”M-am enervat că nu am vrut să dau (testul de alcoolemie, n.r,.), că nu m-au crezut că am băut doar trei beri. S-a dovedit, când am fost la Udriște, că e 0,05 (alcoolemia, n.r.), care înseamnă foarte puțin. (…) Dacă eram beat, nu mă urcam la volan. Dar dacă ei nu m-au crezut pe mine, persoană de 72 de ani, fost senator și general, au vrut să mă duc acolo și să le arăt că nu era așa cum cred ei”, a spus Ilie Năstase, după ce a fost la Spitalul de Urgență Floreasca, unde a ajuns cu scuterul.

Legat de încătușarea sa după ce a fost prins băut, Ilie Năstase s-a întrebat dacă polițiștii ar fi apelat la încătușare și dacă în locul lui era Liviu Dragnea.

”Așa e în țara asta, e mai tare soldatul decât generalul. Dacă era domnul Dragnea, tot așa îi puneau cătușele, credeți? (…) Doamna Kovesi, n-a spus dânsa că e stat polițienesc? Dar nu e polițienesc, e stat milițienesc, mai grav, mai rău”, a mai spus Ilie Năstase.

După ce a făcut aceste declarații, Ilie Năstase s-a urcat pe scuter și a plecat, pe Calea Floreasca, însă pentru a ajunge de pe banda pe care era, pe sensul opus, a trecut peste linia continua.

Ilie Năstase a mers câteva zeci de metri cu scuterul de la Spitalul Floreasca și a fost oprit de agenți de la Brigada Rutieră, care i-au cerut actele. Năstase a refuzat să se legitimeze și a plecat mai departe pe scuter, fiind oprit câteva zeci de metri, de un alt echipaj, care i-a blocat scuterul și i-a cerut să urce în mașina de poliție. Polițiștii l-au dus din nou la sediul Brigăzii Rutiere, pentru a fi audiat și pentru un nou test de alcoolemie.

