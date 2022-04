Pachetul legislativ – elaborat printr-un proces interinstituțional care include Departamentul Trezoreriei, Departamentul de Justiție, Departamentul de Stat și Departamentul de Comerț – va „stabili noi autorități pentru confiscarea proprietăților legate de cleptocrația rusă, va permite guvernului să folosească veniturile pentru a sprijini Ucraina și va consolida în continuare instrumentele de aplicare a legii aferente”, a precizat Casa Albă, într-o fișă informativă.

JUST IN:



Today, President Biden will send a proposal to the Congress for a comprehensive legislative package that will enhance the USs authority to hold the Russian government and Russian oligarchs accountable for President Putins war against Ukraine.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/JbNjRq9YD3