Acesta argumentează că niciuna din legislațiile în vigoare (sau trecute) privind pensiile publice și pensiile private nu caracterizează și nu definesc Pilonul 2 ca fiind pensie publică.

„Pilonul 2 NU este pensie publică aflată în administrare privată. Contribuția la Pilonul 2 este defalcată din CAS pe care îl plătim din salariul brut și DEVINE PROPRIETATE PRIVATĂ din momentul în care a fost virată contribuția în contul fiecărui participant la un fond de pensii Pilon 2. Art. 48 din L411/2004 specifică în mod clar acest lucru. Același articol specifică și inviolabilitatea contului de pensie Pilon 2 care nu poate fi gajat sau executat silit. Pilonul 2 de pensii este PROPRIETATE PRIVATĂ și este PENSIE PRIVATĂ! Nu doar în sensul în care este administrat privat, ci și în sensul dreptului de proprietate asupra activului acumulat în conturile INDIVIDUALE de pensie privată”, spune expertul pe contul său de Linkedin.

Frica de naționalizare, principalul risc

Principalul pericol reprezentat de această catalogare al pilonului 2 este că ar putea deschide calea către o naționalizare a lui atunci când interesele guvernului o vor cere.

„Cei care îl promovează fac o defavoare uriașă Pilonului 2, pensiilor private și dreptului la proprietate. Și alimentează aspirațiile ascunse ale politicienilor care urmăresc de mult timp să pună mâna pe banii noștri din Pilonul 2. Pilonul 2 NU este pensie publică administrată privat. Pilonul 2 este Pensie Privată. Punct”, spune Mot.

Păreri contrare

Există și specialiști din piață care apreciază că Pilonul 2 este mai degrabă tot un sistem public, deoarece este finanțat din CAS. În plus, în toate rapoartele EIOPA/Comisia Europeană e clasificat în categoria Pillar 1 bis.

Reacții negative din piață

Veștile cu privire la proiectul de lege privind pensiile private au fost primite destul de prost, de internauții care ar urma să beneficieze de pe urma acestor pensii, cât și de preşedintele AURSF (Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare), care spune că autoritățile ignoră propunerile care să atenueze impactul negativ al proiectului de lege și care să mai echilibreze lucrurile.

„Din punctul nostru de vedere, proiectul lasă foarte mult de dorit și nu ține cont de interesele participanților, ci de cele ale industriei. Se propune ca banii acumulați în conturile de pensie privată să nu mai poată fi retrași la pensionare, ci maxim 25% din această sumă. În plus, perioada pentru plățile eșalonate se dublează, de la 5 la 10 ani, ceea ce, în contextul uneia dintre cele mai scăzute speranțe de viață din UE, va face ca mulți să nu mai apuce să se bucure de banii acumulați”, spune preşedintele AURSF.

Modificări pentru pensiile private

Guvernul condus de Ilie Bolojan ar fi avut pe ordinea de zi a ședinței de azi, 8 august 2025, adoptarea proiectului de lege privind plata pensiilor private, dar a amânat discuția. Dacă proiectul va fi adoptat, ar însemna schimbări majore în sistemul de pensii private Pilonul II.

Astfel, participanţii la acest sistem nu vor mai avea posibilitatea de a retrage toți banii odată la împlinirea vârstei de 65 de ani, aşa cum este în prezent. Ei vor putea, iniţial, să retragă doar un sfert din contribuţia totală, urmând ca apoi să îşi poată încasa banii prin retragere programată sau prin pensii viagere.

În prezent, sistemul de pensii private din România are trei componente principale: pensiile administrate privat, pensiile facultative și pensiile ocupaționale.

