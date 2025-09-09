„Suntem la jumătatea drumului”, a declarat Zhu, care a fondat Leapmotor în urmă cu un deceniu.

„Cea mai mare parte a creșterii vânzărilor noastre va proveni din străinătate, deoarece acolo vedem cel mai mare potențial”, a completat el.

15 modele până în 2027

Zhu a declarat că Leapmotor își va dubla gama de vehicule la 15 modele până în 2027 și că aceasta va include lansarea unui hibrid plug-in.

Leapmotor, un producător auto chinez care abia a trecut pe profit, și-a dublat vânzările anuale în 2024 la 293.724 de vehicule.

Recent, acesta a produs peste 50.000 de mașini pe lună, ceea ce înseamnă că ar putea produce 600.000 de unități anual.

Dublu față de Renault, aproape cât Stellantis

Spre comparație, întreg grupul Renault a avut anul trecut o producție de 2,2 milioane de mașini, incluzând aici și Dacia.

Vânzările anuale de 4 milioane de vehicule ar plasa Leapmotor în topul celor mai mari 10 producători auto din lume și nu ar fi departe de vânzările grupului Stellantis, care deține o participație de 21% în Leapmotor în octombrie 2023.

Cele două companii au format și o societate mixtă, care acordă Stellantis drepturi exclusive de export, vânzare și fabricare a vehiculelor electrice Leapmotor în afara Chinei.

Posibilă fabrică în Europa

Zhu a declarat că Leapmotor încă analizează opțiunile pentru construirea unei fabrici în Europa.

Stellantis a adus Leapmotor în toată Europa, inclusiv România, dar și Marea Britanie, și va începe vânzările în Africa de Sud în această lună.

În ultimele 12 luni, Leapmotor a lansat vânzările în aproximativ 30 de piețe noi din Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

Luni, Leapmotor a prezentat un hatchback electric numit B05, la salonul auto de la Munchen, al patrulea model pe care îl va vinde în afara Chinei.

Colaborare cu Hongqi

Leapmotor va furniza și o platformă de producție a mașinilor electrice pentru producătorul de stat FAW. Acesta a anunțat că marca de lux Hongqi va aduce 15 modele în Europa până în 2028.

