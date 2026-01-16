  • Viața lui Jacques Moretti a fost marcată de controverse, inclusiv condamnări pentru proxenetism și fraudă. El a investit în afaceri precum cluburi de striptease și restaurante, dar stilul său de viață extravagant, cu achiziții precum un Maserati, a atras critici, relatează Blick.
  • În 2022, Jacques Moretti a achiziționat clădirea barului „Le Constellation” pentru 1,6 milioane de franci elvețieni (1,7 milioane de euro). Renovarea barului a costat 342.000 de franci (367.000 de euro), iar familia sa a investit semnificativ în imobiliare în regiunea Lens, Elveția.

Jacques Moretti și-a început cariera cu o mică afacere de curățenie, dar în noaptea de Revelion 2026, numele său a devenit cunoscut în întreaga lume dintr-un motiv tragic.

Iincendiul devastator în barul său, „Le Constellation” din Crans-Montana, a curmat 40 de vieți și a rănit 116 oameni. Aceasta tragedie marchează un punct de cotitură în viața sa controversată.

După divorț, a început cu o firmă de curățenie

Moretti se află acum în arest preventiv, în timp ce ancheta continuă să dezvăluie detalii tulburătoare despre trecutul și afacerile sale.

Născut în iulie 1976, în Ghisonaccia, Corsica, Jacques Moretti a avut o viață tumultuoasă și o carieră plină de controverse.

Conform „Corriere della Sera” și alte surse media, la 22 de ani s-a căsătorit pentru prima dată, însă căsnicia a durat doar 3 ani.

În 2001, a fondat prima sa afacere, care oferea servicii de curățenie pentru campinguri și hoteluri.

„Hot Rabbit Rendezvous” și problemele cu legea

Până la vârsta de 30 de ani, a înființat mai multe afaceri, inclusiv un salon de masaj în Geneva, denumit revelator „Hot Rabbit Rendezvous”, și un club de striptease în orașul Bonifacio de pe insula Corsica.

Parcursul său a fost umbrit de numeroase scandaluri și anchete.

  • În 2006, a fost arestat în Franța, fiind acuzat de instigare la prostituție;
  • Ulterior, în 2008, a fost condamnat la 12 luni de închisoare, din care 8 cu suspendare, pentru proxenetism;
  • În 2010, a fost implicat într-un caz de fraudă legată de asigurările sociale și a fost amendat, primind totodată interdicția de a desfășura activități comerciale în Franța.

După o serie de eșecuri în afaceri, Moretti s-a mutat în Elveția în 2011 împreună cu noua sa parteneră, Jessica, cu care are 2 copii.

În 2015, a preluat barul „Le Constellation” din Crans-Montana, pe care l-a renovat investind 342.000 de franci elvețieni, circa 367.000 de euro.

Ulterior, în 2022, a devenit proprietarul clădirii care găzduiește barul, achiziționată pentru suma de 1,6 milioane de franci elvețieni (1,7 milioane de euro).

Baruri, imobiliare, mașini de lux

Familia Moretti a continuat să investească în restaurante, alte 2 în afară de „Le Constellation”, și imobiliare, achiziționând mai multe proprietăți în regiunea Lens, Elveția.

Cu toate acestea, stilul de viață luxos al familiei, incluzând mașini precum Maserati, Bentley și Porsche Cayenne, a atras atenția autorităților.

În 2020, Moretti a fost investigat pentru fraudă după ce a utilizat un credit de 33.000 de franci elvețieni, circa 35.500 de euro, destinat sprijinirii afacerilor în timpul pandemiei de COVID-19 pentru a achiziționa un Maserati.

Deși această tranzacție s-a dovedit, până la urmă, a fi legală, a alimentat critici la adresa sa.

