibilă a statului în buzunarele consumatorilor din România

Energie mai scumpă cu 70%

Reamintim, rezultatele vin în contextul în care de la mijlocul anului trecut piața energiei a fost liberalizată complet, ceea ce a dus la o scumpire a energiei de peste 60% pentru populație și companii.

Companiile din domeniu ar fi fost și mai profitabile dacă nu ar fi fost seceta care a afectat Hidroelectrica, una din „perlele” statului.

Mai mult, în acest an urmează trecerea la un nou regim în domeniul gazelor, care se va vedea în rezultatele Romgaz, plus majorările de prețuri la petrol, cauzate de războiul din Iran, care vor umfla conturile Petrom.

Profitul Petrom, redus de taxele mai mari

Petrom este controlată de grupul austriac OMV, care deține puțin peste 51% din titluri, dar statul român are 20,6% din acțiuni la rândul său.

Compania este principalul contributor la bugetul României, atât prin accizele vărsate și TVA-ul colectat, cât și prin dividendele acordate acționarilor.

Petrom a raportat anul trecut un profit net de 3,05 miliarde de lei la venituri de 36,6 miliarde. Câștigul este mai mic față de cel de 4,2 miliarde din 2024, când afacerile au fost de 35,76 miliarde de lei.

Scăderea a fost cauzată de impozitele mai mari ale statului, dar și de deprecierile contabile.

Scumpirile la utilități au salvat bugetul de stat și în 2025. Companiile energetice, mâna invizibilă a statului în buzunarele consumatorilor din România

Romgaz a crescut un pic

Romgaz a consemnat la rândul ei un profit net de 3,34 miliarde de lei, în mică urcare față de cel din 2024 de 3,2 miliarde de lei. Afacerile au urcat la rândul lor puțin, de la 7,9 miliarde de lei la 8,02 miliarde.

Câștigul vine deși prețul gazelor este plafonat până la final de aprilie.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a anunțat că un mecanism va fi aprobat de Guvern pentru cetăteni până în 2027. De asemenea, urmează ca Romgaz să intre pe piața furnizării pentru populație, cu tarife mici, la fel cum a fost cu Hidroelectrica pe partea de energie.

Hidroelectrica, afectată de secetă

Hidroelectrica a urmat și ea drumul Petrom: compania a înregistrat un profit net de 3,3 miliarde de lei, în scădere față de cele 4,07 miliarde de lei din 2024.

Veniturile au scăzut de la 10,1 miliarde de lei la 9,6 miliarde de lei, fiind afectată de scăderea cu 14% a producției, ca urmare a secetei din vara anului trecut.

Electrica și Nuclearelectrica, beneficiarii liberalizării

În schimb, furnizorul Electrica și producătorul de energie atomică Nuclearelectrica au beneficiat din plin de liberalizare.

Nuclearelectrica a raportat un câștig net de 2,39 miliarde de lei la venituri de 5,6 miliarde pentru 2025, față de un profit de 1,7 miliarde de lei în 2024.

Electrica și-a crescut la rândul său performanța: profit de 1,2 miliarde de lei anul trecut, la venituri totale de 12,16 miliarde de lei, față de 370 de milioane de lei în 2024 la venituri de 10,87 miliarde de lei.

Scumpirile la utilități au salvat bugetul de stat și în 2025. Companiile energetice, mâna invizibilă a statului în buzunarele consumatorilor din România
Foto: Shutterstock

Transgaz, profit dublu

În fine, în domeniul transportatorilor de energie se consemnază o evoluție divergentă: Transgaz a raportat un profit mai mult decât dublu, pe când la Transelectrica a existat o scădere.

Astfel, Transgaz a consemnat o creștere de câștigului de la 390 de milioane de lei la 899 de milioane.

De partea cealaltă, Transelectrica a a anunțat o reducere a profitului net de la 580 de milioane de lei la 328 de milioane.

Investigație UE la Complexul Energetic Oltenia

În calcule nu este inclus Complexul Energetic Oltenia, care nu este listat pe bursă.

Compania este de zece ani în scandaluri continue și are probleme financiare constante.

Comisia Europeană a anunțat zilele trecute că investighează ajutorul de stat acordat companiei.

UE a aprobat în 2022 un ajutor de stat de 2,66 miliarde de euro ca parte a unui plan de restructurare. Complexul Energetic Oltenia trebuia să închidă exploatările de cărbune și să le înlocuiască cu capacități pe gaze și fotovoltaice.

Dar acestea sunt mult întârziate. Proiectul unui grup de 850 MW pe gaze la Ișalnița este blocat deoarece la licitație nu s-a prezentat nimeni, conform Ziarului Financiar. Anterior, producătorul de aluminiu Alro era interesat de proiect.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Sorin Grindeanu a fost audiat la Curtea de Apel București într-un dosar privind despăgubirile ANRP
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking! Donald Trump a spus tranșant: "Nimănui nu-i vine să creadă". Anunțul ultimului moment! Liderul SUA tocmai a dat vestea crucială în urmă cu câteva clipe
Viva.ro
Breaking! Donald Trump a spus tranșant: "Nimănui nu-i vine să creadă". Anunțul ultimului moment! Liderul SUA tocmai a dat vestea crucială în urmă cu câteva clipe
Anunțul anului în România! Ce au decis proprietarii Lidl și Kaufland. Vestea a venit cu doar câteva minute în urmă
Unica.ro
Anunțul anului în România! Ce au decis proprietarii Lidl și Kaufland. Vestea a venit cu doar câteva minute în urmă
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
Elle.ro
Relația dintre Kim Kardashian și Lewis Hamilton, din ce în ce mai serioasă! Cum au fost surprinși împreună la o întâlnire romantică. Ipostazele neașteptate în care au apărut. Foto
gsp
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
GSP.RO
Nuntă ca în filme! A plimbat-o pe Alexandra într-un Ferrari din 1957 pe străzile din Monte Carlo: „Cel mai stilat cuplu”
Parteneri
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
Libertateapentrufemei.ro
Gata cu necazurile!De azi, 03.03, se întoarce roata pentru 3 zodii! GATA CU GHINIONUL! VIN BANI ȘI REUȘITE! Scapă de problemele cele mai grele!
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Avantaje.ro
ZODIA care are un 2026 FABULOS! Nimic nu îi stă în cale: iubire, bani, fericire maxima!
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu
Tvmania.ro
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu

