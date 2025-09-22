Conform News, YangWang U9 Extreme, produsă de BYD, a atins 496.22 km/h la Automotive Testing Papenburg din Germania. Evenimentul a fost transmis online.

Această performanță depășește recordul anterior de 490,47 km/h, stabilit în 2019 de Bugatti Chiron Super Sport 300+.

YangWang U9 Extreme este echipată cu patru motoare electrice, oferind o putere combinată de aproape 3.000 CP.

BYD doboară recordul Bugatti: YangWang U9 Extreme atinge 496,22 km/h – Imagine cu caracter ilustrativ: Foto: Hepta

Mașina utilizează una dintre primele platforme de 1.200V din lume, cunoscute pentru eficiență și performanță superioare.

BYD intenționează să producă doar 30 de exemplare ale acestei hipermașini.

Compania nu a anunțat încă prețul de vânzare al YangWang U9 Extreme.