Dosarul a fost înregistrat săptămâna trecută, iar STB figurează ca debitor, în timp ce mai multe companii sunt trecute în calitate de creditori.

Printre creditori se află BMF Grup Soluții Integrate, Ramco, Tinmar Energy, Electroputere VFU Pașcani, Romprest Servicii Integrate și Cleaning Servexpert.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a susținut pe 6 august că solicitarea insolvenței este necesară pentru redresarea companiei: „STB a făcut ceea ce era corect”.

Edilul a explicat că transportul public de suprafață reprezintă o povară importantă pentru bugetul Capitalei, iar datoriile și penalitățile companiei au ajuns la valori foarte mari.

Potrivit lui Ciprian Ciucu, insolvența ar permite implementarea unui plan de restructurare fără întreruperea transportului public și fără afectarea salariilor angajaților.

„Sunt câteva cifre izbitoare, care vorbesc de la sine, de ce acest pas, care va duce la salvarea companiei, este necesar. Transportul în comun, doar transportul în comun de suprafață, ne costă în București 34% din bugetul Primăriei Capitalei. Apoi, dacă la costul de operare adăugăm și datoriile și penalitățile, valoarea cumulată a acestora ajunge cât întregul buget al PMB. Aceasta este realitatea șocantă. Pentru a fi livrat populației, prima condiție a oricărui serviciu public este să fie suportabil din punct de vedere bugetar. Iar transportul public devenea din ce în ce mai greu suportabil bugetar”, a scris edilul Capitalei pe pagina sa de Facebook.

Primarul susține, de asemenea, că STB trebuie administrată mai eficient și că este nevoie de reducerea costurilor companiei.

„Este decizia corectă, pentru că va urma un plan de restructurare și de redresare a companiei care nu va afecta nici continuitatea serviciului de transport, nici salariile șoferilor, vatmanilor și muncitorilor. Vom continua investițiile, dar este necesar ca această companie foarte mare și importantă să fie administrată corect și decăpușată. Dar nu este suficient, ADI TPBI va trebui să își asume rolul pentru care a fost înființată sau va fi desființată! O mare parte din vina ultimilor opt ani aparține acestei structuri care nu și-a îndeplinit misiunea și care, prin deciziile pe care le-a luat, a dus la explozia costurilor de operare în ultimii cinci ani”, a mai scris Ciprian Ciucu.

Luna trecută, STB a dat startul programului de plecări voluntare, angajații pot primi 6 salarii compensatorii.

Tribunalul București urmează să analizeze marți solicitarea și să decidă asupra cererii de insolvență.

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