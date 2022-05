INTERVIU. Problemele militare ale Rusiei analizate de un expert francez: „Armata rusă este în șah. Situația este perfectă pentru SUA, nu și pentru Ucraina”

Jean-Pierre Maulny este director adjunct la Institutului de relațiii internationale și strategice (IRIS), unul dintre principalele think tank-uri franceze specializate în probleme geopolitice și strategice. Responsabil în cadrul IRIS de studiile legate de apărare, industria armamentului și vânzările de arme, Maulny conduce totodată ARES Group (The Armament Industry European Research Group), o rețea de cercetători europeni specializați în probleme legate de industria apărării.

Expertul francez nu crede că se va ajunge la utilizarea armelor nucleare și nici că Rusia poate declanșa acum o acțiune militară în Republica Moldova. Este însă convins că armata rusă se confruntă cu probleme serioase „de comandă, antrenament și logistică”.

Jean-Pierre Maulny predă cursuri din domeniul politicii de apărare la școala masterală din cadrul IRIS | Captura video: iris-sup.org/

Concluzia sa, după ce rușii și-au ratat obiectivele militare inițiale: „Nu sunt atât de bine pregătiți pe cât se credea”. Acesta fiind și motivul pentru care sunt ținuți în șah de armata ucraineană. Urmează să le fie și mai greu după ce Ucraina va primi armamentul greu promis de Occident, avertizează expertul.

Cine profită de pe urma slăbirii Rusiei, dar și de ce crede că sancțiunile economice împotriva Moscovei nu ar trebui menținute pe teren lung, Jean-Pierre Maulny explică în interviul pentru Libertatea.

„Nu cred că rușii sunt în situația de a duce acum o acțiune în Moldova”

Libertatea: Într-o analiză AFP, publicată săptămâna trecută, spuneați că războiul a intrat într-o nouă etapă. Are legătură și cu ce s-a întâmplat în Transnistria?

Jean-Pierre Maulny: Am spus, dar nu mă refeream în mod special la ce s-a întâmplat în Transnistria. La acel moment nu aveam informații precise referitor la aceste incidente. Când am spus că am intrat într-o nouă etapă a războiului mă refeream la faptul că rușii și-au concentrat eforturile în Donbas și mai ales pentru că occidentalii au decis să livreze armament greu armatei ucrainene.

Dacă ne uităm astăzi pe hartă, rușii au deja multe probleme. A fost evocată Odesa… Sincer, nu cred că sunt în situația de a duce acum o acțiune în Moldova. Din punct de vedere strict operațional, vedem bine că și-au atins limitele.

O posibilă implicare a Republicii Moldova în conflict, firește, ar duce la extinderea frontului, dar nu schimbă fundamental natura conflictului. O adevărată schimbare va interveni dacă va fi atacat un stat membru NATO sau dacă vor fi folosite arme nucleare. Acesta ar fi cu adevărat o schimbare a conflictului.

Arma nucleară? „Doar dacă Rusia ajunge în foarte mare dificultate”

– Este real pericolul utilizării armelor nucleare?

– Arma nucleară, eu nu cred că va fi utilizată. Acest lucru se va putea întâmpla doar dacă Rusia ajunge în foarte, foarte, foarte mare dificultate. Inclusiv în termeni de viabilitate a țării. De asta nu cred prea mult în această amenințare.

Este un aspect disuasiv. Agită amenințarea cu escaladarea conflictului la un nivel nuclear pentru a-i bloca pe occidentali să mai trimită arme Ucrainei. Apoi, putem să ne întrebăm dacă amenințarea este credibilă. Aici este toată dificultatea. Eu nu cred. Totuși, este sigur că rușii utilizează această amenințare.

Obuziere M777 de 150mm așteaptă pe o pistă din Riverside, California să fie trimise în Ucraina pentru a combate forțele ruse, pe 27 aprilie 2022. Foto: Profimedia

– Ce impact va avea trimiterea de armament greu către Ucraina?

– Trebuie să așteptăm câteva zile pentru a vedea impactul. Unele arme trebuie să ajungă în zilele care vin. Dar este evident că armele grele ar trebui să contribuie la blocarea avansării armatei ruse.

În general, suntem în zone de câmpie, care se pretează mai bine la utilizarea tancurilor, artileriei. Pentru a bloca avansarea forțelor ruse, trebuie amplasate mai multe arme grele decât fusese cazul la începutul conflictului, când multe lupte s-au dat în mediul urban.

