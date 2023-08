Bibliotecarul Avram Iancu, care înoată pe fluviul Rin pentru a susţine aderarea României la Spaţiul Schengen, a trecut joi graniţa în Olanda, ajungând la borna cu numărul 858, la 32 de zile de la debutul proiectului său, informează Agerpres.

E ziua în care am străbătut ultimii kilometri din Germania. E ziua în care am ajuns la hotarul dintre Germania şi Olanda, la borna 858. Am fost escortaţi, în această ultima etapă din Germania, de către un echipaj deosebit, experimentat, cu o ambarcaţiune foarte mare. (…) Ceea ce aseară, ajungerea la graniţă, a fost o finalitate, azi e doar un nou început.

Avram Iancu, pe Facebook: