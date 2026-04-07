În prezent, producția din sudul Irakului atinge doar 900.000 de barili pe zi.

Strâmtoarea Ormuz, punct-cheie pentru exporturile de petrol

Irakul a fost cel mai afectat dintre statele producătoare din Golf în urma închiderii Strâmtorii Ormuz, pe unde tranzitează în mod normal aproximativ 20% din fluxurile globale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Spre deosebire de alte state din regiune, Irakul nu dispune de rute alternative pentru exporturile de petrol.

„Nu am primit niciun document oficial privind autorizarea petrolierelor irakiene să treacă”, a precizat Abdul Karim, menționând că Iranul a oferit doar garanții verbale în acest sens.

Scădere dramatică a producției de petrol

Conflictul din Orientul Mijlociu a dus la o scădere drastică a producției de petrol a Irakului. În martie 2026, producția a scăzut cu 80%, ajungând la aproximativ 800.000 de barili pe zi, comparativ cu 4,3 milioane de barili înainte de război.

Câmpuri de importanță strategică, precum Rumaila și Zubair, au redus semnificativ producția. Rumaila produce în prezent 400.000 de barili pe zi, față de 1,35 milioane anterior, în timp ce Zubair a scăzut la 300.000 de barili pe zi.

„Dacă războiul se încheie și se garantează trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz, exporturile ar putea ajunge la 3,4 milioane de barili pe zi într-o săptămână”, a declarat Abdul Karim.

Impactul asupra gazelor naturale și energiei electrice

Scăderea producției de petrol a afectat și extracția de gaze naturale asociate, utilizate pentru generarea energiei electrice.

În Basra, producția de gaze a scăzut la 19,8 milioane m³/zi pe zi, față de 31,1 milioane m³ înainte de conflict.

Pentru a satisface cererea internă, Basra Oil direcționează aproximativ 400.000 de barili de țiței pe zi către nordul Irakului, dintre care 150.000 sunt transportați cu camioane, iar restul prin conducte.

Atacuri cu drone asupra câmpurilor petroliere

În plus față de blocajul în exporturi, Irakul se confruntă cu atacuri asupra infrastructurii petroliere.

Sâmbătă, două drone au lovit câmpul petrolier Rumaila, rănind trei muncitori irakieni și provocând un incendiu la instalațiile utilizate de companiile americane Schlumberger și Baker Hughes.

„Atacurile cu drone au provocat pierderi majore pentru continuitatea producției și operațiunilor petroliere”, a declarat Abdul Karim. Schlumberger și Baker Hughes nu au comentat incidentul.

Președintele american Donald Trump a avertizat Iranul că vor exista „repercusiuni severe” dacă până pe 7 aprilie 2026 nu se va ajunge la un acord pentru reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

