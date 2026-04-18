Autobuzele sunt prea lungi pentru străzile din Puglia

Aproximativ 90 de autobuze Otokar Kent C CNG, cu o lungime de aproape 11 metri, achiziționate prin fondurile PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență), au fost distribuite către 28 de comune, însă dimensiunile lor depășesc posibilitățile infrastructurii locale.

Autobuzele, achiziționate în cadrul unei proceduri Consip și livrate în 2024, au fost prezentate cu fast în cadrul unei ceremonii publice de către fostul consilier regional pentru transporturi, Debora Ciliento. Cu toate acestea, infrastructura din comunele mai mici nu permite utilizarea acestor vehicule în centrele istorice, iar multe dintre ele sunt acum depozitate sau folosite la o capacitate redusă.

„Procederea în mici centre urbane cu un vehicul de această dimensiune este, adesea, imposibilă. Am fost nevoiți să studiem soluții alternative”, a declarat un manager din domeniul transporturilor pentru Corriere della Sera.

Selecția modelelor autobuzelor nu a ținut cont de specificul local

Fiecare autobuz ar putea acoperi un serviciu de până la 50.000 de kilometri anual, dar în realitate, majoritatea nu depășesc 15.000-20.000 de kilometri. Problema nu constă în calitatea vehiculelor, ci în faptul că selecția modelelor nu a ținut cont de specificul local.

„Niciun reprezentant al regiunii nu ne-a întrebat dacă modelele sunt potrivite pentru transportul urban în localități cu infrastructură dificilă. Prin urmare, am ajustat traseele, dar utilizarea autobuzelor este limitată”, a adăugat managerul.

Autobuzele sunt dotate cu motoare pe gaz metan, însă stațiile de alimentare se află la distanțe de până la 30 de kilometri de unele depozite. Acest aspect, împreună cu dimensiunile vehiculelor, a complicat și mai mult situația.

„S-a creat un sistem care nu răspunde cerințelor de mobilitate ale cetățenilor și devine o povară pentru operatorii forțați să folosească aceste autobuze”, a explicat managerul.

Cum sunt distribuite noile autobuze

Regiunea Puglia a achiziționat în total 148 de autobuze, dintre care 90 Otokar au fost distribuite către comunele mai mici și 58 Iveco către orașele mai mari, precum Bari, Foggia și Lecce.

În comunele mici, unde străzile sunt înguste și infrastructura urbană complicată, autobuzele de 11 metri sunt practic inutilizabile. O soluție ar fi fost alegerea unor vehicule mai scurte, de maximum 8 metri, care să poată naviga cu ușurință prin centrele istorice.

Această greșeală de planificare nu doar că a dus la risipa fondurilor publice, ci și la nemulțumirea cetățenilor care nu beneficiază de un transport public eficient. Deciziile luate de autoritățile regionale ridică semne de întrebare asupra modului în care sunt gestionate fondurile europene.

„Repartiția celor 148 de autobuze achiziționate de Regiunea Puglia între ATO regionale a fost stabilită conform criteriilor progresive, iar regulile de utilizare urmează să fie clarificate într-un acord între regiune, autorități locale și operatorii de transport public”, se arată într-un document oficial.

Parteneri
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Unica.ro
La un an de la moartea soțului ei, vedeta e însărcinată! „Mi-am dorit”. Puțini știau că și-a refăcut viața atât de repede, după tragedia prin care a trecut. O să fie mamă la 42 de ani, pentru prima dată
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
GSP.RO
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
GSP.RO
Cum a ajuns marea Anna Széles, „Brigitte Bardot” de România, să facă un sport considerat riscant la malul Mării Negre
Parteneri
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Libertateapentrufemei.ro
De ce nu a fost Nicușor Dan la înmormântarea lui Mircea Lucescu. A spus abia acum cu subiect și predicat: “Eu nu am vrut să duc într-o…
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
Avantaje.ro
Cele 4 cuvinte pe care Teo Trandafir le-a spus despre situația Mihaelei Rădulescu! Atât, 4 cuvinte care cântăresc greu! Nimeni nu se aștepta la asta! 👇
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Alte știri