Militarii ruși „nu sunt atât de bine pregătiți pe cât se credea”

Soldați ai forțelor ruse păzesc zona din apropierea uzinei Azovstal din Mariupol, pe 3 mai 2022. Foto: Profimedia

– Ce speră cancelariile occidentale?

– La nivel politic, calculul care este făcut astăzi pare destul de evident: Rușii nu au reușit ce și-au propus acum două luni. Pentru că scopul a fost, totuși, de a cuceri Ucraina – Kiev etc. Nu au reușit. Iar sentimentul general este că nu sunt atât de bine pregătiți pe cât se credea. La început, credeam că își vor atinge obiectivele militare. Uite că nu le-au atins.

Iar, acum, cred că există opinia, și nu numai din partea Statelor Unite, că rușii pot fi ținuți în șah din punct de vedere militar.

Unii au gândit și mai departe, că s-ar putea câștiga acest război. Probabil nu se va merge până acolo. Pentru moment, liderii occidentali și-au fixat două limite: nu vor angaja soldați în Ucraina și nu vor contribui la lupte care s-ar extinde pe teritoriul rus.

„În acest moment, armata rusă este în șah”

– Cum se explică acest eșec al armatei ruse față de obiectivele propuse?

– Într-un conflict, cei care se apără sunt din start într-o situație mai favorabilă. Ucrainenii își apără teritoriul. Atacatorii au întotdeauna probleme de logistică, pe care nu le are apărătorul. E mereu mai complicat să ataci.

În plus, am putut constata că armata rusă are unele probleme la nivelul organizării generale. Avem impresia că unele unități sunt bine pregătite pentru luptă, în timp ce altele nu.

Sunt mai mulți factori care contribuie la evaluarea unei armate, dincolo de numărul soldaților. Foto: Profimedia

Aceste probleme de comandă, de antrenament, de logistică, la un moment se răsfrâng asupra terenului. În acest moment, armata rusă este în șah.

– Se poate spune despre armata rusă că a fost supraevaluată?

– Înainte de debutul unui conflict este mereu greu de spus. E mai bine să supraestimezi adversarul decât să-l subestimezi.

Bine, atunci când ne uităm la PIB-ul Rusiei, și, deci, la capacitățile pe care le poate degaja în termen de apărare, este foarte departe de Statele Unite. Rușii sunt la nivelul altor țări europene.

Apoi este vorba despre o armată foarte numeroasă. Dar o armată numeroasă trebuie echipată, antrenată. Și este vizibil că nu au aceste capacități. Înaintea conflictului, puteam să ne îndoim asupra capacității reale, dar nu la nivelul pe care l-am văzut azi.

O armată nu poate fi evaluată doar în funcție de numărul soldaților sau al tancurilor. E un ansamblu de factori, iar dacă un element din lanț lipsește, că este logistica sau antrenamentul, toată capacitatea unei armate este pusă în dificultate. Și am asistat la acest fenomen cu armata rusă.

– Un fenomen poate fi considerat și numărul mare de generali ruși care au căzut victime în acest conflict.

– Găsesc că armata ucraineană dispune de capacități foarte bune de informații. Inclusiv în ceea ce privește interceptările comunicațiilor, ascultările. Generalii trebuie să fie ascultați, localizați…

Este clar că ucrainenii știau foarte bine unde se află acești generali. Că aceste informați sunt date sau nu de alții…

„Preferăm arme de unică folosință”

Exemplu de dronă americană Switchblade de tip „kamikaze” ce urmează a fi trimisă în Ucraina. Încape într-un rucsac, are o viteză de croazieră de 100 km/h și explodează la impact. Foto via Profimedia

– Putem vorbi despre arme și strategii noi?

– Da. Spațiul cyber devine extrem de important. De asemenea, crește interesul pentru ceea ce se numește „loitering munition”, care costă mult mai ieftin – cum sunt dronele kamikaze. Dacă le pierdem, nu este foarte grav și ar putea fi extrem de eficace în luptă. Toată lumea se gândește acum la asta.

Din ce în ce mai multe armate vor alege mijloace de luptă care sunt mai puțin oneroase. Preferăm arme de unică folosință, ca să spun așa. Arme ce pot fi refolosite sau aruncate, și care costă mult mai puțin.

