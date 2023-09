Tornada a afectat două zone din provincia Jiangsu: Suqian și Yancheng.

Imagini publicate pe rețelele de socializare arată cum în Suqian tornada a răsturnat autovehicule, a pus la pământ cabluri electrice, care apoi au luat foc, a ucis cinci oameni și a rănit alți patru. De asemenea, vântul foarte puternic a distrus peste 1.600 de case, iar hectare întregi de culturi au fost devastate.

Tornada a ajuns apoi în Yancheng, unde a ucis alte cinci persoane.

În același timp, sute de oameni au fost relocați temporar din cauza tornadei, a anunțat marți presa de stat, conform BBC.

Massive damage report after Violent tornado hits in the Nancai Town of Beijing, China#Tornado #storm #Hurricane #typhoon #China #nancai #china #damage pic.twitter.com/vOW5Qft758