Intoleranță la lactoză. Narcisa Covataru, dietetician clinician specializat în nutriție medicală: „Organismul poate învăța să o tolereze”
Știri România 17:00
Intoleranță la lactoză. Narcisa Covataru, dietetician clinician specializat în nutriție medicală: „Organismul poate învăța să o tolereze”
Monumentul de la Vidraru care poate fi vizitat doar în zilele cu vreme bună: Hidroelectrica a redeschis accesul la „Statuia lui Prometeu”
Știri România 16:44
Monumentul de la Vidraru care poate fi vizitat doar în zilele cu vreme bună: Hidroelectrica a redeschis accesul la „Statuia lui Prometeu”
Parteneri
Trapperul care înjura România a făcut scandal monstru la Budapesta. Albert NBN: „Calmează-te, proastă nenorocită! O să fii cel mai viral porcușor în România!”
Adevarul.ro
Trapperul care înjura România a făcut scandal monstru la Budapesta. Albert NBN: „Calmează-te, proastă nenorocită! O să fii cel mai viral porcușor în România!”
Dan Șucu și-a trimis oamenii la Dinamo – U Cluj! Transfer surpriză pentru Genoa!
Fanatik.ro
Dan Șucu și-a trimis oamenii la Dinamo – U Cluj! Transfer surpriză pentru Genoa!
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Cum își menține Daiana Anghel tenul luminos. Cu ce se ocupă vedeta acum, după ce a renunțat la televiziune. „Nu sunt semne care ne anunță”
Stiri Mondene 17:00
Cum își menține Daiana Anghel tenul luminos. Cu ce se ocupă vedeta acum, după ce a renunțat la televiziune. „Nu sunt semne care ne anunță”
„Survivor România” 18 aprilie 2026. Prin ce trece Marian Godină în Exil. Miza serii ridică tensiunea la cele mai înalte cote
Stiri Mondene 15:21
„Survivor România” 18 aprilie 2026. Prin ce trece Marian Godină în Exil. Miza serii ridică tensiunea la cele mai înalte cote
Parteneri
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Județul în care tot mai multe familii aleg să se mute la țară. Patru comune sunt în topul preferinţelor
ObservatorNews.ro
Județul în care tot mai multe familii aleg să se mute la țară. Patru comune sunt în topul preferinţelor
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Mihaela Rădulescu, anunț uriaș! După un an în care a fost lovită din toate părțile, vine și prima veste superbă! ”În loc să-mi pierd mințile, am decis să..."
Parteneri
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
GSP.ro
Imagini șocante! Sala Polivalentă cu mare istorie în România a devenit un pericol public: „Risc de tragedie” » În ea încă se joacă meciuri de primă ligă
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.ro
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
Parteneri
Putin consideră că este cel mai bun moment pentru a „destabiliza” UE și NATO pentru a reduce sprijinul pentru Ucraina, anunță CCD
Mediafax.ro
Putin consideră că este cel mai bun moment pentru a „destabiliza” UE și NATO pentru a reduce sprijinul pentru Ucraina, anunță CCD
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Wowbiz.ro
„Nu va mai avea cine să plătească pensiile”. Avertisment dur despre marea pensionare care poate bloca România
Promo
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluirea care îți va rupe sufletul. ”Și-a dorit să mergem împreună, dar n-am mai apucat…”
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
Redactia.ro
Imapcarea momentului in showbiz..Vedeta noastra s-a intors la fostul sot. Imaginile care ii dau de gol
O femeie a fost găsită fără viață în toaleta unei biserici din Pitești! Prima ipoteză a autorităților
KanalD.ro
O femeie a fost găsită fără viață în toaleta unei biserici din Pitești! Prima ipoteză a autorităților

Politic

George Simion a venit „întâmplător” la Timișoara, la hotelul în care are loc reuniunea PSD: a transmis un mesaj membrilor partidului
Politică 16:11
George Simion a venit „întâmplător” la Timișoara, la hotelul în care are loc reuniunea PSD: a transmis un mesaj membrilor partidului
PNL confirmă Libertatea. Dan Motreanu a anunțat cum contracarează liberalii demersul PSD de înlăturare a lui Ilie Bolojan
Politică 17 apr.
PNL confirmă Libertatea. Dan Motreanu a anunțat cum contracarează liberalii demersul PSD de înlăturare a lui Ilie Bolojan
Parteneri
Fostul primar al Iașului condamnat la 19 ani pentru viol de minore: portret de prădător sexual psihopat făcut de procurori. Detaliile din rechizitoriu, de-a dreptul terifiante
ZiaruldeIasi.ro
Fostul primar al Iașului condamnat la 19 ani pentru viol de minore: portret de prădător sexual psihopat făcut de procurori. Detaliile din rechizitoriu, de-a dreptul terifiante
Ce salariu primea marele campion Leonard Doroftei în Canada. ”Moșul” dezvăluie cât de dezamăgit a fost când în România l-au numit ”cerșetor”
Fanatik.ro
Ce salariu primea marele campion Leonard Doroftei în Canada. ”Moșul” dezvăluie cât de dezamăgit a fost când în România l-au numit ”cerșetor”
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi
Spotmedia.ro
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi