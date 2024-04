Dar, aşa cum se întâmplă adesea cu poveştile de familie, se pare că Joe Biden şi-a luat libertatea de a mai îmbogăţi realitatea, întrucât documentele oficiale arată că acest unchi al său a murit de fapt în urma prăbuşirii în mare a avionului în care se afla.

Președintele american a ținut să îi aducă un omagiu memoriei unchiului său, în timpul unei vizite în Pennsylvania, în oraşul natal al acestuia, Scranton.

Biden, care avea abia un an când unchiul său a murit în 1944, a mers la un memorial de război şi a atins cu vârful degetelor numele locotenentului Ambrose Finnegan, gravat pe piatra funerară.

Avionul lui „a fost doborât în Noua Guinee şi nu i-au găsit niciodată trupul pentru că erau mulţi canibali – pe bune – în acea parte a insulei din Oceania”, a declarat Joe Biden puţin mai târziu, în faţa siderurgiştilor din Pittsburgh, iar apoi din nou în faţa presei.

