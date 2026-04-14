„Rezultatele alegerilor din Ungaria sunt cunoscute. L-am felicitat pe Péter Magyar, care, în cadrul conversației telefonice pe care am avut-o în această seară, m-a rugat să ne întâlnim personal la Budapesta săptămâna viitoare”, a scris Kelemen Hunor pe Facebook.

Apoi i-a mulțumit lui Viktor Orban pentru tot ce a făcut ca premier în ultimii 16 ani: „Mulțumim guvernului condus de Viktor Orbán pentru realizările din domeniul politicii naționale din ultimii 16 ani. De la introducerea procedurii simplificate de obținere a cetățeniei și, prin urmare, de la reunirea națiunii dincolo de granițe, până la sprijinul instituțional acordat numeroaselor grupuri ale comunității maghiare din Transilvania, lista realizărilor prin care guvernul Orbán a contribuit la prosperitatea în țara natală este lungă”.

Kelemen Hunor a adăugat că rezultatul alegerilor parlamentare din Ungaria „a provocat dezamăgire și incertitudine în rândul multora”. „Acum aș dori să mă adresez și lor. Se întâmplă ca rezultatul să nu fie cel în care marea majoritate a maghiarilor din Transilvania își pusese speranțele. Trebuie să acceptăm și să respectăm decizia majorității. Aceasta face parte din libertate. Respectăm voința alegătorilor și avem încredere că noua majoritate se va adresa cu responsabilitate și respect tuturor comunităților maghiare”, a subliniat președintele UDMR.

„Celor care sunt acum dezamăgiți le transmit următorul mesaj: ați putut conta pe noi până acum și veți putea conta și în continuare. Indiferent cine guvernează la Budapesta sau la București, misiunea noastră rămâne neschimbată: să ne apărăm drepturile comunitare și să construim viitorul comunităților noastre în țara natală. Acum nu trebuie să ne întoarcem unii împotriva celorlalți, ci trebuie să avem și mai multă grijă unii de alții. Să păstrăm unitatea, pentru că aceasta ne-a susținut până acum și pe aceasta ne putem construi viitorul”, a conchis el.

Kelemen Hunor conduce UDMR din 2011, adică de 15 ani.

Reamintim că, în februarie, preşedintele UDMR a anunţat că îl susţine pe fostul premier Viktor Orban și că liderul Opoziţiei, Peter Magyar, nu l-a convins. Mai mult, Hunor a anunțat atunci că peste 90% dintre maghiarii din România vor vota cu Viktor Orban la alegerile parlamentare din Ungaria.

Iar pe 12 aprilie, partidul Tisza, al conservatorului proeuropean Peter Magyar, a obținut o victorie categorică la alegerile legislative din Ungaria contra partidului Fidesz, al naționalistului Viktor Orban. Practic, acest rezultat a pus capăt celor 16 ani de guvernare ai premierului Viktor Orban.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE