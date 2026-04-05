„Marți va fi în Iran Ziua Centralelor Electrice și Ziua Podurilor, toate într-una singură. Nimic nu se va compara cu asta!!! Deschideți Nenorocita aia de Strâmtoare, ticăloși nebuni, sau veți ajunge în Iad – VEȚI VEDEA! Slavă lui Allah”, a amenințat Donald Trump pe platforma sa Truth Social.
Acest mesaj vine după cel de sâmbătă, în care Trump spune: „Vă amintiți când i-am dat Iranului zece zile fie pentru a ÎNCHEIA O ÎNȚELEGERE, fie pentru a REDESCHIDE STÂMTOAREA ORMUZ? Timpul se scurge – 48 de ore înainte să dezlănțui iadul asupra lor. Slavă Domnului!”.
Președintele american a dat anterior regimului din Iran mai multe ultimatumuri, pe care apoi le-a amânat pe motiv că ar favoriza negocieri în curs. Cel mai recent ultimatum expiră luni, 6 aprilie.
Regimul din Iran neagă orice negocieri directe cu administrația Trump și menține Strâmtoarea Ormuz închisă pentru „inamicii” săi. În ceea ce privește ultimatumul lui Trump, Teheranul susține că va răspunde cu atacuri asupra instalațiilor energetice regionale, intereselor economice americane în regiune și infrastructurilor vitale, cum sunt uzinele de desalinizare a apei marine.
mda.... 05.04.2026, 19:45
Trump a ajuns in situatia asta singurel.La fel ca putin-alt \"strateg stralucit\"-a mers pe principiul \"noi avem armata mai mare\" in stilul de afacerist \"bully\"(va amenint pana cedati)...cand realitatea dura a lovit(Iranul nu trebuie sa castige militar-doar sa blocheze stramtoarea) a incercat initial o detensionare(care e imposibila atat timp cat ai un extremist ca Bibi langa tine -cu propria lui agenda) urmata de amenintarile care incep sa sune a disperare(declaratiile de azi,asta inspira-alegerile sunt aproape si sustinere publica scade de la o zi la alta) .Afaceristul(cu 6 falimente la activ) care e obsedat sa ramana in istorie(intai a incercat cu Coreea de Nord,dupa cu Ucraina,premiul Nobel si acum Iranul-problema e ca toata lumea l-a \"mirosit\") s-a izolat intr-un colt din care nu mai poate iesi decat sifonat
