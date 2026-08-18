Creditorii preiau controlul

Decizia instanței schimbă radical planurile primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, care inițiase cererea de insolvență pentru a restructura compania aflată într-o situație financiară dificilă. În cazul în care cererea creditorilor va fi acceptată, aceștia vor prelua controlul procedurii, reducând semnificativ influența municipalității. Printre creditorii STB se numără nume importante precum Tinmar Energy, un jucător major în sectorul energiei, și Electroputere VFU Pașcani, compania deținută de Gruia Stoica, producător de material rulant.

Conform datelor disponibile pe portalul instanțelor de judecată, dosarul a fost înregistrat pe 18 august, iar lista creditorilor include, pe lângă Tinmar și VFU Pașcani, companii precum BMF Grup Soluții Integrate SRL, Ramco SRL, Romprest Servicii Integrate SRL și Cleaning Servexpert SRL.

Insolvența, soluția pentru redresarea STB

Primarul general Ciprian Ciucu a declarat că cererea de insolvență formulată de STB a fost „o decizie corectă”. El a subliniat că măsura era necesară pentru salvarea companiei și pentru a preveni acumularea de noi datorii și penalități: „Sunt câteva cifre izbitoare, care vorbesc de la sine, de ce acest pas, care va duce la salvarea companiei, este necesar. Transportul în comun, doar transportul în comun de suprafață, ne costă în București 34% din bugetul Primăriei Capitalei. Apoi, dacă la costul de operare adăugăm și datoriile și penalitățile, valoarea cumulată a acestora ajunge cât întregul buget al PMB. Aceasta este realitatea șocantă.”

Primarul a mai adăugat că planul de restructurare propus în cadrul procedurii de insolvență ar fi permis companiei să evite acumularea de noi datorii și să asigure continuitatea serviciilor de transport public, fără a afecta salariile angajaților: „Este decizia corectă, pentru că va urma un plan de restructurare și de redresare a companiei care nu va afecta nici continuitatea serviciului de transport, nici salariile șoferilor, vatmanilor și muncitorilor.”

Presiunea pe STB și pe bugetul Capitalei

Problemele financiare ale STB au fost agravate, potrivit lui Ciucu, de deciziile luate în ultimii ani de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (ADI TPBI): „O mare parte din vina ultimilor opt ani aparține acestei structuri care nu și-a îndeplinit misiunea și care, prin deciziile pe care le-a luat, a dus la explozia costurilor de operare în ultimii cinci.” Primarul a avertizat că, în lipsa unei reforme a ADI TPBI, aceasta ar putea fi desființată.

Creditorii, în poziție de forță

În cazul în care instanța va aproba cererea de insolvență formulată de creditori, aceștia vor avea un cuvânt decisiv în gestionarea situației financiare a STB. Aceasta ar putea însemna o schimbare semnificativă în strategia de redresare, cu posibile implicații asupra investițiilor, serviciilor și angajaților companiei.

Economica subliniază că printre creditorii STB se numără companii cu influență semnificativă pe piață, cum ar fi Tinmar Energy, un lider în tradingul de energie, și VFU Pașcani, care a pierdut recent contracte cu Primăria Capitalei pentru livrarea de tramvaie. Această situație tensionată între Primărie și creditori complică și mai mult viitorul uneia dintre cele mai importante companii de transport public din România.

Cu o datorie cumulată care aproape egalează bugetul Primăriei Capitalei, toate privirile sunt acum îndreptate către viitoarele decizii ale instanței și asupra modului în care va fi gestionată această criză financiară majoră.

