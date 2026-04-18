Autobuzele sunt prea lungi pentru străzile din Puglia

Aproximativ 90 de autobuze Otokar Kent C CNG, cu o lungime de aproape 11 metri, achiziționate prin fondurile PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență), au fost distribuite către 28 de comune, însă dimensiunile lor depășesc posibilitățile infrastructurii locale.

Autobuzele, achiziționate în cadrul unei proceduri Consip și livrate în 2024, au fost prezentate cu fast în cadrul unei ceremonii publice de către fostul consilier regional pentru transporturi, Debora Ciliento. Cu toate acestea, infrastructura din comunele mai mici nu permite utilizarea acestor vehicule în centrele istorice, iar multe dintre ele sunt acum depozitate sau folosite la o capacitate redusă.

„Procederea în mici centre urbane cu un vehicul de această dimensiune este, adesea, imposibilă. Am fost nevoiți să studiem soluții alternative”, a declarat un manager din domeniul transporturilor pentru Corriere della Sera.

Selecția modelelor autobuzelor nu a ținut cont de specificul local

Fiecare autobuz ar putea acoperi un serviciu de până la 50.000 de kilometri anual, dar în realitate, majoritatea nu depășesc 15.000-20.000 de kilometri. Problema nu constă în calitatea vehiculelor, ci în faptul că selecția modelelor nu a ținut cont de specificul local.

„Niciun reprezentant al regiunii nu ne-a întrebat dacă modelele sunt potrivite pentru transportul urban în localități cu infrastructură dificilă. Prin urmare, am ajustat traseele, dar utilizarea autobuzelor este limitată”, a adăugat managerul.

Autobuzele sunt dotate cu motoare pe gaz metan, însă stațiile de alimentare se află la distanțe de până la 30 de kilometri de unele depozite. Acest aspect, împreună cu dimensiunile vehiculelor, a complicat și mai mult situația.

„S-a creat un sistem care nu răspunde cerințelor de mobilitate ale cetățenilor și devine o povară pentru operatorii forțați să folosească aceste autobuze”, a explicat managerul.

Cum sunt distribuite noile autobuze

Regiunea Puglia a achiziționat în total 148 de autobuze, dintre care 90 Otokar au fost distribuite către comunele mai mici și 58 Iveco către orașele mai mari, precum Bari, Foggia și Lecce.

În comunele mici, unde străzile sunt înguste și infrastructura urbană complicată, autobuzele de 11 metri sunt practic inutilizabile. O soluție ar fi fost alegerea unor vehicule mai scurte, de maximum 8 metri, care să poată naviga cu ușurință prin centrele istorice.

Această greșeală de planificare nu doar că a dus la risipa fondurilor publice, ci și la nemulțumirea cetățenilor care nu beneficiază de un transport public eficient. Deciziile luate de autoritățile regionale ridică semne de întrebare asupra modului în care sunt gestionate fondurile europene.

„Repartiția celor 148 de autobuze achiziționate de Regiunea Puglia între ATO regionale a fost stabilită conform criteriilor progresive, iar regulile de utilizare urmează să fie clarificate într-un acord între regiune, autorități locale și operatorii de transport public”, se arată într-un document oficial.

