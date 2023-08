Președintele ucrainean Volodimirr Zelenski a declarat că atacul de luni cu rachete asupra orașului de la Krivoi Rog a demonstrat încă o dată că armata ucraineană „trebuie să aibă suficiente arme cu rază lungă de acțiune, suficiente mijloace pentru a învinge teroriștii”, relatează Sky News și Al Jazeera.

În discursul său video de luni seară adresat națiunii, liderul ucrainean a dezvăluit că, potrivit serviciilor de informații, rachetele care au lovit orașul central au fost lansate „de pe teritoriul Crimeii ocupate temporar, din zona Geankoi”.

„Presiunea sancțiunilor mondiale împotriva Rusiei trebuie să fie semnificativ sporită”, a adăugat el.

„Acesta este un act de terorism pe care nimeni în lume nu îl va numi altfel”, a continuat liderul de la Kiev.

After today’s Russian missile attack on Kryvyi Rih, six people are known to have been killed, including a child, a girl. She was only ten years old. 69 people were injured.



In Kherson, a police officer was killed by artillery fire… Nine people were wounded, including a child… pic.twitter.com/5Dc7uUCFcD