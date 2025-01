OCDE: ce este și ce rol are

OCDE este acronimul pentru Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și este un for interguvernamental de cooperare internațională care are drept scop stimularea progresului economic și a comerțului mondial. OCDE a fost înființată la data de 30 septembrie 1961, la Paris, de 18 națiuni europene, plus Statele Unite ale Americii și Canada și s-a extins de-a lungul timpului pentru a include membri din America de Sud și regiunea Asia-Pacific, se precizează pe site-ul oficial al organizației.

OCDE este continuatoarea fostei Organizații Europene pentru Cooperare Economică (OECE), care a fost fondată în 1947 cu scopul de a administra Planul Marshall și de a pune în aplicare ajutorul american și canadian pentru reconstrucția continentului european după cel de-al Doilea Război Mondial.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică numără în prezent 38 de țări membre

Hotărârile OCDE sunt luate prin vot, care necesită consensul tuturor votanților. Fiecare stat membru dispune de un singur vot. Totuși, în situația în care anumite state nu doresc să împiedice adoptarea unei decizii, dar vor să-și exprime dezacordul, acestea au opțiunea de a se abține de la vot.

OCDE are ca obiect de activitate identificarea, diseminarea şi evaluarea aplicării politicilor publice optime în vederea asigurării creşterii economice, prosperității şi dezvoltării sustenabile în rândul statelor membre, precum și la nivel global.

Câți membri are OCDE

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică numără în prezent 38 de țări membre cu drepturi depline: Australia, Austria, Belgia, Canada, Chile, Columbia, Costa Rica, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Japonia, Coreea de Sud, Letonia, Lituania, Luxemburg, Mexic, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția, Turcia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Statele Unite ale Americii.

Costa Rica este ultima țară care s-a alăturat organizației, în mai 2021, după un proces care a început în 2015. Din OCDE nu fac parte țări precum Rusia sau China. Toate statele membre sunt state democratice dezvoltate, cu venituri mari clasate drept „foarte ridicate” în Indicele Dezvoltării Umane (HDI), care susțin economiile de piață liberă. Statele membre deţin circa 70% din producţia şi comerţul globale, precum şi 90% din nivelul mondial al investiţiilor străine directe.

De asemenea, OCDE colaborează cu numeroase țări partenere și economii emergente, precum Brazilia, China, India, Indonezia și Africa de Sud, în diverse domenii de interes comun. De asemenea, în 2022, Consiliul OCDE a decis deschiderea discuțiilor de aderare cu șase țări aspirante, și anume Argentina, Brazilia, Bulgaria, Croația, Peru și România.

Structura organizatorică a OCDE

Conducerea și coordonarea OCDE sunt asigurate printr-o structură ce constă din trei componente principale. Există un așa-numit Consiliu OCDE, care este format din reprezentanții statelor membre și cei ai Comisiei Europene la nivel de ambasador. Consiliul stabilește, prin vot unanim, direcțiile și obiectivele prioritare ale organizației, iar o dată pe an se reunește la nivel ministerial.

De asemenea, OCDE dispune de 300 de comitete tehnice specializate pentru fiecare domeniu de activitate, alături de diverse organisme subsidiare. Aceste comitete monitorizează, identifică și dezbat activitățile desfășurate în cadrul organizației, inclusiv publicațiile, grupurile de lucru, conferințele și alte inițiative relevante, iar ulterior, membrii comitetelor transmit concluziile către capitalele țărilor lor.

Cea de-a treia componentă a OCDE o reprezintă Secretariatul forului. Acesta este structurat în direcții și numără în jur de 3.500 de angajați, fiind condus de un secretar general, care în prezent este belgianul de origine australiană Mathias Cormann.

Secretariatul OCDE coordonează activitatea departamentelor sectoriale și asigură interfața între delegațiile naționale și organizație, oferind suport tehnic și administrativ comitetelor în desfășurarea activităților lor, potrivit informațiilor de pe site-ul oficial OCDE.

Extinderea și aderarea la OCDE

OCDE urmărește o consolidare permanentă a vocației și expertizei sale globale prin cooperarea cu organizații și formate internaționale precum G7, G20, ONU și Organizația Mondială a Comerțului. În cadrul reuniunii ministeriale a Consiliului OCDE din 2016, miniștrii au propus lansarea unui proces de reflecție strategică privind extinderea organizației și a criteriilor de admitere a noilor membri.

Drept urmare, a fost elaborat un nou mecanism de evaluare a țărilor aspirante, denumit Framework for the Consideration of Prospective Members, care a fost aprobat oficial în cadrul întâlnirii Consiliului Ministerial OCDE din iunie 2017. Acest cadru reprezintă un instrument esențial pentru statele membre în procesul de luare a deciziei privind inițierea negocierilor de aderare cu o țară candidată, oferindu-le, în același timp, posibilitatea de a-și evalua poziția înainte de a-și manifesta intenția de a deveni membru al OCDE.

