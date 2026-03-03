„Regimul iranian avea 11 nave în Golful Oman”

Armata SUA anunță că a lovit cea mai mare navă de război a Iranului în timpul Operațiunii Epic Fury. Shahid Bagheri, un port-drone iranian, ar fi fost utilizat pentru lansarea vehiculelor fără echipaj asupra bazelor militare americane și a aliaților din Golf. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a publicat un videoclip cu momentul atacului, adăugând: „Acum două zile, regimul iranian avea 11 nave în Golful Oman; astăzi are ZERO”.

Two days ago, the Iranian regime had 11 ships in the Gulf of Oman, today they have ZERO. The Iranian regime has harassed and attacked international shipping in the Gulf of Oman for decades. Those days are over. Freedom of maritime navigation has underpinned American and global… pic.twitter.com/nzdkMVMqZC — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026

Pe de altă parte, SUA neagă afirmațiile potrivit cărora portavionul USS Abraham Lincoln ar fi fost lovit. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a precizat într-un comunicat că „mașina de dezinformare” a regimului iranian susține în mod fals că ar fi scufundat un portavion american.

„Singurul portavion care a fost lovit este Shahid Bagheri, un port-drone iranian”, se mai arată în comunicat. „Forțele SUA au lovit nava la doar câteva ore de la lansarea Operațiunii Epic Fury.”

Shahid Bagheri era o navă de război pentru lansarea dronelor

Nava IRIS Shahid Bagheri era staționată în Golful Oman și era utilizată ca platformă de lansare pentru atacuri asupra bazelor militare americane și a aliaților din regiune. Nava de război iraniană a fost inițial o navă comercială, convertită ulterior într-un vas de luptă redutabil pentru lansarea dronelor. Acesta era locul unde Teheranul își păstra majoritatea vehiculelor aeriene fără echipaj (UAV) și a elicopterelor.

SUA afirmă că au scufundat 11 nave militare iraniene

Nava de război era operată de Marina Corpului Gardienilor Revoluției Islamice. Dotată cu o punte de decolare de 180 de metri, aceasta transporta sisteme de apărare aeriană cu rază medie, alături de drone (UAV) și elicoptere. Amploarea avariilor suferite de nava iraniană rămâne neclară. Forțele militare ale SUA susțin că au scufundat 11 nave iraniene în Golful Oman de la începutul conflictului, pe 28 februarie.

Trei avioane de vânătoare F-15 au fost doborâte în Kuweit

Iranul a susținut, de asemenea, că sute de soldați americani au fost uciși în atacurile de represalii lansate după moartea liderului suprem, ayatollahul Khamenei. Totuși, Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) afirmă că și această informație este falsă, raportând pierderea a șase militari și rănirea altor 18 în urma atacurilor iraniene. Luni dimineață, trei avioane de vânătoare F-15 au fost doborâte după ce au fost prinse într-un incident de foc amical (friendly fire) din partea Kuweitului.

Imaginile din satelit au confirmat, luni, că flota iraniană a fost anihilată la Konarak. Imaginile capturate deasupra bazei navale surprind un scenariu apocaliptic: mândria marinei iraniene, fregata IRIS Jamaran, alături de corvetele Bayandor și Naghdi, au fost scoase definitiv din uz. Toate cele trei nave de luptă s-au scufundat în urma loviturilor de precizie lansate în primele ore ale Operațiunii „Epic Fury”, relatează Defense România.

Într-o conferință de presă marcată de un ton triumfalist, președintele Donald Trump a anunțat că „Operațiunea Epic Fury” a zdrobit deja capacitățile de bază ale Teheranului, forțele americane fiind „mult înaintea graficului” după eliminarea conducerii militare și a liderului suprem Ali Khamenei.

