Discuțiile despre Pilonul II vor fi reluate săptămâna viitoare

„Proiectul care a apărut pe agenda publică săptămâna trecută nu este abandonat. Foarte probabil, săptămâna viitoare va fi discutat din nou în Guvern”, a declarat premierul.

Premierul a recunoscut că modul în care proiectul referitor la Pilonul II de pensii private a fost inițial prezentat a stârnit controverse. Lipsa unei comunicări adecvate și a unei dezbateri publice a generat confuzie și îngrijorări în rândul populației.

„Trebuie să recunoaştem că el a născut foarte multe discuţii legitime în spaţiul public, pe de o parte pentru că a fost o manieră neinspirată de a fi promovat. ASF, prin Ministerul Muncii, fără o pregătire, fără o comunicare publică, fără o dezbatere, chiar pro şi contra, şi fără criticile care sunt inerente la acest tip de proiecte, l-a trimis pur şi simplu în Guvern şi ne-am trezit cu o zi înainte cu el publicat pe ordinea de zi şi atunci am luat decizia să îl amânăm şi să îl analizăm într-o primă citire”, a explicat Bolojan.

Modificările aduse Pilonului II, motivate prin aderarea la OCDE

În vederea clarificării aspectelor controversate, premierul a anunțat organizarea unei noi dezbateri la Ministerul Muncii. Această inițiativă are ca scop explicarea detaliată a proiectului și abordarea preocupărilor exprimate de cetățeni.

Bolojan a oferit și o perspectivă mai largă asupra motivelor din spatele acestei propuneri legislative. El a menționat aspirațiile României de a adera la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

„Există o explicaţie şi aici, şi anume faptul că noi ca ţară luptăm şi intenţionăm să intrăm într-un club de ţări în care dacă am intra, în Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, ratingul nostru ca ţară s-ar îmbunătăţi”, a explicat Bolojan.

Bolojan a subliniat existența unui termen până la începutul lunii septembrie pentru trimiterea proiectului în Parlament.

Acest pas este crucial în contextul unei evaluări programate pentru toamna acestui an, care ar putea influența poziția României în procesul de aderare la OCDE.