Tribunalul București a discutat marți, 18 august, cererea Societății de Transport București (STB) de intrare în insolvență. Dosarul a fost înregistrat săptămâna trecută, iar STB figurează ca debitor, în timp ce mai multe companii sunt trecute în calitate de creditori.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce schimbare! Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Ce schimbare! Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Woz, așa arată azi, la 73 de ani, Anastasia Lazariuc. În haine moderne, cu ochelari de soare și șapcă, nu îi dai mai mult de 50 de ani! Doamne, ce femeie frumoasă!! / FOTO
Unica.ro
Woz, așa arată azi, la 73 de ani, Anastasia Lazariuc. În haine moderne, cu ochelari de soare și șapcă, nu îi dai mai mult de 50 de ani! Doamne, ce femeie frumoasă!! / FOTO
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
GSP.RO
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
Românul care a strâns peste 60 de milioane pe bursă dă un sfat tinerilor: „Știți unde aș investi eu 10.000 de euro?”
GSP.RO
Românul care a strâns peste 60 de milioane pe bursă dă un sfat tinerilor: „Știți unde aș investi eu 10.000 de euro?”
Parteneri
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
Libertateapentrufemei.ro
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
Ca pe vremuri! Elena Udrea, în cel mai decupat costum de baie, pe Litoral! A atras toate privirile alături de fiica ei, Eva, o mică fashionistă, și de Adrian Alexandrov
Avantaje.ro
Ca pe vremuri! Elena Udrea, în cel mai decupat costum de baie, pe Litoral! A atras toate privirile alături de fiica ei, Eva, o mică fashionistă, și de Adrian Alexandrov
A îmbrăcat doar o salopetă din plasă! Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani: «Mâine nu e o nouă zi» [GALERIE FOTO]
Tvmania.ro
A îmbrăcat doar o salopetă din plasă! Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani: «Mâine nu e o nouă zi» [GALERIE FOTO]

Știri România

Parteneri
Se pregătește încă o plecare de la CFR Cluj: „După modelul lui Muhar”. Exclusiv
Fanatik.ro
Se pregătește încă o plecare de la CFR Cluj: „După modelul lui Muhar”. Exclusiv
Românii care plătesc sănătatea de două ori pot redirecționa o parte din CASS dacă proiectul trece
Financiarul.ro
Românii care plătesc sănătatea de două ori pot redirecționa o parte din CASS dacă proiectul trece
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
El este soţul care şi-a lovit soţia pe trecere în Galaţi. Cristian a încercat chiar de două ori să o ucidă
ObservatorNews.ro
El este soţul care şi-a lovit soţia pe trecere în Galaţi. Cristian a încercat chiar de două ori să o ucidă
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
Parteneri
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
GSP.ro
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
Apelul lui Garry Kasparov ar provoca prăpăd în Rusia, inclusiv pentru „păpușa lui Vladimir Putin”: „Așa ar simți serios problemele”
GSP.ro
Apelul lui Garry Kasparov ar provoca prăpăd în Rusia, inclusiv pentru „păpușa lui Vladimir Putin”: „Așa ar simți serios problemele”
Parteneri
Bolojan, TRANȘANT după decizia CCR privind Legea ANI: Nu putem schimba principiile în funcție de persoană
Mediafax.ro
Bolojan, TRANȘANT după decizia CCR privind Legea ANI: Nu putem schimba principiile în funcție de persoană
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
3 zodii dau lovitura până în decembrie! Averile vin din toate direcțiile: Norocul financiar le schimbă complet finalul de an
Redactia.ro
3 zodii dau lovitura până în decembrie! Averile vin din toate direcțiile: Norocul financiar le schimbă complet finalul de an
Ei sunt tinerii care și-au pierdut viața în Grecia, după ce elicopterul în care se aflau s-a prăbușit. Erau proaspăt căsătoriți și se aflau în luna de miere
KanalD.ro
Ei sunt tinerii care și-au pierdut viața în Grecia, după ce elicopterul în care se aflau s-a prăbușit. Erau proaspăt căsătoriți și se aflau în luna de miere

Politic

Parteneri
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
ZiaruldeIasi.ro
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
LIVE / LIVE BLOG Cupa României Betano, play-off. CSM Reșița – Petrolul și Râmnicu Vâlcea – Chindia Târgoviște se joacă acum!
Fanatik.ro
LIVE / LIVE BLOG Cupa României Betano, play-off. CSM Reșița – Petrolul și Râmnicu Vâlcea – Chindia Târgoviște se joacă acum!
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online