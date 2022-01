Primarul USR din Bacău, fără mască de protecție la o slujbă cu zeci de oameni. Explicația dată în urma unor critici

Edilul USR a participat marți, 4 decembrie, la o liturghie ținută la Catedrala Arhiepiscopală „Sf. Cuvioasă Parascheva” din Roman, județul Neamț. Un eveniment ce a avut loc pentru a marca împlinirea a 7 ani de la instalarea Înalt Preasfințitului Ioachim ca Arhiepiscop al Romanului și Bacăului.

La slujbă au fost, pe lângă soborul de preoți, și alte zeci de persoane – preoți, angajați din primărie și din Consiliul Județean Bacău, potrivit chiar fotografiilor postate de primarul Lucian Viziteu pe pagina sa de Facebook. Alături de primarul Bacăului au participat și președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, și fostul prefect al județului, Tudorița Lungu.

„În numele băcăuanilor, i-am urat Înalt Preasfinției Sale ani mulți și binecuvântați într-o Românie creștină, ancorată în valorile unei Europe Unite”, a scris Viziteu pe rețeaua socială, alături de mai multe imagini din timpul liturghiei.

Fotografii de pe pagina de Facebook a primarului

Băcăuanii s-au supărat

Cu toate că masca de protecție este obligatorie în lăcașurile de cult pentru credincioși, nimeni dintre preoții și oficialii prezenți nu a purtat mască de protecție. Nici în timpul slujbei, nici la finalul ei. Doar într-una dintre fotografii se observă, undeva în spate, pe scaune, două femei cu măști.

De la regula purtării măștii de protecție sunt exceptați doar preoții care oficiază slujba.

Iar băcăuanii au reacționat, revoltați.

„Cu tot respectul pentru biserică și pentru preoți, dar domnule primar, unde vă este masca? Copiii noștri se sufocă în școli câte 6-8 ore!!! Care mai este logica și unde mai este normalitatea?!”, a scris cineva într-un comentariu la postarea lui Viziteu.

„Poliția sper să își facă datoria”, a comentat altcineva.

„Toată gloata de bărboși în frunte cu Ioachim Hoțomanul (se referă la Arhiepiscopul Ioachim, n.r.), fără mască, desigur. Copiii mei și ai tăi, dom’le primar, cu mască la școală!!! Dubla măsură, doar noi respectăm legea, mafioții fac ce vor!”, a mai spus un cetățean.

„O bătaie de joc”

Oamenii s-au arătat nemulțumiți și de faptul că, invocând pandemia, Consiliul Județean Bacău nu a mai organizat în decembrie anul trecut evenimentul „Alaiul datinilor și obiceiurilor”, cu care erau obișnuiți în fiecare an. Asta, în timp ce aceeași problemă pare, spun ei, că nu se mai aplică atunci când vine vorba de politicieni și de biserică.

„Toata conducerea Bacăului, prefect, președinte CJ, primarul municipiului, a participat la un eveniment al Bisericii, ținut la interior, fără mască. Mi se pare o bătaie de joc, atât timp cât aceiași oameni au anulat concertul de Revelion și Alaiul datinilor, organizate de primărie și CJ Bacău”, a spun un cetățean, într-un mesaj trimis redacției Libertatea.

Președintele CJ Bacău, Valentin Ivancea

„A fost o scăpare”

Contactat de ziar, președintele Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, a spus că evenimentul „Alaiul datinilor și obiceiurilor”, un festival al sărbătorilor de iarnă, cu concerte, dansuri, colinde și târguri tradiționale, nu a fost anulat, ci pur și simplu nu a avut loc. Nici nu a fost anunțat, a mai spus Ivancea.

Festivalul de colinde nu a avut loc nici în 2020, din cauza pandemiei de COVID-19.

Întrebat de ce nu a purtat mască în interiorul bisericii, Ivancea a dat vina pe „o scăpare”.

Sunt vaccinat și testat. Noi am venit cu mască, dar în partea din față, unde erau preoții și era mai mare distanța, nimeni nu purta mască. Așa că le-am dat și noi jos. Președintele CJ Bacău:

„Repet, sunt vaccinat. Dar a fost, într-adevăr, o scăpare, așa e”, a punctat el.

Zeci de persoane au participat la slujbă fără să poarte mască

Primarul din Bacău nu a vrut amenzi pentru cei care nu purtau mască

Primarul din Bacău nu a dat vina pe o scăpare, ci a spus că și-a dat masca de protecție jos doar pentru a face o poză cu arhiepiscopul.

„În momentul pozei am dat masca jos, în rest, am folosit-o așa cum fac tot timpul, conform legii”, le-a răspuns el oamenilor care i-au comentat la postarea de pe Facebook.

„Încă de la începutul pandemiei am susținut respectarea tuturor reglementărilor și restricțiilor. La evenimentul religios de la Roman, am purtat masca pe toată durata slujbei. În momentul pozei, după finalizarea evenimentului, am dat-o jos doar pentru această fotografie”, a declarat Lucian Viziteu pentru Libertatea.

În primăvara anului trecut, când masca de protecție era obligatorie inclusiv în spațiile deschise, deci și pe stradă, primarul Bacăului a cerut poliției locale să nu-i amendeze pe cei prinși fără, ci să le dea un avertisment și o mască de protecție.

„Susțin ideea informării corecte a populației, a prevenției și a conștientizării implicării tuturor pentru a răzbate cu bine prin pandemie”, a motivat el măsura.

