A reclamat la DNA o posibilă fraudă, s-a trezit băgat în comisia de disciplină și amenințat. Procurorii au intrat pe fir

Și viceprimarul Cristian Ghingheș ceruse în trecut explicații pentru modul cum dispar banii din sistemul informatic de la Taxe și Impozite. Ambilor reclamanți primăria a decis să le taie accesul la aceste platforme. Între timp, funcționarii responsabili de la Taxe și Impozite au fost trimiși în judecată de către DNA.

Primarul Lucian Viziteu promite că va reforma direcția care făcea impozitele să dispară, dar nu peste noapte, fiindcă „planul este complex”.

Trimiși în judecată de DNA

În penultima zi din 2022, Direcția Națională Anticorupție anunța că a trimis în judecată patru angajați ai Primăriei Bacău. Este vorba despre Tiberiu Ciobanu, director executiv adjunct al Direcției de Impozite și Taxe Locale (DITL), Dana Bălan, consilier superior în Direcția Economică, Mircea Oniga, expert evaluator, și Emanuela Mihalachi, inspector de specialitate tot la Direcția Economică. Ei sunt acuzați de procurori de abuz și complicitate la abuz în serviciu și fals în înscrisuri oficiale.

Mai exact, firma Merkaba SRL, în loc să plătească 55.584 de lei impozitul pe apartamentul deținut, a plătit doar 1.100 de lei. O valoare de 50 de ori mai mică.

Cazul a intrat în atenția procurorilor în toamna lui 2021, când Mihai Mihăilă, funcționar din primărie, văzând că e ignorat de superiori, a luat problema în propriile mâini și a făcut plângere la DNA.

Mihai Mihăilă, specialist IT la Primăria Bacău

Cum a descoperit neregula

Mihai Mihăilă lucrează de cinci ani la Primăria Bacău, la Direcția de Impozite și Taxe Locale. În vârstă de 52 de ani, bărbatul are handicap accentuat permanent: suferă de o afecțiune osoasă genetică ce îi afectează deplasarea fizică. Asta nu îl împiedică însă să-și facă munca la primărie. Treaba lui ține, în mare, de departamentul IT din Direcție. Asigură buna funcționare a platformelor informatice care găzduiesc documentele electronice ale primăriei și mentenanța IT.

În vara lui 2021, în august, a observat că ceva nu este în regulă cu plata impozitului pe clădire de către Merkaba SRL, compania care deține din 2007 un apartament într-o vilă, în zona industrială a Bacăului. Ce i-au atras atenția au fost niște modificări făcute de colegii săi în platformele folosite de primărie. O decizie de impunere din 11 august a fost urmată de o alta la doar trei săptămâni după, cu sume diferite. Prima, în valoare de 55.584 de lei, a doua, de 1.100 de lei.

Prima decizie de impunere, din august

De asemenea, deși firma cumpărase apartamentul în 2007 și era obligată să-l declare la primărie în 30 de zile, nu a făcut-o până în 2021. Abia atunci DITL a înregistrat imobilul corect în sistem.

Decizia de impunere din 1 septembrie 2021

Primarul „a dat de înțeles că mă susține, apoi s-a răzgândit”

„Nu doar că Dana Bălan, cea care s-a ocupat de asta, nu avea voie să facă aceste modificări în sistem, cu două decizii de impunere, dar acest al doilea impozit, cu suma atât de mică, a fost calculat greșit, la un procent de impozitare mai mic”, explică Mihai Mihăilă, pentru Libertatea.

Funcționarul a printat listele cu toate acțiunile din platformele electronice ale primăriei. S-a dus cu ele la primarul USR Lucian Viziteu.

Documentele emise în platformele electronice ale primăriei

„A dat de înțeles că mă susține. Apoi, s-a răzgândit dintr-odată”, povestește Mihăilă.

Mașina, vandalizată și amenințări: „Ai grijă ce faci”

Episodul cu DNA se întâmpla în toamna lui 2021. Câteva luni mai târziu, au început problemele.

Mașina lui Mihai Mihăilă a fost vandalizată

În mai anul trecut, în mașina lăsată în parcarea de la sediul DITL din strada Vasile Alecsandri, nr. 63, au fost aruncate ouă. În zilele următoare, povestește bărbatul, a început să găsească la poarta casei lui fie sticle de detergenți, fie diverse obiecte din plastic arse. Într-o seară din august, un bărbat a trecut rapid prin fața curții lui și i-a strigat „Ai grijă ce faci”. Nu a văzut cine este, dar după acest din urmă incident, a făcut plângere la Poliție.

Deșeuri de plastic arse găsite de Mihai Mihăilă în fața porții

Apoi, la sfârșitul verii, a fost anunțat printr-o notă internă de Tiberiu Ciobanu, directorul executiv adjunct al Direcției de Impozite și Taxe Locale, că trebuie să se mute din birou, pentru că în locul său vor sta alți angajați.

„Biroul este situat central în clădire și îmi permite, ca persoană cu handicap fizic, să accesez mai ușor problemele apărute din punct de vedere informatic în celelalte birouri ale clădirii”, spune Mihai Mihăilă. Consideră că decizia de a fi mutat din biroul acela este, de fapt, o răzbunare pentru că a sesizat DNA.

Băgat în comisia de disciplină și mutat din birou. „Au să mă omoare în ritmul ăsta”

Mutarea a devenit efectivă la începutul lunii decembrie. „Abia revenisem din concediu medical”. Și-a găsit lucrurile strânse în cutii. În septembrie, înainte de mutare, i-a fost interzis accesul la cele două sisteme informatice ale primăriei.

Fostul biroul în care Mihai Mihăilă și-a găsit strânse lucrurile

Și a fost băgat în comisia de disciplină, la cererea lui Tiberiu Ciobanu, pentru „fapte care constituie abateri disciplinare”.

„Practic, mi-au luat dreptul de a munci. Și au făcut-o înainte să se pronunțe comisia de disciplină. România anului 2022. Mai rău ca înainte de 1989. Și nu e niciun document care să mă incrimineze cu ceva”, punctează Mihai Mihăilă.

Informarea privind restricționarea accesului la platformele primăriei

Au vrut să dea un mesaj celorlalți angajați care vor mai îndrăzni să facă avertizări în interes public. Să vadă ei ce li se poate întâmpla. Mihai Mihăilă:

Bărbatul spune că șirul presiunilor asupra sa continuă. Pe 5 ianuarie, i s-au cerut explicații pentru neparticiparea în cadrul unei comisii de inventariere, din care nici nu știa că face parte. „Sunt fizic la pământ. Au să mă omoare în ritmul ăsta”, adaugă acesta.

Mesajul primit pe 5 decembrie despre Comisia de Inventariere

Cum se calculează impozitul pe clădiri

Cota de impozitare este, pentru clădirile rezidențiale ale persoanelor juridice, cuprinsă între 0,08% și 0,2%. Valoarea exactă o stabilesc autoritățile locale. În Bacău, cota pe 2021 a fost de 0,1%, conform unei hotărâri de Consiliu Local.

Există însă o excepție: în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii trei ani anteriori anului de referință, cota impozitului pe clădiri este de 5%, indiferent de celelalte criterii.

Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani, pe baza unui raport de evaluare a clădirii, întocmit de un evaluator autorizat. Valoarea apartamentului de la Merkaba rămăsese cea din 2007, de la cumpărare.

Datele legate de impozitul pentru apartamentul deținut de Merkaba, pe platforma AvanTax, înainte să fie modificate

„Firma asta a achiziționat apartamentul în 2007 și nu a venit niciodată să îl declare, deși era obligată să facă asta în termen de 30 de zile de la cumpărare. A fost înregistrat corect de Dana Bălan abia în august 2021 și avea de plătit impozitul pe ultimii șase ani și penalitățile. Pe restul anilor, datoria s-a prescris”, explică Mihai Mihăilă.

Un raport de evaluare curios a schimbat decizia de impunere

Între prima decizie de impunere, din august, de peste 55.000 de lei, și următoarea, de la 1 septembrie, de doar 1.100 de lei, a apărut „miraculos” un raport de evaluare datat 2015 și realizat de Mircea Oniga, expert evaluator, care avea să fie trimis în judecată de DNA. Chiar și cu acest raport, o neconcordanță tot există, fiindcă acest raport este valabil, conform legii, 5 ani, adică până în 2020, când firma ar fi trebuit să vină cu o nouă evaluare a imobilului.

