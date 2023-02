Inteligența artificială de la Google a produs o pagubă de 100 de miliarde de dolari cu un răspuns greșit

Google a postat pe Twitter cum poate fi folosit sistemul său. Clipul arată cum cineva întreabă ce descoperiri noi ale telescopului spațial James Webb pot fi spuse unui copil de 9 ani.

În răspuns, Bard spune că acesta a făcut prima fotografie a unei exoplanete, adică o planetă din afara sistemului nostru solar.

Inteligența artificială, sau cei care au făcut reclama, au făcut o confuzie între prima imagine a unei exoplanete cu prima imagine a unei exoplanete făcută de telescopul James Webb, care a fost prezentată anul trecut.

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, its a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics → https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l