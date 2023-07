„Avem o dotare mult superioară, avem cadre militare tot mai bine pregătite, iar la infrastructură se lucrează peste tot în toate bazele noastre, vorbesc în toate bazele mari care au şi relevanţă pentru NATO. Se lucrează, se extind, se modernizează se îmbunătăţeşte dotarea”, a afirmat Klaus Iohannis, înaintea Summitului NATO de la Vilnius.

În contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, șeful statului a spus că în următorii ani este posibilă creșterea procentului din PIB alocat pentru Apărare.

„Toate aceste lucruri sunt posibile fiindcă am alocat încă din 2016, decizia fiind din 2015, 2% din PIB pentru Apărare, iar începând din acest an am trecut la 2,5% din PIB şi aşa vom rămâne. Ba chiar este posibil să creştem în următorii ani”, a adăugat Iohannis.

El a precizat că procentul de 2% din PIB pentru Apărare nu trebuie să fie plafonul, ci baza de la care se pleacă atunci când se vorbeşte despre alocarea de resurse bugetare pentru armata română.

Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a cerut anul trecut statelor membre cheltuirea a cel puţin 2% din PIB pentru apărare. În România, sectorul de apărare beneficiază din acest an de fonduri de 2,5% din PIB, adică aproximativ 8% din veniturile bugetare.

Recomandări AZILELE GROAZEI. Managerul de la Obregia e singurul medic care susține că „nu am constatat” urme de violență la pacienții din Voluntari. Țîbîrnă a fost numit de Firea și a lucrat pentru Pandele

Cu acești bani, Armata Română a cumpărat sau vrea să achiziționeze, printre altele, căşti, echipamente de protecţie, submarine, nave de tip vânător de mine, avioane F-35 de ultimă generație, drone de luptă, rachete și mașini de luptă.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Playtech.ro Relația șoc a Simonei Halep! Sportiva l-a iubit enorm, dar Stere Halep a intervenit!

Viva.ro Mulți îi plângeau de milă, dar a spus adevărul! Ce pensie are, de fapt, Adriana Iliescu. Suma e mai mare decât a multor români

PUBLICITATE Cel mai bun medic pediatru!. De ce spune asta o mămică despre dr. Mihalache

FANATIK.RO Ce se întâmplă cu Dana Roba: ”Prietenele mă întreabă dacă nu mă sinucid?”

Știrileprotv.ro Șeful serviciilor de informaţii din Ucraina: Luptătorii Wagner s-au apropiat de o bază nucleară rusă în timpul revoltei

Observatornews.ro Azilele groazei. Bătrâni grav bolnavi şi tineri cu dizabilităţi, ascunşi în două clădiri în construcţie, pe un câmp din Tunari. Oamenii nu aveau apă sau curent

Orangesport.ro "Comandantul CSA Steaua mi-a dat mesaj acum". Ştefan Bichir a dat răspunsul privind accesul FCSB pe Stadionul Steaua: "Înseamnă că?" | VIDEO EXCLUSIV

Unica.ro Horoscop Camelia Pătrăşcanu: Atenție! Final de vară cu multe cumpene pentru trei zodii