Documentul a fost utilizat în 2022, atunci când statele membre OCDE au decis deschiderea negocierilor de aderare cu cele șase țări aspirante pe care le-am menționat anterior, inclusiv România.

Etapele procesului de aderare la OCDE

Procesul de aderare la OCDE înseamnă, practic, un nou angajament din partea țărilor aspirante că vor adopta anumite standarde. Acest proces presupune parcurgerea mai multor etape, după cum urmează:

Decizia de demarare a discuțiilor de aderare – aceasta este adoptată prin consens de către membrii Consiliului OCDE. Elaborarea Foii de parcurs (Accession Roadmap) – documentul este elaborat de către Secretariatul OCDE cu contribuția a peste 20 de comitete tehnice, care stabilește criteriile și condițiile de aderare pentru țara candidată. Evaluarea de către comitetele tehnice – examinarea aprofundată a stadiului îndeplinirii condițiilor și criteriilor din Foaia de parcurs, care se finalizează printr-un raport final (Formal Opinion) care certifică conformitatea legislației și practicilor statului candidat cu cele ale OCDE, mai aflăm de pe site-ul OCDE. Decizia finală de invitare – aceasta este adoptată de către Consiliul OCDE, care invită în mod oficial țara candidată să devină membru al organizației. Acordul de aderare – acesta este semnat între țara candidată și OCDE și ulterior ratificat, după care țara candidată depune instrumentul de aderare la Convenția OCDE.

Când a devenit România candidat oficial la OCDE

Deschiderea unui proces de aderare la OCDE presupune o serie de recomandări de schimbare pentru a alinia statul candidat la standardele și la cele mai bune practici OCDE. Obținerea de către România a statutului de membru OCDE cu drepturi depline reprezintă un obiectiv strategic esențial al politicii externe naţionale, fiind considerat al treilea ca importanță după integrarea în Uniunea Europeană și în NATO.

Mathias Cormann

România și-a depus oficial candidatura pentru aderarea la OCDE cu ocazia exercițiilor anterioare de extindere, respectiv în aprilie 2004 şi în noiembrie 2012. Țara noastră şi-a reînnoit candidatura an de an, începând cu 2016, potrivit Gov.ro. România a devenit oficial stat candidat la OCDE în ianuarie 2022, odată cu alte cinci țări, după ce organizația a recunoscut, practic, progresele semnificative realizate de țara noastră în diverse domenii.

OCDE a adoptat Foaia de parcurs pentru aderare a României la forul internațional. Accession Roadmap fixează termenii, condițiile și etapele procesului de aderare a României la organizație și urmărește alinierea legislației, politicilor și practicilor interne cu cele ale OCDE.

Toți candidații au fost informați asupra deciziei printr-o scrisoare a Secretariatului General al OCDE, care a solicitat, totodată, confirmarea atașamentului față de valorile, principiile și standardele organizației menționate în documentele relevante ale organizației.

Ce presupune procesul de evaluare

Un pas important în procesul de aderare l-a reprezentat lansarea, la începutul anului 2024, a Studiului Economic al OCDE pentru România, care oferă o analiză detaliată a realităților socio-economice ale țării noastre. De asemenea, acesta subliniază în mod echilibrat eforturile depuse până acum și oferă, totodată, un set de recomandări utile în domeniile de o importanță crucială pentru România în scopul implementării măsurilor ce pot genera dezvoltare şi bunăstare pe baze inteligente, sustenabile şi incluzive.

Procesul de aderare implică o analiză detaliată și exigentă realizată de peste 20 de comitete tehnice, care vor evalua măsura în care țara candidată respectă standardele, politicile și practicile OCDE. În urma acestor examinări, înainte de a primi o invitație oficială de aderare, statele aspirante vor trebui să adopte modificări legislative, să ajusteze politicile publice și să își armonizeze practicile cu cerințele și recomandările OCDE.

Acest demers nu doar că facilitează integrarea în organizație, ci acționează și ca un motor al reformelor necesare pentru modernizarea și eficientizarea administrației și economiei naționale.

Când ar urma să adere România la OCDE

Un alt pas important în cadrul procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a fost făcut tot în 2024, atunci când Comitetul de Politici Digitale din cadrul OCDE a adoptat Avizul său formal. Acesta marchează, practic, finalizarea procesului de evaluare a României de către acest Comitet și alinierea țării noastre la standardele organizației în ce privește politicile digitale.

Conform programului de guvernare din 2024, România își propune să devină membru OCDE cu drepturi depline până în 2026, ceea ce ar confirma statutul de economie avansată, consolidată din perspectivă instituțională și socială. Aderarea la OCDE ar aduce multiple avantaje, inclusiv îmbunătățirea ratingului de țară, acces la condiții mai favorabile de finanțare pe piețele internaționale și stimularea investițiilor străine directe.

În plus, apartenența la organizație ar facilita schimbul de expertiză și adoptarea celor mai bune practici în elaborarea și implementarea politicilor publice.