„În mod normal și corect, doamna Bălan ar fi trebuit să transmită imediat cazul la Executare și Control fiscal și se putea pune o poprire în cel mult o oră pentru a bloca un proces de încercare de vânzare a clădirii”, atrage atenția Mihai Mihăilă.

Firmă cu zero angajați și cu datorii

Scopul înregistrării apartamentului la Direcția de Impozite și Taxe Locale a fost de a obține un certificat fiscal pentru ca Merkaba să vândă apoi apartamentul, crede Mihăilă.

Merkaba SRL se ocupă cu activități de secretariat și servicii suport, conform descrierii sale de pe platforma Termene.ro, și este deținută de Daniela și Mihai Nenoiu. Aceștia au cumpărat apartamentul prin societate cu 54.621 de lei, potrivit contractului de vânzare-cumpărare consultat de Libertatea. Are o suprafață de 136 de metri pătrați și patru camere și este situat într-o vilă de pe strada Constantin Mușat, nr. 3, în zona industrială a Bacăului.

Societatea este inactivă și apare pe Termene.ro cu risc comercial ridicat, are zero angajați, zero cifră de afaceri și datorii de aproape 200.000 de lei. Mihai Nenoiu mai apare asociat unic la o altă firmă inactivă cu sediul în București, Proair SRL.

Libertatea a încercat să ia legătura cu Mihai și Daniela Nenoiu, însă niciunul dintre numerele de telefon afișate pe Termene.ro nu este activ.

Viceprimarul a cerut explicații pentru banii care dispar de la Taxe și Impozite: „E o practică”

Mihai Mihăilă nu este singurul angajat al primăriei căruia i-au fost tăiate din atribuții după ce a semnalat o serie de probleme. Și viceprimarul Cristian Ghingheș, venit din aripa PLUS a fostului partid USR-PLUS, a cerut de mai multe ori explicații primarului despre dispariția banilor prin DITL. Nu mai are nici el acces la platformele informatice și i-au fost luate atribuțiile legate de patrimoniul Bacăului și de administrarea piețelor.

Cristian Ghingheș, viceprimarul municipiului Bacău | Foto: Facebook

Ghingheș a făcut întâi note interne, dar pentru că nu a primit răspuns, a deschis subiectul Merkaba în mai multe ședințe de Consiliu Local. Ultima dată în octombrie, când l-a întrebat pe primarul Lucian Viziteu ce măsuri a luat după ce a aflat despre ștergerea impozitului pentru această firmă. Edilul a evitat să răspundă.

„Este foarte curios că a lipsit până acum reacția primăriei și s-a așteptat acest comunicat de la DNA”, a declarat Ghingheș, într-o discuție cu Libertatea.

El spune că Merkaba nu este un caz izolat, ci o practică curentă. „Oricine cunoaște pe cineva la Direcția de Impozite și Taxe Locale… Oamenii cu pile nu stau la coadă la ghișeu. Sunt convins că nu doar acestei firme i-au fost șterse impozitele”, afirmă viceprimarul.

Primăria Bacău a cerut un control de audit la DITL, din care a rezultat, la începutul anului trecut, un raport, care nu a fost însă făcut niciodată public.

„E un modus operandi. O practică. Și ca să ascundă, încearcă să-i construiască imaginea de angajat nebun unui om care a sesizat aceste probleme”, adaugă.

Primar: „măsuri disciplinare”, numai după investigații

Lucian Viziteu, primarul municipiului Bacău | Foto: Hepta

Angajații de la DITL vizați de ancheta procurorilor sunt suspendați din funcție până la o decizie în justiție, a declarat primarul Lucian Viziteu, contactat de Libertatea. A luat această măsură după ce a fost informat de DNA despre trimiterea lor în judecată. Edilul confirmă existența raportului de audit menționat de viceprimarul Ghingheș, ale cărui concluzii le are pe masă de la începutul anului trecut.

„Toate rapoartele sunt finalizate cu un plan de măsuri. Măsura este luată de la început, nu am stat în pasivitate ca alții. Planul este complex, se referă la actualizarea regulamentelor, la modificarea de proceduri operaționale. Să iei măsuri disciplinare, asta se face în urma unor investigații”, a declarat edilul.

Direcția trebuie să se pună la punct în perioada următoare. „Trebuie implementat treptat de aparatul de specialitate acest plan. Urmează, în următoarele luni, să vină DITL și să spună cum s-au conformat acestui plan de măsuri”, a mai adăugat primarul.

