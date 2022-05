„Este o temă foarte importantă, foarte sensibilă, dar în acelaşi timp extrem de atractivă pentru tot felul de scenarii şi pentru tot felul de interpretări. Până când nu avem ceva scris, un draft, şi se lucrează în Parlament pentru o comisie specială, este greu de comentat. Dar dacă mă întrebaţi aşa direct, da, sunt chestiuni pe care eu cred că trebuie să le lămurim în Constituţie. Amintiţi-vă că s-a vehiculat scenariul alegerilor anticipate, noţiunea nici nu există în Constituţie. Deci, trebuie să clarificăm cum, cine şi când dizolvă Parlamentul, ce înseamnă alegeri anticipate”, a spus Iohannis.

El a menționat că sunt câteva chestiuni prevăzute în actuala Constituţie care nu mai funcţionează în prezent.

„O să vă dau un exemplu. Un ministru interimar poate să stea 45 de zile. Dar dacă criza durează 145 de zile, ce facem? Rămânem fără Guvern, rămânem fără miniştri? Este absurd. Deci, astfel de lucruri care s-au întâmplat şi am tras învăţămintele trebuie să ducă la îmbunătăţiri în textul Constituţiei”, a spus Klaus Iohannis.

Potrivit șefului statului, și poziția președintelui României trebuie clarificată în Constituție.

Discuţia există de când am scăpat de comunism şi discuţia este: vrem preşedinte ales de popor, cu puteri multe sau vrem preşedinte ales de Parlament, care are o poziţie mai degrabă protocolară. Sunt argumente pro şi contra pentru ambele. Deocamdată situaţia este cea în care suntem: preşedintele este ales direct, are atribuţiile pe care le are.

Președintele Klaus Iohannis: