Iranul reia aceste negocieri „hotărât să ajungă la un acord just şi echitabil în cel mai scurt timp”, a transmis Araghchi într-un mesaj publicat pe X.

Regimul de la Teheran şi administrația Trump urmează să întrunească joi, la Geneva, în a treia rundă de negocieri, axată asupra programului nuclear iranian, după ce au reluat dialogul pe 6 februarie, în Oman.

Șeful diplomației iraniene evocă o „oportunitate istorică de încheiere a unui acord fără precedent, care să ţină cont de preocupările noastre şi de interesele noastre reciproce”. „Un acord este la îndemână, dar numai dacă diplomaţia este privilegiată”, adaugă el.

Precedentele negocieri între Teheran şi Washington au fost întrerupte, în iunie 2025, de războiul de 12 zile declanșat de Israel împotriva Iranului. Statele Unite au luat parte de asemenea la acest război, bombardând trei instalații nucleare iraniene.

Negocieri sub amenințări

Săptămâna trecută, după ultima rundă de negocieri, regimul islamic de la Teheran a dat asigurări că s-a înţeles cu Washingtonul asupra „unei serii de principii directoare” în vederea unui eventual acord.

Vicepreşedintele american J. D. Vance a subliniat însă că persistă divergenţe cu privire la „liniile roşii” ale Statelor Unite.

Occidentul este îngrijorat de posibilitatea înarmării nucleare a Iranului, în timp ce regimul condus de ghidul suprem Ali Khamenei susține că lucrează la dezvoltarea unui program nuclear civil.

Preşedintele american Donald Trump a desfăşurat forţe navale şi aeriene importante în Orientul Mijlociu şi a ameninţat cu un atac puternic împotriva regimului din Iran în cazul eșuării diplomaţiei.

De cealaltă parte, Teheranul a avertizat că orice atac american, inclusiv un „atac limitat”, îl va determina să răspundă „cu forţă”.

Gardienii Revoluției desfășoară exerciții militare în Golful Persic

În timp ce Abbas Araghchi spune că că un acord asupra programului nuclear al țării sale este „la îndemână”, Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Republicii Islamice Iran, desfășoară exerciţii militare de-a lungul Golfului Persic, constată AFP.

Aceste manevre, care „se concentrează pe coastele de sud ale insulelor adiacente”, includ rachete, artilerie, drone, forţe speciale şi vehicule blindate, potrivit televiziunii de stat, care nu precizează durata lor.

Exercițiile au loc „în baza unor ameninţări existente”, susține comandantul Forţelor Terestre ale Gardienilor Revoluţiei, Mohammad Karami.

Gardienii Revoluţiei constituie un pilon-cheie al regimului de la Teheran şi sunt o forţă distinctă de armata regulată, notează AFP.

Exercițiile din Golful Persic au loc după cele desfășurate săptămâna trecută în Strâmtoarea Ormuz.

Oficiali politici iranieni au ameninţat în mai multe rânduri cu o blocare a acestei strâmtori, care este tranzitată de aproximativ 20% din producţia mondială de petrol.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE