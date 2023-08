Kievul nu a confirmat încă sau infirmat dacă se află în spatele atacului.

Într-un mesaj publicat pe Twitter, consilierul Mihailo Podoliak a afirmat că Rusia ar trebui să se obișnuiască cu sosirea „mai multor drone neidentificate”.

El a scris: „Moscova se obișnuiește rapid cu un război în toată regula, care, la rândul său, se va muta în curând, în sfârșit, pe teritoriul «autorilor războiului» pentru ca aceștia să-și plătească toate datoriile…”.

#Moscow is rapidly getting used to a full-fledged war, which, in turn, will soon finally move to the territory of the „authors of the war” to collect all their debts… Everything that will happen in #Russia is an objective historical process. More unidentified drones, more…