Negocierile programate pentru joi la Geneva sunt văzute ca un ultim moment pentru a ajunge la un acord asupra dezarmării nucleare a Iranului.

Pe de altă parte, liderul republican de la Casa Albă analizează mai multe opțiuni de acțiune în cazul eșuării negocierilor cu regimul de la Teheran.

Consilieri de la Casa Albă consultați de The New York Times spun că președintelee american înclină spre un prim atac, care ar putea avea loc în următoarele zile, cu scopul de a-i presa pe liderii regimului islamic de la Teheran să renunțe la capacitatea de a fabrica o armă nucleară.

Printre potențiale ținte se află comandamentul Corpului Gardienilor Revoluției – armata de elită a regimului de la Teheran – până la instalații nucleare și obiective legate de programul iranian de rachete balistice.

Dacă negocierile sau acest atac inițial planificat nu reușesc să-l determine pe Khamenei să se conformeze solicitărilor făcute de Casa Albă, ar mai rămâne posibilitatea lansării unui atac militar până la sfârșitul acestui an pentru a-l înlătura de la putere pe ayatollahul suprem iranian.

În ceea ce privește negocierile, ambele părți iau în considerare o nouă propunere care ar putea evita declanșarea unui conflict militar, și anume posibilitatea ca Iranul să se limiteze la un program de îmbogățire a uraniului doar în scopuri de cercetare și tratament medical.

De la începutul acestui an, Donald Trump a cerut în mod repetat Iranului să renunțe la programul său nuclear militar, în caz contrar riscând un atac mai puternic decât cel din vara anului trecut, care a vizat patru instalații nucleare iraniene. Președintele american a anunțat joia trecută că acordă Teheranului un termen de „10-15 zile, maximum” pentru a accepta un nou acord.

