Scopul ar urma să fie atins prin intermediul unei game de autovehicule cu motor cu ardere internă, hibride, cu autonomie extinsă și complet electrice.

Dongfeng a devenit cel mai recent producător auto chinez care accelerează expansiunea în Europa, urmând grupuri precum BYD, Chery și Xpeng, care câștigă teren cu prețuri competitive, tehnologie avansată și designuri din ce în ce mai sofisticate.

Directorul Dongfeng Europe, Xie Qian, a declarat în cadrul unei prezentări la Torino, Italia, că grupul își propune să vândă 80.000 de vehicule în 2026, față de 25.000-30.000 estimate pentru acest an.

Trei mărci

Acesta se va baza pe o gamă de peste 10 modele, de la mașini de oraș la SUV-uri mari și pick-up-uri off-road, acoperind trei mărci: Dongfeng, Voyah în segmentul premium și M-Hero pentru vehicule off-road.

„Mizăm cu siguranță pe vehiculele electrice cu baterie (BEV) pe termen lung. Dar pe termen mediu, cred că există loc și pentru vehiculele plug-in și hibride complete”, a spus Xie, adăugând totuși că vehiculele cu combustie internă (ICE) sunt încă foarte populare în unele țări europene, precum Italia sau Polonia.

Expansiunea rețelei

Expansiunea europeană a Dongfeng se bazează pe o rețea de 170 de dealeri, care se preconizează că va crește la 280 până la sfârșitul acestui an.

Aceasta va include majoritatea țărilor din regiune, dar se va concentra inițial pe Italia, Polonia, Germania și Franța.

Dongfeng va lua în considerare înființarea unei fabrici de asamblare în Europa în viitor, a spus el, dar numai după ce se va materializa o creștere constantă a vânzărilor.

Dongfeng este grupul care produce modelul electric Dacia Spring pentru Renault. Acesta este deținut tot de către autoritățile de la Beijing.

Dongfeng vinde mașini și sub brandul Forthing în Polonia.

Anul trecut, compania a construit 2,48 milioane de mașini.

Avalanșă de chinezi

În ultimii ani, un număr tot mai mare de branduri chinezești au intrat în Europa și în România.

În România, Chery a lansat joi noul model Tiggo4, iar în vară a intrat oficial pe piața din țara noastră.

Tot în acest an a intrat oficial în țara noastră și BYD, cel mai mare producător de mașini electrice din lume.

De asemenea, anul trecut au venit Geely, Lynk & Co și Leapmotor, în vreme ce la finalul anului 2023 a intrat oficial și marca britanică MG, deținută de grupul chinez de stat SAIC Motor.

BYD

BYD construiește o fabrici de mașini electrice în Ungariei, care ar trebui să înceapă producția până la sfârșitul acestui an. O altă fabrică în Turcia urmează să înceapă producția în 2026.

BYD, care vinde mașini în cea mai mare parte a Europei, intenționează să poată produce local toate vehiculele sale electrice destinate continentului până în 2028, a declarat vicepreședintele executiv, Stella Li la salonul auto de la München.

BYD tocmai a depășit Tesla pentru a doua lună consecutiv la vânzări în Europa, iar marca sa supersport Yangwang a depășit Bugatti și a atins cea mai mare viteză pentru o mașină.

În 2024, BYD a produs 4,24 milioane de mașini.

Chery

Jetour, o marcă a grupului Chery ce produce mașini de teren, va intra pe piața europeană prin lansarea vânzărilor a trei SUV-uri cu motor cu ardere internă în Polonia, în noiembrie.

La începutul acestui an, grupul a lansat marca Chery în Marea Britanie și a lansat mărcile Omoda și Jaecoo pe șase piețe europene, inclusiv Spania, Italia și Polonia.

Jaecoo este acum una dintre cele mai bine vândute mașini hibride plug-in din Europa.

De asemenea, Chery deține și marca premium Exlantix, lansată și ea în Europa în acest an, potrivit AutomotiveNews.com.

În Spania, Chery produce mașini sub marca Ebro într-o fostă fabrică Nissan, conform CnevPost.com.

Anul trecut, Chery a produs la nivel global 2,6 milioane de mașini, iar în acest an își propune să atingă 3 milioane.

Changan

Grupul de stat Changan și-a început activitatea în Europa în luna martie și a declarat că intenționează să înceapă vânzarea de mașini pe 10 piețe de pe continent în acest an, potrivit Reuters.

Compania intenționează să construiască o fabrică europeană pentru a susține vânzările viitoare pe continent și ia în considerare posibile locații pentru fabrică, scria Reuters în iulie.

Pe lângă marca omonimă, Changan a lansat marca sa premium Avatr în Germania, dar și marca sa electrică accesibilă Deepal.

În 2024, Changan a produs 2,68 milioane de mașini.

Hongqi

Unul dintre cele mai mari concerne auto de stat, FAW Group, a anunțat o ofensivă a mărcii de lux Honqi în Europa, aceasta urmând să 15 modele electrice și hibride în Europa până în 2028, pe 25 de piețe diferite.

Hongqi este marca de lux a dictatorilor chinezi, modelele sale având alura de Rolls Royce.

FAW Group a produs anul trecut 3,2 milioane de mașini.

GAC

De asemenea, grupul chinez Guangzhou Automobile Group (GAC) a lansat la Munchen SUV-ul electric Aion V și a anunțat că acesta va fi comercializat în Polonia, Portugalia și Finlanda începând din această lună, urmând ca alte piețe europene să se alăture în curând.

Anul viitor, GAC va începe și comercializarea modelului Aion UT, un crossover electric.

În 2024, GAC a produs 2 milioane de automobile.

Geely

Grupul Geely, își va lansa marca omonimă în Marea Britanie la începutul celui de-al patrulea trimestru al anului 2025, odată cu vânzarea SUV-ului electric EX5.

Grupul este deja prezent în Europa prin producătorii de automobile Lotus, Volvo Cars și Polestar, în care deține pachetul majoritar de acțiuni.

Două dintre celelalte mărci ale sale, respectiv Zeekr și Lynk & Co, operează deja pe câteva piețe europene.

De asemenea, deține 50% din Smart și aproape 10% în Mercedes.

Geely a cumpărat 45% din divizia de motoare și cutii de viteze a Renault, numită Horse, astfel că acum Geely deține practic indirect o parte din acțiunile la fabrica de motoare de la Mioveni și centrul de inginerie de la Titu.

Anul trecut, holding a realizat 3,33 milioane de vehicule sub toate brandurile sale.

NIO

Producătorul de mașini electrice Nio a anunțat la începutul acestui an că va lansa un vehicul electric al mărcii sale Firefly în Europa în al treilea trimestru al anului 2025.

Progresul companiei în Europa a fost mai lent decât se aștepta din cauza provocărilor legate de rețeaua de vânzări și service, afirma directorul general William Li în aprilie.

Nio deține brandul omonim, dar și mărcile Onvo și Firefly. Compania este deținută de investitori privați și este listată la bursă.

Compania a produs anul trecut 222.0000 de mașini.

SAIC Motor

SAIC Motor a vândut 176.415 unități în Europa între ianuarie și iulie, potrivit datelor asociației europene a producătorilor ACEA, reprezentând 2,1% din înmatriculările de mașini din Europa.

Vânzările companiei provin în principal de la marca britanică MG Motor, dar și de la marca Maxus. În China acesta deține și brandul Roewe, care este fostul Rover din Anglia.

Recent, SAIC a adus în Europa un alt brand al său, numit IM Motors.

SAIC a produs anul trecut 4,6 milioane de autovehicule, fiind cel mai mare constructor auto din China.

Xpeng

Producătorul de piese auto Magna a anunțat în septembrie că a fost ales de Xpeng pentru a asambla două dintre modelele sale în Graz, Austria, pentru piața europeană, începând cu al treilea trimestru al anului 2025.

Xpeng a mai declarat în iunie că analizează mai multe aspecte ale colaborării sale existente cu Volkswagen, cum ar fi achizițiile comune, încărcarea și diferite modele de mașini. În prezent, dezvoltă cipuri avansate pentru mașinile VW.

Producătorul auto a lansat vânzările pe o serie de piețe europene, inclusiv în Marea Britanie, în ianuarie.

Xpeng deține și marca ieftină Mona și este un constructor privat, listat pe bursă. Anul trecut a realizat 190.000 de autoturisme, iar în acest an este pe cale să dubleze producția.

Leapmotor

Producătorul chienz Leapmotor a dezvăluit un nou model hatchback la salonul auto de la München din septembrie, adăugând un alt produs la gama producătorului chinez de vehicule electrice din Europa.

Compania este deținută parțial de grupul Stellantis, care are drepturi exclusive de export, vânzare și fabricare a vehiculelor electrice Leapmotor în afara Chinei.

Leapmotor anunța recent că anul viitor vrea să producă un milion de mașini, aproape dublu față de cifra din acest an, și că vrea să atingă patru milioane în următorul deceniu.

Great Wall Motors

Grupul chinez Great Wall produce îndeosebi mașini de teren și camionete, dar deține și o marcă de mașini electrice numită Ora.

În Europa, grupul este prezent în special prin marca Wey, disponibilă în Germania. Concernul a înregstrat însă vânzări slabe, iar anul trecut și-a închis baza din Munchen.

Per total, însă, Great Wall a produs anul trecut 1,23 milioane de mașini. Acesta deține și brandurile Haval, Tank.

Great Wall a avut anterior o fabrică în Bulgaria, dar a închis-o în 2016.

BAIC

În fine, un alt mare grup de stat din China – Beijing Automotive Industry Corporation (BAIC) – își întărește la rândul său prezența în Europa.

Grupul s-a lansat în Polonia în 2023 prin marca electrică Arcfox și marca de SUV-uri Beijing. De asemenea, este prezent în Spania și Belgia. În acel an, grupul vindea 23.000 de mașini în Uniunea Europeană, conform site-ului GoodCarBadCar.net.

BAIC deține aproape 10% din acțiunile grupului german Mercedes și are și o marcă mixtă cu Huawei, numită Stelato, care se concentrează pe mașini high end.

Anul trecut, BAIC a produs în total 1,71 milioane de mașini.

JAC Group

În fine, nu doar în domeniul autoturismelor au sosit chinezii, ci și în cel al vehiculelor utilitare.

Constructorul JAC Group vinde în Europa dube și camioane, dar și modele pick-up. Grupul a lansat anul trecut trei astfel de modele electrice, inclusiv vehiculele comerciale fiind electrice, conform GasGoo.com.

JAC produce împreună cu Volkswagen modelele Cupra Tavascan și ID.UNYX, care sunt exportate în Europa. Împreună cu Huawei, JAC produce o limuzină de lux numită Maextro S800.

În 2024, JAC aprodus în total 403.000 autovehicule, dar vrea să ajungă la un milion în următorii cinci ani.

