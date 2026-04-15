Modelul T1 Phone a fost anunțat de Trump Organization în iunie 2025, cu promisiunea că va fi disponibil pentru achiziție în septembrie același an. Ulterior, lansarea a fost amânată pentru „mai târziu în cursul anului”, dar nici această dată nu a fost respectată. În plus, imagini inițiale care semănau cu un model Samsung au ridicat semne de întrebare privind autenticitatea telefonului.

Designul actual, potrivit HVG, include un spate decorat cu steagul american și logo-ul Trump Mobile, alături de o insulă ovală pentru camere. Configurația include trei senzori: unul principal de 50 MP, un teleobiectiv de 50 MP cu zoom 2x și o cameră ultra-wide de 8 MP.

Donald Trump promite lansarea T1 Phone.

Conform datelor actualizate, T1 Phone va avea un ecran AMOLED de 6,78 inci cu o rată de reîmprospătare de 120 Hz, depășind dimensiunea de 6,25 inci menționată anterior. Camera frontală va fi de 50 MP, iar procesorul aparține gamei Qualcomm Snapdragon 7, deși modelul exact nu a fost dezvăluit.

Telefonul va fi alimentat de o baterie de 5000 mAh, cu încărcare rapidă de 30W, și va rula Android 15. GSMArena a comparat specificațiile T1 Phone cu cele ale HTC U24 Pro, lansat în 2024.

Prețul estimat este de 499 dolari (n.red. aproximativ 2.155 de lei), dar data oficială de lansare rămâne necunoscută.

