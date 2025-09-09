Hongqi, sau Steagul Roșu în traducere, este cunoscută ca marca de automobile preferată a fostului dictaor Mao Zedong. Compania comercializează deja automobile pe mai multe piețe europene, inclusiv Norvegia, Olanda și Polonia.

Hongqi este o divizie a producătorului auto de stat chinez FAW și are deja în producție modele care rivalizează cu Rolls Royce, un brand britanic deținut de către grupul germa BMW.

Compania intenționează să aibă peste 200 de dealeri în Europa până în 2028.

Încărcare în 20 de minute

Giles Taylor, șeful departamentului de design al FAW, a declarat la salonul auto IAA Mobility din München că modelul EHS5 are o autonomie de 550 de kilometri, se poate încărca de la 10% la 80% în 20 de minute și este „mai dinamic și puțin mai tineresc” decât EHS9, un vehicul electric de dimensiuni mari pe care Hongqi îl comercializează în prezent în Europa.

„Este o mașină foarte potrivită pentru utilizarea în mediul urban și suburban, pentru familii și șoferi singuri”, a spus Taylor.

Hongqi nu a dezvăluit prețul sau data de lansare a modelului EHS5.

Avalanșa de chinezi

Compania se alătură unui număr tot mai mare de producători auto chinezi, printre care BYD, Chery și Changan, care se confruntă cu o concurență acerbă pe piața internă în ceea ce privește prețul vehiculelor electrice și caută să obțină vânzări profitabile în Europa.

Recomandări Ileana Racheru, expert în spațiul ex-sovietic: „În Republica Moldova nu sunt figuri politice noi, dar sunt posibile surprize în rezultate, pe modelul Georgescu

Producătorul chinez Leapmotor a declarat la începutul acestui an că va furniza o platformă EV către Hongqi pentru a-și stimula vânzările în străinătate. Platforma va fi utilizată pentru un vehicul electric Hongqi care va intra în producție în al patrulea trimestru al anului 2026.

Leapmotor a anunțat la rândul său că va produce un milion de mașini în 2026, cu ținta de a ajunge la 4 milioane într-un deceniu. Spre comparație, grupul Renault produce doar 2,2 milioane de mașini anual, cifra incluzând aici și Dacia.

De asemenea, grupul chinez Guangzhou Automobile Group (GAC) a lansat la Munchen SUV-ul electric Aion V și a anunțat că acesta va fi comercializat în Polonia, Portugalia și Finlanda începând din această lună, urmând ca alte piețe europene să se alăture în curând. Prețul de pornire al SUV-ului va fi de puțin sub 36.000 de euro.

Anul viitor, GAC va începe comercializarea modelului Aion UT, un crossover electric.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE