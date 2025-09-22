Conform News, YangWang U9 Extreme, produsă de BYD, a atins 496.22 km/h la Automotive Testing Papenburg din Germania. Evenimentul a fost transmis online.
Această performanță depășește recordul anterior de 490,47 km/h, stabilit în 2019 de Bugatti Chiron Super Sport 300+.
YangWang U9 Extreme este echipată cu patru motoare electrice, oferind o putere combinată de aproape 3.000 CP.
Mașina utilizează una dintre primele platforme de 1.200V din lume, cunoscute pentru eficiență și performanță superioare.
BYD intenționează să producă doar 30 de exemplare ale acestei hipermașini.
Compania nu a anunțat încă prețul de vânzare al YangWang U9 Extreme.
