În contextul în care echipa a beneficiat de o finanțare masivă din partea fostului guvern Fidesz, președintele clubului din România, László Diószegi, a publicat un mesaj pentru a infirma zvonurile unui colaps iminent.

Mesajul lui László Diószegi

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, László Diószegi, un prieten al premierului Viktor Orban, a răspuns articolelor din presa centrală care anticipau sfârșitul proiectului fotbalistic din Covasna odată cu tăierea potențială a fondurilor de la Budapesta.

„Am citit cu durere în inimă că presa centrală se bucură că OSK s-a terminat. Nu voi renunța ușor la această bucurie! Ceea ce am construit împreună nu poate și nu va fi irosit”, a notat László Diószegi.

Oficialul a reafirmat că obiectivul sportiv imediat al echipei rămâne revenirea în prima ligă din România.

Recunoștință pentru investițiile maghiare

Președintele clubului a ținut să își exprime aprecierea pentru sprijinul pe care statul maghiar l-a oferit în timpul administrației Orbán.

„Îi mulțumim Ungariei pentru sprijinul său, pentru minunatul nostru sanctuar și pentru că ne face să simțim că suntem una”, a precizat László Diószegi.

Doar în ultimii patru ani, Sepsi OSK a primit fonduri guvernamentale maghiare în valoare de 7,8 miliarde de forinți.

Inclusiv stadionul modern al echipei a fost ridicat cu asistența financiară directă a guvernului de la Budapesta.

Tensiuni politice resimțite la club

Campania electorală tensionată din Ungaria a avut ecouri și în cadrul clubului Sepsi. Înaintea alegerilor, a izbucnit un scandal, după ce mai mulți antrenori ai echipei ar fi agresat fizic trei tineri care scandau sloganuri de susținere pentru partidul Tisza.

Peter Magyar și partidul său de opoziție, Tisza, au câștigat alegerile parlamentare de duminică, 12 aprilie 2026, din Ungaria, la capătul unui scrutin care va pune capăt celor 16 ani de guvernare ai premierului Viktor Orban.

Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare din Ungaria, dar a promis însă că nu va renunța „niciodată” și că va continua „lupta” din opoziție.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE