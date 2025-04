Părinții nu mai au energie pentru joc

Într-o lume în care timpul pare din ce în ce mai greu de gestionat, tot mai mulți părinți își fac griji că nu petrec suficient timp alături de cei mici. Specialiștii spun însă că nu trebuie să ne îngrijorăm pentru cât timp petrecem cu propriul copil, dacă îi acordăm acestuia toată atenția, ori de câte ori avem ocazia.

În plus, nu trebuie să fii plin de energie ca să se creeze o conexiune între părinte și copil. E suficient să fii prezent emoțional și fizic, chiar dacă activitatea este simplă.

„Citirea poveștii de seară, discuții despre cum le-a fost ziua, 10 minute de joacă, o îmbrățișare sunt de ajuns, crează o conexiune reală. Nu trebuie să căutăm perfecțiunea ca părinți. Am trăi cu o presiune care vine la pachet cu sentimentul de vinovăție. Să ne dorim să fim destul de buni”, a explicat Mirela Husaru, terapeut somatic în formare, metoda Gabor Maté, pentru Libertatea.

De cele mai multe ori părinții se smit prea obosiți pentru a se juca. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Recomandări Decizia instanței în cazul studentei care și-a dat în judecată părinții pentru o pensie de 2.000 de lei. Demersuri la „toate organele de investigații”

De ce este important să fim prezenți

Timpul petrecut alături de copil îl ajută pe acesta să capete încredere în sine, să învețe diverse lucruri și creează o legătură importantă între părinte și copil.

Deși peste tot auzim să petrecem cât mai mult timp alături de copii, cel mai important este cum petrecem acest timp.

„Cel mai important lucru este sa fim prezenți în aceasta joacă. Simplul fapt că ne punem la nivelul copilului pe covor și construim împreună sau că ne jucăm un joc de rol este cel mai bun lucru pe care îl putem face.”, subliniază Mirela Husaru.

În acest fel, micuții au un parte de un spațiu sigur, în care se pot exprima liber.

„Jocurile de rol sunt excelente pentru a încuraja comunicarea și empatia. Putem juca diferite personaje sau scenarii care îi ajută pe copii să înțeleagă mai bine emoțiile și relațiile.”, adaugă terapeutul.

Calitatea timpului petrecut împreună este mult mai valoroasă decât cantitatea. Mirela Husaru

Esențial este și „să fim complet prezenți în timpul jocului, fără distrageri precum telefoanele mobile sau televizorul”.

Recomandări O româncă l-a învins pe Elon Musk. Cine e Cristina Bălan și de ce miliardarul a concediat-o în 2014

Ecranele nu distrug doar legătura dintre părinte și copil, ci și relațiile de cuplu.

Cu toate acestea, nu ar trebui demonizate, ne putem uita alături de copil la un film, iar apoi să discutăm despre povestea lui.

Până și temele pot fi transformate într-un mod de a petrece timp de calitate cu cel mic, dacă dezvoltăm discuțiile și îi ajutăm să descopere și alte lucruri legate de lecțiile prezentate în clasă.

Este important să nu ne lăsăm distrați în timpul jocului de alte lucruri. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Fără presiune pe părinți

De multe ori părinții încearcă să compenseze lipsa timpului petrecut alături de copil prin diverse cadouri, bunuri materiale. Asta pentru că mulți se simt vinovați pentru că nu reușesc să-și organizeze mai bine programul.

„Simțim uneori o presiune legată de cât timp petreci cu cei mici, însă, să ne amintim că momentele de calitate au un impact foarte mare. Copiii vor mereu să facă parte din echipa noastră și dacă noi vorbim deschis cu ei despre programul nostru și despre motivele pentru care poate nu putem fi întotdeauna disponibili o să fim uimiți de cât de bine colaborează.”, ne spune Mirela Husaru.

Recomandări O româncă a plătit 1.700 de euro pentru o vacanță în Turcia și a fost luată la bătaie în hotel, când a cerut altă cameră

Nu ești singur în această situație. Majoritatea a părinților simt exact aceeași presiune. Așa că nu uita să ai grijă și de tine. Nu ar trebuie să petreci tot timpul liber cu cei mici, dacă faci eforturi să fii prezent și le oferi o îmbrățișare, un moment de conectare aproape în fiecare zi. Mirela Husaru

Idei de joacă pentru părinți obosiți, în funcție de vârsta copilului

Potrivit Academy of Pediatrics, Harvard Center on the Developing Child, The Goddard School Research este nevoie de aproximativ 30-90 de minute de joacă, timp petrecut alături de părinte în fiecare zi.

Însă, putem împărți acest timp în sesiuni scurte.

Joacă zilnică – copii 2–3 ani

Luni- Cutie senzorială cu orez, apă sau nisip

Marți – Cântec cu mișcare

Miercuri – Hrănit păpuși sau ursuleț

Joi – Joacă cu bile, minigiuțe

Vineri – Mimat animale

Zilnic: citit o poveste scurtă și îmbrățișare

Joacă zilnică – copii 3–4 ani

Luni – Puzzle simplu sau lego

Marți – Dans sau yoga pentru copii

Miercuri – Joacă de rol (doctor, bucătar, constructor)

Joi- Vânătoare de comori în casă

Vineri – Jocuri de memorie

Zilnic: Poveste și întrebări despre emoții

Joacă zilnică – copii 5–6 ani

Luni -Joacă liberă cu lego sau cuburi

Marți – Jocuri cu reguli (UNO, Piticot, Memory, Solo, Macao)

Miercuri – Activități creative: pictură, plastilină, colaj

Joi – Discuție despre cum ți-ai petrecut ziua: „Ce ți-a plăcut azi?”

Vineri – Joc de mimă: „Ghicește animalul”

Zilnic: Poveste inventată împreună

Joacă zilnică – copii 7+ ani

Luni – Jocuri de strategie (Catan Junior, Dixit)

Marți – Activitate fizică: plimbare, bicicletă, fotbal

Miercuri- DIY sau construit ceva împreună

Joi – Lectură sau boardgame în familie

Vineri – Joc de cuvinte: „Fazan”, „Ce încape într-o valiză”, „Spune 5 lucruri albastre”

Zilnic: Poveste și discutat despre trei lucruri pentru care este recunoscător în acea zi

Istorii electorale Care era sistemul electoral în Roma Antică? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care sistem electoral european a permis unui partid să obțină majoritatea parlamentară cu mai puțin de 35% din voturi? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce țară europeană există un partid politic dedicat drepturilor animalelor? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care țară folosește cerneală care nu poate fi ștearsă pentru a marca alegătorii? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Care important cancelar german avea un doctorat în fizică cuantică înainte de a intra în politică? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News