Oficialul american a afirmat că acești ofițeri „fie au refuzat să se supună ordinelor, fie nu se supun acestora cu aceeași măsură de promptitudine cu care te-ai aștepta ca un ofițer să se supună”.

Forțele ruse s-au confruntat, de la începutul invaziei, cu probleme generalizate de moral, potrivit acestui oficial, aceasta fiind doar una dintre numeroasele probleme care au afectat armata rusă în timpul războiului din Ucraina.

De asemenea, trupele ruse se confruntă în continuare cu probleme logistice care le încetinesc progresul, potrivit oficialului.

NEW: U.S. has seen indications that some Russian officers are refusing to obey orders or not following commands „with alacrity” in Donbas: senior U.S. defense official



Western officials have said that Russian troops failing to obey orders has forced more generals into the field.