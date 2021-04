Planul de dezvoltare rurală 2021-2025 al Irlandei a fost publicat săptămâna trecută și are scopul de a-i atrage pe cei care pot lucra de-acasă în comunitățile rurale.

Irlanda este prima țară care vine cu un astfel de plan ca parte din măsurile de redresare după pandemie și are la dispoziție un miliard de euro pentru asta. Autoritățile vor, printre altele, să extindă rețeaua de transport local, să adapteze toate mijloacele de transport public pentru persoanele cu dizabilități și să facă mai multe trasee de biciclete.

Programul prevede o rețea națională de 400 de hub-uri – centre de muncă remote -, cu spații speciale pentru sectorul public. Guvernul vrea să ducă în mediul rural o cincime din funcționarii publici și intenționează să schimbe legea astfel încât angajații să poată cere să lucreze de la distanță.

Planul include un program-pilot pentru susținerea pub-urilor locale, transformându-le în astfel de spații de lucru, în timpul zilei, pentru cei care lucrează remote. La fel se va întâmpla și cu clădirile abandonate, sălile de sport și centrele comunitare, toate formând rețeaua de 400 de hub-uri.

Ideea Irlandei a fost preluată de la britanici. Proprietarii unor baruri și-au oferit anul trecut spațiul celor care s-au săturat să lucreze din propria locuință. Pentru 10 lire, în schimbul a trei ore de internet rapid, un birou, ceai sau cafea nelimitat și un sandviș, oamenii au putut socializa cu „colegii”, păstrând distanța și respectând restricțiile.

Revitalizarea satului

De-a lungul timpului, satele și localitățile mici din Irlanda au suferit o scădere a populației pentru că oamenii au migrat în orașele mari pentru a-și face o carieră și a-și găsi un loc de muncă mai bun.

Reducerea populației a dus implicit la sfârșitul micilor afaceri, iar barurile și cafenelele împrăștiate pe la sate au fost nevoite să-și pună lacătele pe uși.

Pandemia a schimbat însă trendul și, pentru că mulți au putut lucra remote, oamenii s-au mutat de la oraș la sat pentru natură și pentru liniște.

Guvernul Irlandei spune că întregul plan este o invitație pentru oamenii care lucrează de-acasă să locuiască în mediul rural.

„În timp ce ne revenim din impactul pe care l-a avut pandemia de COVID-19, am descoperit o nouă oportunitate și am realizat că putem atinge un echilibru între zona urbană și cea rurală. Munca remote are potențialul de a transforma Irlanda rurală și va ajuta la creșterea populației la sat”, spunea la începutul săptămânii Heather Humphreys, ministrul dezvoltării din Irlanda, potrivit Reuters.

