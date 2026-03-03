Tanda pe manda

Marile companii energetice de stat au fost la fel de profitabile în 2025, la o cifră de afaceri apropiată.

Astfel, profiturile nete totale ale celor mai importante șapte companii au totalizat 14,49 miliarde de lei anul trecut, la venituri totale de 80,45 miliarde de lei.

În 2024, aceleași companii raportau câștiguri nete de 14,51 miliarde de lei la afaceri totale de 80,07 miliarde de lei.

Energie mai scumpă cu 70%

Reamintim, rezultatele vin în contextul în care de la mijlocul anului trecut piața energiei a fost liberalizată complet, ceea ce a dus la o scumpire a energiei de peste 60% pentru populație și companii.

Companiile din domeniu ar fi fost și mai profitabile dacă nu ar fi fost seceta care a afectat Hidroelectrica, una din „perlele” statului.

Mai mult, în acest an urmează trecerea la un nou regim în domeniul gazelor, care se va vedea în rezultatele Romgaz, plus majorările de prețuri la petrol, cauzate de războiul din Iran, care vor umfla conturile Petrom.

Profitul Petrom, redus de taxele mai mari

Petrom este controlată de grupul austriac OMV, care deține puțin peste 51% din titluri, dar statul român are 20,6% din acțiuni la rândul său.

Compania este principalul contributor la bugetul României, atât prin accizele vărsate și TVA-ul colectat, cât și prin dividendele acordate acționarilor.

Petrom a raportat anul trecut un profit net de 3,05 miliarde de lei la venituri de 36,6 miliarde. Câștigul este mai mic față de cel de 4,2 miliarde din 2024, când afacerile au fost de 35,76 miliarde de lei.

Scăderea a fost cauzată de impozitele mai mari ale statului, dar și de deprecierile contabile.

Romgaz a crescut un pic

Romgaz a consemnat la rândul ei un profit net de 3,34 miliarde de lei, în mică urcare față de cel din 2024 de 3,2 miliarde de lei. Afacerile au urcat la rândul lor puțin, de la 7,9 miliarde de lei la 8,02 miliarde.

Câștigul vine deși prețul gazelor este plafonat până la final de aprilie.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a anunțat că un mecanism va fi aprobat de Guvern pentru cetăteni până în 2027. De asemenea, urmează ca Romgaz să intre pe piața furnizării pentru populație, cu tarife mici, la fel cum a fost cu Hidroelectrica pe partea de energie.

Hidroelectrica, afectată de secetă

Hidroelectrica a urmat și ea drumul Petrom: compania a înregistrat un profit net de 3,3 miliarde de lei, în scădere față de cele 4,07 miliarde de lei din 2024.

Veniturile au scăzut de la 10,1 miliarde de lei la 9,6 miliarde de lei, fiind afectată de scăderea cu 14% a producției, ca urmare a secetei din vara anului trecut.

Electrica și Nuclearelectrica, beneficiarii liberalizării

În schimb, furnizorul Electrica și producătorul de energie atomică Nuclearelectrica au beneficiat din plin de liberalizare.

Nuclearelectrica a raportat un câștig net de 2,39 miliarde de lei la venituri de 5,6 miliarde pentru 2025, față de un profit de 1,7 miliarde de lei în 2024.

Electrica și-a crescut la rândul său performanța: profit de 1,2 miliarde de lei anul trecut, la venituri totale de 12,16 miliarde de lei, față de 370 de milioane de lei în 2024 la venituri de 10,87 miliarde de lei.

Transgaz, profit dublu

În fine, în domeniul transportatorilor de energie se consemnază o evoluție divergentă: Transgaz a raportat un profit mai mult decât dublu, pe când la Transelectrica a existat o scădere.

Astfel, Transgaz a consemnat o creștere de câștigului de la 390 de milioane de lei la 899 de milioane.

De partea cealaltă, Transelectrica a a anunțat o reducere a profitului net de la 580 de milioane de lei la 328 de milioane.

Investigație UE la Complexul Energetic Oltenia

În calcule nu este inclus Complexul Energetic Oltenia, care nu este listat pe bursă.

Compania este de zece ani în scandaluri continue și are probleme financiare constante.

Comisia Europeană a anunțat zilele trecute că investighează ajutorul de stat acordat companiei.

UE a aprobat în 2022 un ajutor de stat de 2,66 miliarde de euro ca parte a unui plan de restructurare. Complexul Energetic Oltenia trebuia să închidă exploatările de cărbune și să le înlocuiască cu capacități pe gaze și fotovoltaice.

Dar acestea sunt mult întârziate. Proiectul unui grup de 850 MW pe gaze la Ișalnița este blocat deoarece la licitație nu s-a prezentat nimeni, conform Ziarului Financiar. Anterior, producătorul de aluminiu Alro era interesat de proiect.

