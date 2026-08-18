Creditorii preiau controlul

Decizia instanței schimbă radical planurile primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, care inițiase cererea de insolvență pentru a restructura compania aflată într-o situație financiară dificilă. În cazul în care cererea creditorilor va fi acceptată, aceștia vor prelua controlul procedurii, reducând semnificativ influența municipalității. Printre creditorii STB se numără nume importante precum Tinmar Energy, un jucător major în sectorul energiei, și Electroputere VFU Pașcani, compania deținută de Gruia Stoica, producător de material rulant.

Conform datelor disponibile pe portalul instanțelor de judecată, dosarul a fost înregistrat pe 18 august, iar lista creditorilor include, pe lângă Tinmar și VFU Pașcani, companii precum BMF Grup Soluții Integrate SRL, Ramco SRL, Romprest Servicii Integrate SRL și Cleaning Servexpert SRL.

Insolvența, soluția pentru redresarea STB

Primarul general Ciprian Ciucu a declarat că cererea de insolvență formulată de STB a fost „o decizie corectă”. El a subliniat că măsura era necesară pentru salvarea companiei și pentru a preveni acumularea de noi datorii și penalități: „Sunt câteva cifre izbitoare, care vorbesc de la sine, de ce acest pas, care va duce la salvarea companiei, este necesar. Transportul în comun, doar transportul în comun de suprafață, ne costă în București 34% din bugetul Primăriei Capitalei. Apoi, dacă la costul de operare adăugăm și datoriile și penalitățile, valoarea cumulată a acestora ajunge cât întregul buget al PMB. Aceasta este realitatea șocantă.”

Primarul a mai adăugat că planul de restructurare propus în cadrul procedurii de insolvență ar fi permis companiei să evite acumularea de noi datorii și să asigure continuitatea serviciilor de transport public, fără a afecta salariile angajaților: „Este decizia corectă, pentru că va urma un plan de restructurare și de redresare a companiei care nu va afecta nici continuitatea serviciului de transport, nici salariile șoferilor, vatmanilor și muncitorilor.”

Presiunea pe STB și pe bugetul Capitalei

Problemele financiare ale STB au fost agravate, potrivit lui Ciucu, de deciziile luate în ultimii ani de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (ADI TPBI): „O mare parte din vina ultimilor opt ani aparține acestei structuri care nu și-a îndeplinit misiunea și care, prin deciziile pe care le-a luat, a dus la explozia costurilor de operare în ultimii cinci.” Primarul a avertizat că, în lipsa unei reforme a ADI TPBI, aceasta ar putea fi desființată.

Creditorii, în poziție de forță

În cazul în care instanța va aproba cererea de insolvență formulată de creditori, aceștia vor avea un cuvânt decisiv în gestionarea situației financiare a STB. Aceasta ar putea însemna o schimbare semnificativă în strategia de redresare, cu posibile implicații asupra investițiilor, serviciilor și angajaților companiei.

Economica subliniază că printre creditorii STB se numără companii cu influență semnificativă pe piață, cum ar fi Tinmar Energy, un lider în tradingul de energie, și VFU Pașcani, care a pierdut recent contracte cu Primăria Capitalei pentru livrarea de tramvaie. Această situație tensionată între Primărie și creditori complică și mai mult viitorul uneia dintre cele mai importante companii de transport public din România.

Cu o datorie cumulată care aproape egalează bugetul Primăriei Capitalei, toate privirile sunt acum îndreptate către viitoarele decizii ale instanței și asupra modului în care va fi gestionată această criză financiară majoră.

Tribunalul București a discutat marți, 18 august, cererea Societății de Transport București (STB) de intrare în insolvență. Dosarul a fost înregistrat săptămâna trecută, iar STB figurează ca debitor, în timp ce mai multe companii sunt trecute în calitate de creditori.

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