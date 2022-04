Antonio Guterres, secretarul general al Organizației Națiunilor Unite (ONU) a sosit, joi, în Ucraina după ce în prealabil a fost în vizită la Moscova, unde s-a întâlnit cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin.

„Am ajuns în Ucraina după o vizită la Moscova”, a scris Antonio Guterres pe Twitter.

Potrivit acestuia, ONU își va continua activitatea de extindere a sprijinului umanitar și de a asigura evacuarea civililor din zonele de conflict.

I have arrived in Ukraine after visiting Moscow.



We will continue our work to expand humanitarian support & secure the evacuation of civilians from conflict zones.



The sooner this war ends, the better – for the sake of Ukraine, Russia, and the world.