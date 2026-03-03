Qatarul a doborât două bombardiere iraniene Su-24

Kuweitul a interceptat 178 de rachete balistice și 384 de drone, informează Agenția de Știri de Stat din Kuweit (KUNA).

Potrivit Ministerului Apărării din Emiratele Arabe Unite (EAU), au fost interceptate 169 din cele 182 de rachete lansate de Iran. Cele care nu au fost distruse au căzut în mare. De asemenea, Emiratele au doborât 645 de drone, în timp ce alte 44 de aparate de zbor fără echipaj au reușit să lovească teritoriul țării.

După cum a raportat Ministerul Apărării din Bahrain, deasupra regatului au fost interceptate 70 de rachete și 76 de drone.

Qatarul a interceptat 101 din cele 104 rachete detectate, 24 din cele 39 de drone, și a doborât, de asemenea, două bombardiere iraniene Su-24, a raportat Agenția de Știri de Stat din Qatar (QNA).

Compania petrolieră de stat a Arabiei Saudite, Aramco, a închis rafinăria Ras Tanura luni, după un atac cu drone iranian, conform unei surse din industrie citate de publicația turcă Turkiye Today. Atacul face parte dintr-o serie de represalii ale Iranului în regiunea Golfului, ca răspuns la ofensiva SUA-Israel asupra Iranului.

„Astăzi au zero”: americanii au scufundat Shahid Bagheri, cea mai mare navă de război a Iranului

Într-o conferință de presă marcată de un ton triumfalist, președintele Donald Trump a anunțat că „Operațiunea Epic Fury” a zdrobit deja capacitățile de bază ale Teheranului, forțele americane fiind „mult înaintea graficului” după eliminarea conducerii militare și a liderului suprem Ali Khamenei.

Imaginile din satelit au confirmat, luni, că flota iraniană a fost anihilată la Konarak. Imaginile capturate deasupra bazei navale surprind un scenariu apocaliptic: mândria marinei iraniene, fregata IRIS Jamaran, alături de corvetele Bayandor și Naghdi, au fost scoase definitiv din uz. Toate cele trei nave de luptă s-au scufundat în urma loviturilor de precizie lansate în primele ore ale Operațiunii „Epic Fury”, relatează Defense România.

De asemenea, armata SUA a lovit „nava-mamă” iraniană folosită în atacuri cu drone împotriva bazelor americane și a statelor din Golf. În timp ce amploarea distrugerilor rămâne necunoscută, CENTCOM a precizat că nicio navă de luptă americană nu a fost atinsă de riposta Iranului, relatează Wion News.

Emiratele Arabe Unite și Qatarul nu mai știu cum să-l convingă pe Donald Trump să oprească bombardarea Iranului și au cerut ajutor în Europa