Avem un conflict de înaltă intensitate, un război care se prelungește în timp cu un enorm angajament militar. Avem armate care nu au fost construite pentru așa ceva. În termen de capacitate de reînnoire a munițiilor sau a echipamentelor. De fapt, suntem într-un conflict așa cum l-am prevăzut în timpul războiului rece, dar nu s-a produs niciodată. Într-un anumit fel, îl avem acum în fața noastră.

Doar că armatele și industriile noastre nu sunt pregătite pentru acest tip de război. Totul trebuie revăzut.

– Un război care se prelungește. Credeți că va fi un conflict de lungă durată?

– Nimeni nu știe. Am intrat într-un război de uzură. Și când spun război de uzură, mă gândesc în primul rând la Statele Unite. Care vrea să uzeze armata rusă. Pentru că la un moment dat va trebui să se negocieze totuși…

Nu putem rămâne în această situație. Uzura armatei ruse înseamnă să rămână într-un stadiu în care nu câștigă, dar nu putem să ne punem într-o situație în care am pune în pericol integritatea teritorială a Rusiei. Pentru că atunci ar exista cu adevărat un risc de folosire a armelor nucleare.

Deci, trebuie rămas într-un stadiu, să-i spunem, de echilibru. Dintr-un anumit punct de vedere, situația este perfectă pentru occidentali. Nu și pentru ucraineni, asta e clar. Situația este perfectă pentru Statele Unite, pentru că suntem pe cale să uzăm Rusia.

Și cum Vladimir Putin este într-o logică în care vrea să meargă până la capăt, ne spunem va continua până când își va pierde toate forțele. Deci, ar putea să fie un conflict de lungă durată.

– Totuși, raportul de forță este inegal.

– Pe hârtie, da. Dar dacă aveți mereu o reînnoire a capacităților militare ale Ucrainei cu arme occidentale…. Vedem că este tot poporul ucrainean care se bate. Deci, poate să dureze foarte mult timp.

„Trebuie mereu gândit la ziua de după”

Președintele Zelensky se întâlnește cu președintele Camerei Reprezentanților a SUA, Nancy Pelosi pe 30 aprilie 2022. Foto: Profimedia

– Livrările de armament greu către Ucraina, decise de occidentali, pot declanșa al treilea război mondial?

– Pentru moment, suntem într-o situație relativ stabilă. Încă o dată, cred că este ceea ce urmăresc Statele Unite și țările occidentale: să rămână, e teribil ce spun!, într-o situație de război stabilă. Câtă vreme situația va rămâne stabilă, Rusia este cea care se va uza.

Trebuie mereu gândit la ziua de după. Țările europene trebuie să decidă care va fi arhitectura de securitate viitoare, pentru că rușii sunt vecini din punct de vedere geografic.

Când o să sosească ziua de după, toți occidentalii vor fi prezenți pentru reconstrucția Ucrainei. Din păcate, vom avea enorm de multe victime. În schimb, pentru Rusia va fi o mare pierdere economică, și nimeni nu-i va ajuta. Prietenii lor din China nu îi vor ajuta.

„Chinei îi convine ce se întâmplă”

– Cum apreciați poziția adoptată de China?

– Sunt observatori. Așteaptă. Cred că își spun: foarte bine ce se întâmplă, pentru că țările occidentale sunt slăbite, într-o anumită manieră. Deci, să rămână observatori le convine foarte bine. Susținând un pic Rusia.

De fapt, scopul lor este de a le arăta unor țări din Africa, Asia și latino-americane că acest conflict este responsabilitatea occidentalilor.

Sancțiunile economice împotriva Rusiei „nu trebuie să dureze prea mult”

– Pierderi economice se înregistrează deja și în Europa. Sancțiunile impuse Moscovei, le vedeți aplicate pe termen lung?

– Sigur că spațiul european nu este neutru. Vom înregistra pierderi, dar cu mult mai mici decât îi va costa pe ruși.

Oricum, multe dintre problemele cu care ne confruntăm, existau dinaintea conflictului: probleme cu inflația, asigurarea aprovizionărilor, probleme de dependență strategică. Închiderea Chinei din cauza Covid îi jenează la fel de mult pe occidentali ca și războiul din Ucraina.

Este un joc cu cine pierde și cine câștigă, aceste sancțiuni economice. Îi slăbim, dar ne slăbim și pe noi puțin. Nu trebuie să dureze prea mult. Dacă am vrea să fie cu adevărat eficace, ar trebui impuse sancțiuni asupra gazului, dar aici ne luăm un mare risc asupra noastră.