Alte știri

Nevoia de sprijin real pentru părinți, stilurile parentale și consumul de alcool la minori. „Prevenția începe acasă, dar nu se poate opri acolo”
Știri România 16:00
Nevoia de sprijin real pentru părinți, stilurile parentale și consumul de alcool la minori. „Prevenția începe acasă, dar nu se poate opri acolo”
Cât au plătit românii pentru cursele Tarom din Egipt: „Vreţi să vă întoarceţi, viraţi banii în cont”
Știri România 15:51
Cât au plătit românii pentru cursele Tarom din Egipt: „Vreţi să vă întoarceţi, viraţi banii în cont”
Parteneri
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Adevarul.ro
Zeci de mii de români nu pot ieși la pensie din cauza lipsei unui document extrem de important
Andreea Anița, răpusă chiar de ziua mamei sale. Dezvăluiri tulburătoare: a aflat că luase o bacterie din spital în ziua când s-au strâns 2,3 milioane $ pentru boala ei
Fanatik.ro
Andreea Anița, răpusă chiar de ziua mamei sale. Dezvăluiri tulburătoare: a aflat că luase o bacterie din spital în ziua când s-au strâns 2,3 milioane $ pentru boala ei
Donald Trump: „Valul cel mare abia urmeaza”
Financiarul.ro
Donald Trump: „Valul cel mare abia urmeaza”
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 29-a din Superliga
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
David Matei abia a început: „Mi-am arătat 50-60% din potențial”
Parteneri
Laura Cosoi, despre regulile stricte care există în familia ei. Ce le impune actrița fiicelor sale: „Niciodată nu este haos într-o casă cu mulți copii”
Elle.ro
Laura Cosoi, despre regulile stricte care există în familia ei. Ce le impune actrița fiicelor sale: „Niciodată nu este haos într-o casă cu mulți copii”
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Unde și-a dus Călin Donca familia după eliminarea de la „Survivor România”. Le-a îndeplinit dorința copiilor. „Avem un apartament cu două niveluri”
Stiri Mondene 16:00
Unde și-a dus Călin Donca familia după eliminarea de la „Survivor România”. Le-a îndeplinit dorința copiilor. „Avem un apartament cu două niveluri”
Anamaria Prodan, despre războiul din Orientul Mijlociu. Impresara se află în UAE: „Noi, cei ce locuim în Dubai, ne distrăm”
Stiri Mondene 15:36
Anamaria Prodan, despre războiul din Orientul Mijlociu. Impresara se află în UAE: „Noi, cei ce locuim în Dubai, ne distrăm”
Parteneri
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
TVMania.ro
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
ANALIZĂ: De ce Iranul a răspuns puternic atacurilor SUA şi Israel, deşi liderii importanţi au fost ucişi
ObservatorNews.ro
ANALIZĂ: De ce Iranul a răspuns puternic atacurilor SUA şi Israel, deşi liderii importanţi au fost ucişi
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Libertateapentrufemei.ro
Voropchievici anunță în martie EXPLOZIE de noroc pentru 4 zodii! Vin vești EXTRAORDINARE! Începe etapa în care TOATE lucrurile merg fără probleme,
Parteneri
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
GSP.ro
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
Rușii Daniil Medvedev și Andrey Rublev și-au făcut planul de evadare din Dubai
GSP.ro
Rușii Daniil Medvedev și Andrey Rublev și-au făcut planul de evadare din Dubai
Parteneri
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
Mediafax.ro
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
O tânără care a ignorat luni de zile durerile de stomac a aflat că suferă de o boală gravă. Ce au descoperit medicii: „Nu credeam că..”
KanalD.ro
O tânără care a ignorat luni de zile durerile de stomac a aflat că suferă de o boală gravă. Ce au descoperit medicii: „Nu credeam că..”

Politic

Bogdan Ivan a recunoscut că preţul benzinei la pompă poate ajunge 10 lei, după ce ziua precedentă spunea că sunt „minciuni sfruntate”
Politică 16:12
Bogdan Ivan a recunoscut că preţul benzinei la pompă poate ajunge 10 lei, după ce ziua precedentă spunea că sunt „minciuni sfruntate”
Sorin Grindeanu a fost audiat la Curtea de Apel București într-un dosar privind despăgubirile ANRP
Politică 15:38
Sorin Grindeanu a fost audiat la Curtea de Apel București într-un dosar privind despăgubirile ANRP
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
„Să ții de Meme Stoica la FCSB ca de Sfintele Moaște”. Ce replică i-a dat Gigi Becali lui Mitică Dragomir. Exclusiv
Fanatik.ro
„Să ții de Meme Stoica la FCSB ca de Sfintele Moaște”. Ce replică i-a dat Gigi Becali lui Mitică Dragomir. Exclusiv
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului